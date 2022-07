Balancekunst på fire hjul

Smil på læben: Sportsvogne behøver ikke have over 500 hk, F1-teknologi og prismærker i millionklassen for at give dig brede smil. Det er Toyotas nye GR86 et ultrapræcist bevis på

Et par andre danske motorjournalister og jeg tigger og beder Toyotas udsendte medarbejdere om lov til at tage et par ekstra omgange på racerbanen Circuito Monteblanco i nærheden af Sevilla. Efter lidt planlægning og betænkningstid giver de lov.

’Two fast laps, one cool-down lap. No more, okay?’

Den er accepteret. Dansemakkeren på den smukke kuperede spanske racerbane er Toyotas nyeste medlem af den lille GR-familie, GR86.

Den nye kompakte sportsvogn skal løfte en arv så tung, som var den en Schmeichel.

GR86 trækker DNA-spor til modeller som GT2000, AE86 GT og senest GT86. Men Toyota lover, at den nye GR86 er forbedret og forfinet på adskillige områder, så derfor har de inviteret motorpressen til det sydspanske, så vi kan få syn for sagn

Bilen er udviklet til størst mulig køreglæde, og den leverer varen. Foto: Toyota

Hvor den udgåede GT86 kom med 200 hk fra en 2,0-liters motor, har Toyota fundet plads til en ny 2,4-liters boxermotor under hjelmen på GR86. Resultatet er flere hestekræfter, 34 af slagsen, og et moment vokset til 250 Nm.

Sprinten fra 0-100 km/t er overstået på 6,3 sekunder i GR86 mod 7,6 sekunder i GT86. Okay, de er altså blevet hurtigere. Men det i sig selv er ikke nok til, at GR86 kan siges at løfte den tunge familiearv.

Den skal også være sjov.

Toyota har i jagten på smil på chaufførernes læber gjort brug af klassiske virkemidler. Vi taler baghjulstræk, frontmotor, vægtfordeling på 53/47, lavt tyngdepunkt, et stift karrosseri og lav vægt.

Foto: Toyota

Efter Toyota-mandens formaning accelererer jeg ud af pitten ned mod banens første sving. Et halvt hundrede meter, inden banen går mod højre, træder jeg bremsepedalen ned. Gearstangen op i tredje gear, slip koblingen og styr sportsvognen ind i det skarpe højresving.

Jeg bilder ikke mig selv ind, at jeg er hverken den nye Kevin Magnussen eller Lewis Hamilton. Men trods mine middelmådige evner som racerkører giver GR86’eren mig så tydelig feedback gennem rattet, at jeg hele tiden kan mærke, hvor forhjulene peger hen, og om bagenden har tænkt sig at lave løjer.

Balancen i bilen er så velafstemt, at jeg kører rundt på racerbanen med en fornemmelse af, at jeg kan placere bilen præcis, hvor jeg vil, på vej ind i et sving. Den føles let som en bokser højt på tå, der er klar til at flytte fødderne på et øjeblik.

Foto: Toyota

I bilens ’track’-indstilling kan bagenden godt finde på at overstyre på vej ud af sving, men man sidder hele tiden med oplevelsen af at have bilen under kontrol. Enhver udskridning kan justeres ind med speederfoden og modstyring på rattet.

For hver omgang, jeg kører i GR68’eren på racerbanen, jo mere vokser min selvtillid.

Jeg tør at tage mere og mere fart med ind i svingene. GR86 er som en forvokset gokart, og jeg er ved at blive varm.

Inden jeg når at forlyste mig videre, er omgangene dog gået, og bilen skal have lov at køle ned. Og det er sikkert fornuftigt nok, at det samme gælder for mig.

GR86 vil kun blive bygget frem til 2024 til det europæiske marked. Foto: Toyota

Ude på de smalle, snørklede veje viser GR86, at den kan andet end at køre på racerbane. Den er også hamrende sjov, når du udfordrer den gennem serpentinersving.

Men skulle du en dag sidde bag rattet af én, skal du næsten unde dig selv at tage den med til en trackday. For det er her, du for alvor kan mærke dens fulde potentiale.

Og ja, du kan godt stille spørgsmålet om, hvem der skal købe en lille Toyota med næsten ikke-eksisterende bagsæder til over 500.000 kr. Men så misser du pointen. Der er ingen logik med en GR86.

Den er ikke opfundet i et Excel-ark på baggrund af SWOT-analyser og dybe kig ned i markedstendenser. Den er tydeligvis udviklet af bilentusiaster, og den har i allerhøjeste grad sin berettigelse blandt selvsamme.

Man kan ikke rationalisere en Toyota GR86. Den skal køres.

Foto: Toyota

Konklusion

Toyota GR86 er en agil og underholdende sportsvogn, som er med til at demonstrere, at køreglæde handler om meget mere end kræfter og lave accelerationstider.

GR86 er en af den slags biler, som får dig til at tage en stor omvej på vej hjem fra jobbet.

Kan ikke fås

Foto: Toyota

Gør du dig forhåbninger om at købe en Toyota GR86, er der meget dårlige nyheder. Den er så godt som umuligt at få fat i. Toyota måtte nemlig kort efter åbning for salget af bilen lukke for reservationerne på den nye sportsvogn.

Modellen bliver nemlig kun produceret til det europæiske – og dermed også det danske – marked til og med sommeren 2024.

At produktionen allerede slutter her, hænger sammen med, at fra 2024 skærpes de europæiske regler for kravene til vejskilteassistenter, og hvis GR86’eren skulle leve op til de regler, ville det kræve markante ændringer på bilens design, med bl.a. højere taglinje og en forrude placeret længere tilbage.

Dermed skulle ingeniørerne ifølge Toyota gå på kompromis med filosofien om lavt tyngdepunkt og lav vægt.

Foto: Toyota

Var man en af de heldige, der nåede at reservere en GR86, er man ikke sikker på at få en bil. Toyota i Danmark ved nemlig ikke endnu, hvor mange biler de får tildelt hen over de næste par år, inden produktionen stopper. De ved dog, at antallet vil være stærkt begrænset.

Nåede man ikke at reservere en GR86, kan man skrive sig på en venteliste på Toyotas hjemmeside.

Toyotas adrætte familie

Foto: Toyota

Gazoo Racing hedder Toyotas motorsportsafdeling, som har lagt navn til en særlig serie af særdeles sportslige biler med Toyota-logo i front.

GR86 er den tredje globale Toyota GR-model.

Toyota har tidligere givet os modeller som sportsvognen GR Supra, der både kan fås med 2,0- og 3,0-liters motor, samt den lille firehjulstrukne lommeraket GR Yaris.

Med en frapris på 504.990 kroner er den nye GR86 faktisk den billigste GR-model.

Foruden de særlige GR-modeller kan man hos Toyota også få mere sportsinspirerede udgaver, kaldet GR Sport, af de almindelige biler.

