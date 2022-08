Bedaget komfort-elbil til de få

Lexus UX300e er en velkørende elbil med højt komfortniveau. Men køberskaren er svær at få øje på i et skarpt felt, og så fremstår elbilen allerede bagud på point

Det Toyota-ejede japanske premiumbrand Lexus er efter flere års fravær vendt tilbage til det danske marked.

Det sker blandt andet med elbilen UX300e, som er en kompakt sag, der kommer med én enkelt elektrisk drivlinje på 150 kW, svarende til 204 hk. Sprinten fra 0 til 100 km/t klarer UX300e på hæderlige 7,5 sekunder. Ingen raket, men rigeligt for de fleste.

Når man sætter sig ind i bilen, kan man øjeblikkeligt mærke, at Lexus gør sig umage for at bygge biler med høj kvalitetsfornemmelse. Materialerne er bløde og lækre, og samlingerne står snorlige. Forsæderne er ventilerede i testbilen, som kommer med akustikruder for bedre støjisolering.

I centerkonsollen finder man et pegefelt, som skal bruges til betjening af infotainmentsystemet. Det er ikke ret elegant i brug, og der skal noget tilvænning til, før man bliver perlevenner med systemet. Desuden virker brugen af et pegefelt som en aldrende løsning.

Efter at have nørklet med bilens pegefelt, finder jeg en plet på landkortet med åbne vidder og øde landeveje for at blive klogere på, hvordan elbilen kører.

Når en bil skal leve op til prædikatet som premiummodel, stiller det krav til, hvordan den opfører sig på vejene. Trods en forholdsvis beskeden størrelse vejer Lexus UX300e over 1800 kg, og den høje vægt er en del af forklaringen på, hvorfor elbilen opleves meget ‘plantet’ på vejen.

Den ligger stabilt og roligt under kørsel, og man kan sagtens presse den i sving, uden at den kører, som var den i høj sø.

Men UX300e er ikke til sportslig kørsel. Elbilen er til komfort. Her udmærker UX300e sig ved næsten helt lydløst at ‘svæve’ gennem trafikken og hen over veje, så man på en måde føler sig afskåret fra den omkringliggende verden. Det er imponerende med så høj komfort og så gennemført støjisolering i den klasse.

Infotainmentsystemet med pegefeltet er imidlertid ikke det eneste punkt, hvor Lexus UX300e har svært ved at følge med tiden.

Udviklingen inden for elbiler tordner derudaf i så høj fart, at man som bilproducent skal stå tidligt op om morgenen for at følge med. Og her er UX300e en syvsover, for konkurrenterne er væsentligt foran på en række afgørende parametre.

Rækkevidden ligger takket være en batteripakke på 54,3 kWh i testbilen på 309 km. Derfor skal man heller ikke forvente at kunne køre meget mere end 250 km på en opladning med fornuftig kørsel i temperaturer, der ikke er nede omkring frysepunktet.

Det er ikke ret langt, når man ser på, hvor langt man kan køre i elbilerne fra mange af de øvrige bilproducenter.

Når UX300e samtidig kun kan hurtiglades med op til 50 kW, bør du bruge dine penge andetsteds, medmindre du har et meget blødt punkt for japanske elbiler.

Og så kan du lige så godt rette opmærksomheden over mod moderselskabet Toyotas nye elbil, bZ4X, som er et langt mere moderne og gennemført produkt.

Her ligger det helt store problem for Lexus med UX300e. Selvom elbilen udmærker sig i forhold til kørekomfort og kvalitetsfornemmelse, er konkurrencen så hård på markedet for elbiler i prislejet mellem 300.000 og 500.000 kr., at der ikke er plads til store huller i osten.

Rækkevidden er skuffende, og hurtigladning med 50 kW vil være svær at leve med for mange, når man hos Hyundai, Volkswagen, Tesla, Polestar, Toyota, osv. kan få elbiler, der kan klare mindst det dobbelte – samtidig med at elbilerne her fremstår mere moderne.

Konklusion

Med verdens største bilproducent i ryggen burde Lexus kunne levere mere moderne teknik, end hvad tilfældet er i UX300e. Elbilen kører godt, og kabinen er et lækkert sted at opholde sig, men konkurrenterne har overhalet den indenom.

Udstyr

Lexus UX300e kommer i tre forskellige udstyrsvarianter, kaldet Comfort, Premium og Luxury. Comfort er laveste trin, og her tæller standardudstyret blandt andet ting som 17 tommer alufælge, Apple Carplay og Android Auto, 8-vejs el-justerbare forsæder, 7 tommer multimedieskærm og aktiv støjkontrol.

Opgraderer man til Premium, får man blandt andet parkeringssensor for og bag, ratvarme, trådløs opladning af mobiltelefon og læderindtræk.

Man skal op i topvarianten Luxury for at få blandt andet den store 10,3 tommer multimedieskærm, akustikruder, head-up-display, elektrisk bagklap m. fodsensor og bakspejl med automatisk nedblænding.

Ved elbilen har man mulighed for at tilvælge en lang række af ekstraudstyr, som blandt andet er forklaringen på, at testbilen koster næsten 450.000 kr.

Vil man eksempelvis style sin UX300e, så den kommer med frontskørt, bagskørt og sideskørt, koster den opgradering henholdsvis 9363, 5011 og 9669 kr.

En ladeboks med fastmonteret Type 2-kabel til hjemmeladning koster 11.378 kr. En taske med Lexus-logo til opbevaring af ladekabler koster 380 kr.

Lexus i Danmark



Officielt sagde Lexus i Danmark farvel i 2013, da datidens registreringsafgifter gjorde det svært at sælge dyre hybridbiler på det danske marked.

For et par år siden blev det dog meddelt, at Lexus ville vende tilbage til Danmark, så man i dag kan købe fabriksnye Lexus-biler officielt i Danmark.

I modelprogrammet er Lexus UX300e mærkets billigste bil med fraprisen på 372.500 kr. Samme bil kan også fås som plug-in hybrid til en frapris på 431.500 kr.

Tidligere har Lexus i Danmark meldt ud, at de har størst forventninger til SUV’en NX, som udelukkende kommer som plug-in hybrid med 309 hk, en elektrisk rækkevidde på 74 km og en frapris på 596.500 kr.

