Audi-stationcar er et familievenligt monster

Den nye Audi RS6er tysk ingeniørkunst i yderste potens. Den kan alt fra at agere komfortabel familiebil til at køre om kap med eksotiske sportsvogne

Jeg aktiverer venstre blinklys og lægger an til at trække ud fra den lille sognevej til en større landevej. Her er imidlertid godt med trafik, så det er ikke nemt at finde et hul mellem de forbipasserende.

For ikke at genere den øvrige trafik tæsker jeg højrefoden godt i bund. Testbilen, den nye Audi RS6, besvarer med et voldsomt brøl og en nyrestødsfremkaldende acceleration, der efterlader mig med svedige håndflader og marginalt tunnelsyn. De cirka 80 km/t. er nået på ingen tid.

Da den første Audi RS6 kom på gaden i starten af årtusindeskiftet, var der tale om en forholdsvis diskret udseende bil, som havde lidt bredere skærme end den almindelige A6' er.

Kun kendere kunne se, at her kom en bil med en potent motor.

I 2020 er det slut.

Lettere og svagere Supra er en køreglad maskine

Her er en Audi RS6 alt andet et diskret. Vi snakker 40 mm bredere skærme i hver side, 22 tommer fælge, diffusere, kæmpe kølergrill og det på testbilen grå bånd, som kører hen over bagkofangeren på den voldsomme stationcar.

I tidligere udgaver af RS6 kunne man formentlig godt køre rundt i bilen, uden at forbipasserende værdigede ekstraordinært mange blikke, men den tid er slut. I løbet af de dage, hvor jeg har Audien til test, får jeg flere kommentarer og mange misundelige blikke. Nogle tænker nok også noget i retning af 'miljøsvin'.

Testbilen er udstyret med keramiske bremser, der er lige så effektive som et sammenstød med en håndboldhal. Foto: Niels Friis

Tilbage på landevejen vælger jeg den store Audis mest komfortable køreindstilling, aktiverer den adaptive fartpilot og lader bilen selv stå for gearskiftene.

Det får bilen til at falde til ro, og den opfører sig nu civiliseret som enhver anden A6-stationcar. Audien sørger endda selv for at frakoble fire af de otte cylindre for at spare brændstof, når man cruiser stille og roligt derudaf.

Denne stationcar er dog ikke som enhver anden med fire ringe i front. Audis sportslige afdeling har lagt sig i selen for at optimere den rummelige bil, så den udover at kunne køre om kap med eksotiske sportsvogne på Autobahn heller ikke bliver efterladt i støvet, hvis turen skulle gå forbi Nürburgring Nordschleife.

Opladelig Ford Kuga er et oplagt valg for familien

Testbilen har alle de tilvalg, man kan finde på ekstraudstyrslisten, og det inkluderer blandt andet keramiske bremser til den nette sum af 195.477 kr. Altså det samme som en veludstyret minibil.

Men de bremser også så effektivt, at man faktisk føler, at man netop er braget op i en veludstyret minibil i høj fart: Huden i ansigtet bliver trukket frem, når man tæsker bremsepedalen i bund, og hjertet hopper lige en ekstra gang, når man først holder stille, mens hjernen prøver at finde tilbage på plads.

Det er på alle måder imponerende, hvor effektivt man kan få cirka to ton stationcar ned i fart.

I kabinen kan du selv bestemme, hvor meget støj der skal være, alt efter hvilken køreindstilling du vælger. Foto: Niels Friis

Generelt må man sige, at det er en bedrift af olympiske dimensioner, Audi har begået i deres stræben efter, at denne potente stationcar skal kunne køre som en sportsvogn.

Tidligere blev RS6 mest hædret for at være knaldende hård på lange lige strækninger, mens den var noget mere udfordret af fysikkens love, når vejene svingede. Men det ry kan man ikke klistre på en Audi RS6 anno 2020.

Nyt liv til Toyotas designerbil

Audien har løftet opgaven ved blandt andet at optimere undervognen, stramme affjedringen op og lade baghjulene være medstyrende i sving, så de drejer modsat af forhjulene for at hjælpe med at skubbe stationcaren rundt i kurver. Og det fungerer på overbevisende vis.

Efter et par dages test er jeg forbløffet over, hvor vild denne Audi er.

Plakater af vilde Ferrari-og Lamborghini-modeller har i mange år været fast inventar på væggene hos bilglade børn, men de af dem, der er vokset op til at blive højtlønnede familieoverhoveder, burde overveje at lade den nye Audi RS6 udgøre baggrundsbilledet på deres arbejdscomputer.

Hvis Casper er det venlige spøgelse, er Audi RS6 det familievenlige monster.

Matrix-forlygterne med laserlys koster over 50.000 kroner på ekstraudstyrslisten. Fede ser de ud. Foto: Niels Friis

Konklusion

Med et dyr af en V8-motor og evner som en, indrømmet, tung sportsvogn leverer Audi RS6 alt det, du kan drømme om i en bil, der har plads til hele familien, kufferter og endda en golden retriever.

Prisen er tårnhøj, men hvis du har råd, så skriv under. Og søg klimaaflad andetsteds.

+ Køreegenskaber

Motor

Udseende ÷ Pris

Forbrug

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De dyre tilvalg

Foto: Niels Friis

Som udgangspunkt koster en Audi RS6 lige under 1,8 millioner kr., så hvordan kan testbilen lande på en samlet pris på cirka 2,5 millioner kr., tænker du måske?

Tja, det kræver blot et kig på den eksorbitante prisliste for at forstå, hvordan en bil kan stige cirka 700.000 kr. i pris alene på grund af ekstraudstyr.

For eksempel koster et kryds ved HD Matrix LED-forlygterne med laserlys som ekstraudstyr 55.137 kr. Head-up-displayet koster 30.375 kr. De keramiske bremser koster som nævnt cirka 195.000 kr., mens de støbte aluminiumsfælge koster 49.952 kr.

Testbilen har også 'Dynamikpakke Plus', som blandt andet giver en 20 mm lavere undervogn og en topfart på 305 km/t. mod 250 km/t. som standard. Pris: 86.685 kr.

Ny udgave af trendsætter er en bedre bil

--------- SPLIT ELEMENT ---------

RS'erne



'RS'-modellerne er de mest hårdføre udgaver af Audis normale biler. RS står for 'Renn-Sport', som oversat betyder 'væddeløb', og det er i de modeller, Audi hælder al deres viden, teknologi og kræfter for at producere nogle af de vildeste biler inden for deres respektive kategorier.

Første RS-model hed Audi RS2 og kom på gaden i 1994. Den kom til verden i et samarbejde mellem Audi og Porsche, og stationcaren havde 311 hk fra en 2,2-liters motor.

Sidenhen har Audi forkælet bilverden med adskillige RSmodeller, som har skullet tage kampen mod konkurrenter fra især Mercedes-Benz og BMW.

Audi RS6 Avant Pris (fra): 1.784.695 kr. Pris (testbil): 2.505.323 kr. Motor: 4,0-liters V8-biturbomotor med mildhybrid Gearkasse: Otte-trins Tiptronic-gearkasse m. skiftepaler Maks. ydelse: 600 hk v. 6000-6250 o./min. Maks. moment: 800 Nm v. 2050-4050 o./min. Brændstofforbrug: 7,9 km/l CO2-udledning: 289 g/km Acceleration (0-100 km/t.): 3,6 sek. Topfart: 250 km/t. (testbilen har tilvalgspakke med topfart på 305 km/t.).

--------- SPLIT ELEMENT ---------