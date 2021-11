Arkana er et tidstypisk fænomen

Franske Renault vil gerne sælge flere biler og tjene flere penge. Derfor er de hoppet med på bølgen og har lanceret en høj bilmodel med afrundet bagende, en såkaldt coupé-SUV.

Arkana hedder Renaults nye model, som ikke direkte skal erstatte en nuværende model i Renaults lineup, men i stedet fungere som en tilføjelse. Renault fortæller, at den skal opfattes som en sportslig profil, uden at den dog skal opføre sig sportsligt på vejen.

Med til at understrege, at den ikke skal være specielt agil, er valget mellem motorer. Her er nemlig to mindre kraftfulde at vælge imellem. Modellen kan fås med en turbobenzinmotor, der yder 140 hk, og vil man gerne køre elektrificeret, kan man gå over i en E-Tech-version, hvor et hybridsystem leverer 145 hk.

Modellen kan udelukkende fås med automatgear. Til gengæld kommer Arkana ikke som plug-in hybrid. Det er unægteligt en skam.

Om de specielle coupéformede SUV-modeller, som enhver bilfabrik med respekt for sig selv efterhånden har i modelprogrammet, reelt giver mening som koncept, er en doktorafhandling værdig.

De er i hvert fald noget for sig, for man skal acceptere dårligere pladsforhold til gengæld for unikt design.

Arkana kan udelukkende fås med automatgear. Foto: Renault

Designet betyder, at pladsen på bagsæderne i Arkana er, som de typisk er i disse SUV’er med faldende taglinje, nemlig til den begrænsede side. Det vil sige, at høje voksne og teenagebørn ikke kan finde sig til rette på bagsæderne.

Bagagerummet kan dog klare 41 liter mere end SUV’en Kadjar, og samtidig er Arkana otte centimeter længere og tre centimeter bredere end Kadjar, hvorfor coupé-SUV’en altså godt kan fungere som familiebil.

Testbilen er med udstyrspakken RS-Line, som er højeste trin og det niveau, som Renault faktisk forventer at sælge flest af. Det peger direkte ind i tendensen med, at forbrugere i stigende grad vælger højere udstyrstrin.

RS-Line er da også et godt valg. Renault har plastret kabinen til med detaljer, der skal bidrage til et sportsligt udtryk. Det afslører kulfiberen ved handskerummet og instrumentbrættet, de røde syninger på dørsider og -sæder og det lille gule logo på rattet.

Men køber du en Arkana for dens sportslige formåen, bliver du skuffet. Den kører ikke sportsligt - heller ikke i køreindstillingen, der ellers indikerer det modsatte.

Hertil er den for stor og tung, og det høje tyngdepunkt efterlader dig med en vuggende fornemmelse - og måske lidt søsyge - hvis du presser den på en snoet vej.

Komforten i Arkana er med lidt god vilje 'hæderlig'. Foto: Renault

Arkana er til komfort. Det gør den hæderligt, og med diverse assistentsystemer som adaptiv fartpilot og automatisk køkørsel (sidstnævnte er ekstraudstyr) bliver kørslen et niveau mere afslappet.

Hybridmotoren er udmærket, men der planter sig en del uharmonisk motorlarm i kabinen under kørsel, når benzinmotoren sætter i gang for at producere strøm til batteriet. Lyden kan være anstrengende i længden, og så er 145 hk ikke alverden i en bil, der vejer lige under to tons.

Mængden af standardudstyr er fornem og tæller blandt andet adaptiv fartpilot og store skærme, LED-lygter samt parkeringssensor for og bag.

Et element, der godt kan give anledning til irritation, er ratbetjening af musikanlægget. Det foregår bag rattet på en stilk placeret umiddelbart under stilken til viskerne, og her er trangt. Det bliver formentlig nemmere med tilvænning, men Renault burde kunne løse det mere elegant.

Bilen er kendetegnet ved den afrundede bagende og den skrå baglinje, der giver coupéprofil, men dårligere pladsforhold i bag. Foto: Renault

I forhold til konkurrenterne som Toyota CH-R, Kia XCeed og Citroën C4 udmærker Renault Arkana sig ved højt niveau af standardudstyr, plads i bagagerum og en konkurrencedygtig pris.

Den billigste Arkana, TCe 140 EDC Zen, fås fra 278.990 kr. Vil man have hybridversionen, begynder prisen ved 290.990 kr.

Prisen for E-Tech-versionen med højeste udstyrstrin begynder ved 331.990 kr., og det er den, Renault forventer at sælge flest af.

Konklusion

De høje coupé-SUV’er er en speciel størrelse, og derfor ender Arkana højst sandsynligt med at blive et valg for de få. Køberne får højt udstyrsniveau og automatgear, men også et hybridsystem, der støjer, og begrænset bagsædeplads.

Sikker bil

Arkanaen er udstyret med et væld af både passive og aktive sikkerhedsinstallationer. Foto: Renault

Er man typen, der går op i sikkerhed i biler, leverer Arkana varen. Da den tidligere på året var til bedømmelse hos det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP, blev det til de maksimale fem stjerner i sikkerhedstesten.

Det skyldes blandt andet, at Renault Arkana er bygget, så den byder på en høj grad af passiv sikkerhed.

Derudover er Arkana også udstyret med blandt andet ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), motorvejs- og trafikassistent, skiltegenkendelse, blind spot warning og lane keeping assist.

Ydermere er den også udstyret med Active Emergency Braking, der kan bremse for cyklister og gående, hvis føreren ikke når at reagere. For at hjælpe føreren er der også 360 graders kamera.

Modellen er bygget på samme platform som Clio og Captur.

Kan også leases



Hvis ikke det at købe bil er noget for dig, har du også mulighed for at privatlease Arkana direkte hos Renault. Det foregår til aftaler, der løber over 36 måneder med 15.000 kilometer kørsel om året.

Udbetalingen ligger på 9995 kr., og ydelsen pr. måned begynder ved 3995 kr. for den billigste version, Arkana TCe 140 Intens.

Vil man over i hybridversionen, ligger den månedlige ydelse på 4195 kr. for varianten med Intens-udstyr.

Renault Danmarks egne forventninger er, at Arkana med hybriddrivlinjen og udstyrsniveauet RS-Line bliver den foretrukne blandt forbrugerne, og her skal man smide 4395 kr. pr. måned for en privatleasingaftale.

