Ærkeamerikansk fortidslevn

Da jeg ikke, på grund af den store, næsten kvadratiske kølerhjelm, kan overskue, hvordan den smalle skovvej forløber neden for den bakketop, som jeg holder på, roder jeg med bilens touchskærm. Her kan man nemlig finde en funktion, som aktiverer bilens frontkamera, hvis livebillede sendes op på bilens skærm i centerkonsollen.

Her kan jeg se, at jeg skal sørge for at holde godt til venstre for at undgå en stor trærod, som ville gøre lede ting ved bilens undervogn, hvis de kom i karambolage.

Firehjulstrækket er slået til, og jeg lader langsomt bilen glide ned ad bakken, drejer let mod venstre og styrer uden om roden. Jeep Wrangleren er nul procent presset over den opgave, som jeg har set den på, en lun dag i en øde svensk skov.

Jo, Jeep Wrangler er bestemt stadig en ægte offroader trods plug-in hybrid drivlinje og mere moderne udstyr. Men er det også en god bil?

Terrændækkkene larmer og giver ingen fornemmelse for asfalterede veje, men offroad kan de tage fat. Foto: Niels Friis

Jeep Wrangler er en institution i den amerikanske bilhistorie. Med DNA, der kan spores tilbage til de berømte Willys Jeep’s, der blev brugt af amerikanske tropper i Anden Verdenskrig, er Jeep Wrangler et ikon på linje med Ford Mustang, cheeseburgeren og Second Amendment.

Men hvad sker der så, når Jeep propper en opladelig hybrid-drivlinje ind i firehjulstrækkeren? Det skal en sviptur til de svenske skove afklare.

Ingredienserne i hybrid-drivlinjen er en fire-cylindret benzinmotor, som i samspil med en elmotor, leverer en samlet ydelse på 375 hk og 637 Nm. Med andre ord: Kræfter er her rigeligt af.

Wrangleren har rigeligt med moderne udstyr. Foto: Niels Friis

Det står allerede klart på turens indledende kilometer ud af København i retning mod Øresundsforbindelsen.

Den kan sagtens flytte sig trods en kampvægt på lige over 2,5 ton. Sprinten fra 0-100 km/t er overstået på 6,4 sekunder, hvilket er pænt hurtigt i så stor en bil. Da jeg når ud på motorvejen, lader jeg bilen falde til ro på 110 km/t og slår den adaptive fartpilot til.

Selvom modellen, takket være statussen som plug-in hybrid, er opgivet til et forbrug på 24,4 km/l, fremstår det tal som grebet ud af den blå luft. Ved marchtempo ligger det gennemsnitlige forbrug lige under 10 km/l.

Idéen om, at hybrid drivlinje skulle gøre Wrangler mere grøn, kan vi altså godt parkere indtil videre.

Motorvejsturen afslører også, at en Wrangler stadig er en noget gammeldags konstruktion. Som en vaskeægte offroader er Wrangler konstrueret med et gammeldags chassis med karrosseriet monteret ovenpå.

På strækningen op gennem Sverige bliver det tydeligt, at Wrangler slet ikke føler sig hjemme på almindelig asfaltvej. Styretøjet er sløvt, og de store terrændæk gør, at man ingen fornemmelse har med vejen.

Resultatet er, at man konstant føler, at man skal styre Wrangler, selvom vejen går ligeud. Køreoplevelsen er, mildt sagt, rustik, og når de store terrændæk samtidig larmer så meget, at man har lyst til at påføre høreværn, er Wrangler tung at danse med.

Bagklappen er todelt. Foto: Niels Friis

Ude i terrænet er historien en helt anden. Reduktionsgear, differentialespærre, firehjulstræk og grove terrændæk er blot nogle af de elementer, der gør, at Wrangleren uden problemer forcerer de tørre svenske skovveje.

Jeg føler mig helt tryg ved, at Jeepen kan klare de udfordringer, jeg stiller den over for.

Når man tager Wrangleren væk fra alfarvej, er det også nemmere at udvikle et blødt punkt for den rå amerikaner, fordi man føler, at den passer godt på én, ligesom den kan få én frem de fleste steder.

En Wrangler er kort og godt bygget til offroadkørsel, og det er i terrænet, den skal bruges. Men den nye Land Rover Defender kan som minimum det samme som Wrangleren, når asfalten ophører.

Og hvor Jeep Wrangler på flere områder sidder fast i fortiden og er svær at holde af og ud på almindelig vej, er Defenderen markant mere komfortabel med asfaltunderlag. Hvor kunderne trods alt befinder sig størstedelen af tiden.

Konklusion

En Jeep Wrangler er sådan set charmerende og fed på en rå måde og rustik måde. Men plug-in hybrid drivlinjen kan ikke kamuflere, at firehjulstrækkeren er en gammeldags konstruktion. Konkurrenterne er kørt fra Jeepen.

Kan ikke købes

Foto: Niels Friis

Måske vil du undre dig over, at prisen for Jeep Wrangler 4xe er opgivet for 2023 og 2022 nedenfor. Årsagen er da også lidt speciel.

For tiden markedsfører Jeep-importøren i Danmark ikke modellen herhjemme. Derfor er fraprisen på 1.100.000 kr, og 1.195.000 kr. for testbilen, de senest gældende priser, som stammer tilbage fra april 2022, inden Jeep i Danmark tog den af markedet.

Selvom du altså for tiden ikke kan købe en fabriksny Wrangler i Danmark via den officielle importør, er det ikke en varig situation.

Jeep vil nemlig hive modellen tilbage i modelprogrammet i løbet af 2023, oplyser de, uden dog at præcisere hvornår i det nye år, det bliver.

Det skal du også vide

Foto: Niels Friis

Wrangleren, som er på markedet i dag, er fjerde generation, der blev introduceret i 2018. Nyhederne dengang var blandt andet væsentligt mere moderne udstyr, og derfor er listen over standardudstyr på testbilen fornuftig læsning.

Her er blandt andet en 10,1 tommer touchskærm, trådløs opladning af telefonen, trådløs Apple Carplay og Android Auto, automatisk parkering, hill descent control, terrænvælger og træthedsovervågning.

Som det hører sig til i en Jeep Wrangler, kan man med et snuptag tage den forreste del af taget over de to forreste passagerer af, så de kan nyde den åbne himmel.



