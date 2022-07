Benhård bølle

Jeg trykker på den diskrete RS-knap på det velformede sportsrat. I udstødningssystemet åbnes et spjæld, så lyden fra motoren bliver tydeligere, og det digitale display ændrer karakter.

Audien er klar til dans.

Med venstre fod solidt plantet på bremsepedalen trykker jeg speederen ned med højrefoden. Bilens Launch Control-system slår til og sørger selv for at tilpasse motorens omdrejningstal, så i det sekund, jeg slipper bremsen, har bilen det optimale greb i den tørre asfalt.

Efter cirka fire sekunder siger speedometeret 100 km/t.

Den intime kabine med det velformede rat. Foto: Niels Friis

For 10-20 år siden var GTI-biler i Golf-klassen mere sportslige udgaver af de almindelige familiebiler med forholdsvis kraftige motorer, men ikke ligefrem med superbilpræstationer. De havde måske 200 hk og kunne sprinte til 100 km/t på 6-7 sekunder.

Kan bilproducenterne nøjes med det i dag? Nej, slet ikke. I hvert fald ikke, når vi taler de store bilproducenters mest potente sportsbiler.

Hos Audi hedder den kraftigste version af A3-modellen RS3, og hvor den almindelige A3 er skoleklassens dydige og meget afdæmpede elev, er RS3’eren den bryske fætter, der et kvarter efter mødetid sparker døren ind, vælter katederet og griner af læreren.

Selv bagfra har RS3'eren mere x-faktor end hovedparten af konkurrenterne. Foto: Niels Friis

Hjertet i attitude-Audien med det bredere karrosseri er en 2,5-liters fem-cylindret turbomotor, og den leverer 400 hk og 500 Nm. Det er nogenlunde det samme, som man i midten af 00’erne fik i en Ferrari.

Officielt kan Audien sprinte fra 0-100 km/t på 3,8 sekunder.

Et tal, som for 10 år siden ville være uhørt i denne type af bil, og som gør, at man i en hårdtpumpet mellemklasse-Audi kan køre dørtræk med langt dyrere og mere eksotiske sportsvogne.

Den kraftige acceleration i RS3’eren giver mig svedige håndflader, mens solen bager ind af panoramavinduet. Betingelserne er optimale, så jeg finder nogle øde veje for at blive klogere på Audiens dynamiske egenskaber.

Selvom antiudskridningssystemet er slået fra i den mest aggressive RS-køreindstilling, er det komplet umuligt for mig at få RS’eren til at vakle. Den firehjulstrukne sportsbil bider sig kraftigere fast i asfalten end en politihund i en forbryder.

Man får stadig god plads i bagagerummet. Foto: Niels Friis

Kort fortalt kører RS3’eren fremragende. Den er præcis som en origamikunstner, og man sidder med følelsen af, at man kan skære svinget lige der, hvor man gerne vil.

Bilens fedeste feature i forhold til konkurrenter som Mercedes-Benz AMG A45S er Audiens fem-cylindrede motor.

Motorlyden er intet mindre end fantastisk, og motoren trækker takket være de 400 hk og 500 Nm som et godstog - også når farten er høj.

I dagligdagen vil man formentlig ty til at køre i ’Comfort’-køreindstillingen, og her opfører RS3 sig langt hen ad vejen som en ganske almindelig A3. Man kan sagtens mærke, at undervognen er hårdere sat op end i standardudgaven, men den er slet ikke ulidelig.

Når man slår ’Drive Select’-knappen over i ’Dynamic’, er virkeligheden til gengæld en anden. Her er undervognen benhård og kontant, som det hører sig til, når der skal køres virkelig stærkt.

På almindelige, offentlige veje er det imidlertid en fysisk umulighed at komme i nærheden af at finde Audiens grænser. Den oser af overskud, så hvis man virkelig vil udfordre fysikkens love, skal man finde vej til en racerbane.

Pladsen på bagsæderne er udmærket. Foto: Niels Friis

Tager man RS3’eren med på en racerbane eller et andet lukket område, vil man også kunne prøve kræfter med en unik feature i RS3’eren.

Den har nemlig en særlig drift-indstilling, som via en Torque Splitter-funktion kan sende alle kræfterne til baghjulene, så den kører som en baghjulstrækker, og det skulle gøre det muligt at drifte.

Min test af RS3’eren giver ikke mulighed for at afprøve funktionen, så hvordan den fungerer i praksis, står hen i det uvisse. Men den er med til at understrege, at biler i RS3-klassen er mere ekstreme end nogensinde før.

Hvis man vil gøre det endnu mere adrenalinfremkaldende, kan man også tilkøbe en RS-dynamikpakke, så man får keramiske bremser og en topfart på 290 km/t.

Men så er man pludselig nødt til at køre til Autobahn for at udnytte bilen til fulde.

Konklusion

Audi RS3 er en bulderbasse med ’her kommer jeg’-attitude og en perle af en fem-cylindret turbomotor.

Om man kan se pointen med den slags biler, må være en individuel vurdering, men RS3’eren tager kegler som en bragende effektiv og underholdende køremaskine. Den er pivfed.

Heftig motor

Den 5-cylindrede turbomotor leverer nogenlunde det samme som en ny Ferrari gjorde omkring 2005. Foto: Niels Friis

Motoren i Audi RS3 er en ganske særlig størrelse. Den er flere gange blevet kåret som den bedste motor i verden, og den heftige 2,5-liters TFSI-motor har i den nye RS3 fået endnu mere pondus.

Det er blandt andet sket ved, at drejningsmomentet er øget fra tidligere 480 Nm til 500 Nm, og momentet er til rådighed mellem 2250 og 5600 o./min. Derfor er den nye RS3’er hurtigere i acceleration fra lave omdrejningstal.

Audi-motoren kommer med en særlig tændingsrækkefølge, 1-2-4-5-3, og til at overføre kræfterne til vejen er sportsbilen altid udstyret med en syv-trins dobbeltkoblingsgearkasse.

Det dyre ekstraudstyr



Når der skal tilvælges ekstraudstyr til en bilmodel som Audi RS3, skal man have den store tegnebog frem.

For tingene koster. I alt er der skruet for cirka 275.000 kroner ekstraudstyr på testbilen,. Det hænger blandt andet sammen med, at testbilen kommer med en teknologipakke med et særligt lydsystem og navigation til 17.995 kr.

Her er også panaromaglastag til 23.874 kr., sportsundervogn til 21.728 kr. og Feinnappa-læder til 21.700 kr.

På listen over ekstraudstyr tilvalgt på testbilen finder man også bakkamera til lige under 9000 kr. og elektrisk åbning og lukning af bagklappen til næsten 8000 kr.

Her kan det godt undre, at Audi ikke har kunnet finde plads til den slags i standardudstyret i en bil til en frapris på 971.990 kr.



