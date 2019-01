Anmeldelse af Årets Bil: Ford Focus leger linedanser på kanten af svinget

Køreglæde. Det lille ord med den store betydning kan være et af de begreber, der må lade livet, når de selvkørende biler på et tidspunkt tager over. Indtil da kan vi dog glæde os over, at der endnu er bilmærker, som holder det i hævd.

Det gælder i særdeleshed Ford, som med den nye Focus ikke alene har skabt en agil og praktisk model i mellemklassen, men også en bil med en klar underholdningsværdi. Helt i tråd med det, vi forventer af en Ford.

Vi tester Ford Focus med fem døre, udstyrsniveauet 'Titanium' og en trecylindret 'Ecoboost'-motor på 1,0 liter, der yder 125 hk og får prisen til at lande på 229.000 kroner.

Det er rimeligt for en bil, der i den nyeste aftapning er blevet strukket fem centimeter længere mellem akslerne til gavn for bagsædepladsen. Bilen fås fra 192.000 kroner, men til den pris får man kun 100 hk ud af motoren og det laveste udstyrsniveau, 'Trend Edition'.

Motoren på 100 hk leverer fin trækkraft og fejler ikke noget, men der er fornuft i at ofre lidt mere på varianten med 125 hk, der er mere allround og kører 17,2 km/l – næsten lige så langt som sin lillebror, der klarer 17,9.



Instrumentbordet er klassisk og funktionelt, men det er ikke muligt at få fuld digital instrumentering. Foto: Jens Overgaard

På vejen er testbilen ikke alene i balance. Den byder på en direkte fornemmelse med underlaget, så du ved, hvor hvert hjørne af bilen er.

Læg dertil et gearskifte, som klikker præcist, og et styretøj, der reagerer lige så skarpt som en nyslebet ragekniv i hænderne på en entusiastisk herrefrisør.

Vi taler ikke om en sportsvogn, men en familiebil, der lige netop har det touch, som gør hverdagen sjovere – uden at det går ud over bilens evne til at lappe vejhuller i sig eller uanstrengt klare en motorvejslangfart.

Den trecylindrede motor er støjsvag og leverer et rimeligt overskud. Den har en overboost-funktion, der hæver momentet fra 170 til 200 Nm i 15 sekunder, og den kan koble en cylinder fra, når der skal spares på dråberne.

Det er muligt at opgradere til motorvarianter med både 150 og 182 hk, men det er ikke sikkert, at det er nødvendigt. Testbilens motor på 125 hk gør det nemlig godt.



Ford har efterhånden fået styr på betjeningen af Sync 3-systemet, og skærmen er hurtig og med klar grafik. Foto: Jens Overgaard

Den nye generation af Ford Focus bygger på en ny platform, som blandt andet betyder, at der er mere plads indvendigt, selv om de ydre mål ligner den gamle model.

Foran har designerne ommøbleret, så du nu har udsigt til en central infotainmentskærm, der i 'Titanium'-versionen er otte tommer stor. Hertil kommer en farveskærm i instrumentbordet, som er letlæselig, men ikke kan hamle op med den fuldt digitale instrumentering, som kan fås til konkurrenten VW Golf.

Finish og kvalitetsoplevelse i kabinen er heller ikke helt på niveau med konkurrenterne. Den nye Kia Ceed virker eksempelvis mere lækker, mens den aldrende Golf er mere indbydende og bankefast i alt fra kontakter til beklædning.



Ford Focus holder de ydre mål, men den er vokset fem centimeter mellem akslerne i forhold til sin forgænger. Foto: Jens Overgaard

Ford Focus minder dig om, at det stadig kan være en fornøjelse at køre bil, og at det ikke kun handler om transport fra A til B. Den nye model er på mange måder en helstøbt pakke, der byder på gode, praktiske løsninger i hverdagen og mulighed for avanceret sikkerhedsudstyr. Interiør og kvalitetsoplevelse er dog ikke på højde med de bedste i klassen.

Motoren på 125 hk er et fint kompromis, der byder på rimeligt med trækkraft og god brændstoføkonomi.