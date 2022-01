Bayon er langt fra revolutionerende - men kommer i mål

For at få bilen i gang skal jeg fiske en god gammel nøgle ud af sidelommen på min jakke og sætte den i bilens tændingslås. Et tråd på bremsen og et drej med nøglen, og bilen er i gang.

Okay, det er altså ikke advokatpartnere eller bankdirektører, som Hyundai aspirerer efter at få som kunder med den nye Bayon, som er ugens testbil.

Bayon, hvis navn henviser til den franske by Bayonne, skal i stedet ses som en prisvenlig crossover til eksempelvis seniorparret eller den unge familie.

Derfor er det meste af den plastik, du finder på blandt andet dørsiderne, ved skærmen i midten af bilen og på instrumentbordet da også af forholdsvis hård kvalitet.

Men det er også en billig bil til en startpris på 184.995 kroner. Alligevel får man i testbilen til en pris på 264.975 kroner både digital instrumentering, trådløs Apple CarPlay og Android Auto, syvtrins automatgear og en økonomisk 100 hk benzinmotor.

Her er også klimaanlæg og varme i rattet. Adaptiv fartpilot er der skam også med som en del af en ’førerassistentpakke’ til 6495 kroner ekstra.

Foto: Niels Friis

Efter at have tilbragt en rum tid på motorvej med både 110 og 130 km/t, kan jeg konstatere, at der er en hel del vindstøj i den lille crossover.

Det er, hvad man kan forvente i en lille, billig bil, men kører man ofte længere stræk på motorvej, skal man gøre sig klart, at lydbilledet kan blive anstrengende.

Lægger man vindstøjen til side, så er Bayon faktisk en velkørende sag. Komforten er acceptabel, og den er kvik i sving. Styretøjet er letgående og med fin præcision.

Testbilen er med den største af de muligheder, der er på motorfronten – det vil sige en 1,0-liters turbomotor med 100 hk. Bayon kan også fås med en 1,2-liters motor med 84 hk.

Den har jeg ikke mulighed for at prøve i denne omgang, men at dømme ud fra versionen med 100 hk ville jeg nødigt have færre kræfter at rutte med. I andre lande kan Bayon også fås med en mild hybrid-motor, men den mulighed får vi ikke i Danmark. Det kan godt undre.

Foto: Niels Friis

Pladsforhold er et afgørende parameter i familiebiler som Hyundai Bayon, og her er nyhederne gode.

Modellen måler næsten 4,2 meter og er lige under 1,8 meter bred. Dermed placerer den sig størrelsesmæssigt marginalt under søsterbilen Hyundai Kona. Man får i Bayon væsentligt mere plads end i en minibil, og personer op til en højde på cirka 180-185 cm kan godt finde sig til rette på bagsæderne.

Bagsædepladsen er hæderlig uden at være prangende. Foto: Niels Friis

Bagagerummet, som i øvrigt skal åbnes og lukkes på helt traditionel vis, kan rumme op til 411 liter, og det er markant større end i eksempelvis Kona. Det burde derfor sagtens kunne lade sig gøre for en familie med to voksne og to børn at tage på ferie i en Hyundai Bayon.

Foto: Niels Friis

Læg så til, at man som altid hos Hyundai får fem års garanti uden kilometerbegrænsning, og Bayon bliver dermed et skudsikkert bud på en billig familiebil til de, der vægter pris og tryghed højt. Det er ikke en bil, som giver søvnløse nætter.

Hvis man vælger at gå efter en Bayon på grund af dens fornuftige startpris, skal man være påpasselig, når man sætter krydser på udstyrslisten. Ender bilen i en pris som testbilens cirka 265.000 kroner, er der nemlig større og bedre alternativer tilgængelig til prisen.

Og nå ja, man kan for 5995 kroner ekstra få nøglefri betjening, så nøglen kan blive i lommen under kørsel.

Konklusion

Hyundai Bayon er bilmodellen til dig, der ikke gider bøvl. Med en lang garanti i baghånden og Hyundais gennemtestede motorer og gearkasser taler bilmodellen til den snusfornuftige og pragmatiske bilkøber.

Her er hverken bling-bling eller revolutionerende teknologi, men det afspejler prisen også.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bayon og sikkerhed

Den tofarvede karosse, som her er grøn og sort, koster 6495 kroner ekstra. Foto: Niels Friis

Hvis sikkerhed er afgørende for dig, kan du finde ro i, at Bayon stiller til kamp med en ganske fornuftig pakke.

Med fra laveste udstyrstrin, Pure, er automatisk nødbremse, som kan genkende fodgængere og cyklister, en vognbaneassistent og multikollisionsbremse.

Alle udgaver af Bayon kommer også med det såkaldte eCall-system, som selv kan ringe til alarmcentralen, hvis der skulle ske en ulykke.

Hertil kan der købes forskelligt sikkerhedsudstyr til det højeste udstyrstrin, kaldet Advanced, som eksempelvis en aktiv blindvinkel-sensor til 6995 kr.

Da det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP havde Hyundai Bayon gennem strabadserne, blev det til fire ud af fem mulige stjerner til familiebilen.

Her trak det ned, at bilen ikke kommer med centerairbag. Alligevel kalder Euro NCAP sikkerheden i Bayon for ’robust’.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gå efter denne version

Her skal der stadig bruges en god, gammel tændingsnøgle. Foto: Niels Friis

Hvis du synes, at de cirka 265.000 kroner, som prisen på testbilen løber op i, er for meget, spekulerer du måske på, hvilken variant der så er den bedste at gå efter.

Det afhænger i sagens natur af, hvilket udstyr i en bil du ikke kan leve uden, men i hvert fald skal du grundigt overveje, om ikke den billigste version til 184.995 kroner er for fattig, når det gælder standardudstyr.

Her får man digital instrumentering, touchskærmen centralt i bilen eller den trådløse Apple Carplay og Android Auto. Her er heller ikke bakkamera eller parkeringssensor, og det er væsentlige elementer at undvære.

Derfor kan der være meget at hente ved at gå op i næste udstyrsvariant, som netop byder på alle de ovenstående ting. Prisforskellen er 10.000 kroner.

Hvis du kan nøjes med 84 hk, lander prisen på 194.995 kroner, men kan du finde ekstra 15.000 kroner, er det umiddelbart bedste bud på en Bayon versionen med 100 hk og udstyr til 209.995 kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------