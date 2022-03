Bidsk pony - men til hvem?

Da jeg henter bilen, gør den Ford-ansatte mig opmærksom på, at jeg lige skal være opmærksom på, at slår jeg bilens traction control fra, kan bilen godt finde på at lave hjulspin.

Okay, fair nok. Så er der da lagt i kakkelovnen til en underholdende testuge.

GT-versionen er den nye og mere potente version af elbilen Ford Mustang Mach-E. Konkret betyder det, at GT stiller med 487 hk og et enormt moment på voldsomme 860 Nm.

Det er store tal og store kræfter, og derfor tager jeg det indledningsvist roligt bag rattet af GT’eren. Vi skal lige lære hinanden at kende.

Foto: Niels Friis

Mach-E kom på markedet i fjor som den amerikanske bilgigants første dedikerede elbil, og som det er tilfældet med den almindelige version, gælder det også for GT’eren, at man nok helst skal være Mustang-fan for at komme anstigende i den elektriske pony.

Med et hav af designdetaljer, der er hentet fra coupé-Mustangen, er Mach-E alt andet end en diskret bil. I GT’eren er der yderligere fyldt på med sportslige detaljer.

Testbilen står i en iøjnefaldende orange lakering, og ind gennem København står det hurtigt klart for mig, at det her er en bil, som man skal turde at stå ved. Ellers bliver omverdenens blikke en belastning.

Efter at have kørt GT’eren rundt i storbyens gader og veje er det tid til at finde en strækning, hvor den kraftfulde elbil kan få lov at strække ben. På bilens 15,5 tommer store opretstående infotainmentskærm i centerkonsollen indtaster jeg det ønskede mål, og sætter kursen mod mere åbne vidder.

Da jeg når frem til et område med snørklede, bugtede veje, slår jeg traction controllen fra. Jeg må hellere finde ud af, hvad Ford-manden mente.

I udgangen af et par skarpe 90-graders sving trykker jeg speederfoden godt ned, og Forden besvarer mit ønske med en kæk lille overstyring, som kan tøjles ved, at jeg styrer kontra og holder på med speederen.

Selvom Mach-E GT er en tonstung elbil, har den ikke mistet sine Mustang-aner som en bil, der vil køres. Samtidig er 0-100 km/t overstået på blot 3,7 sekunder, mens topfarten er begrænset til 200 km/t.

Et sæt særdeles effektive Brembo-bremser er standardudstyr på den potente Mustang, så du skal ikke bekymre dig om at komme ned i fart igen.

Foto: Niels Friis

Om man kan lide den slags kørsel, er et spørgsmål om temperament. Hvis du ved, at du aldrig kommer til at slå de elektroniske hjælpemidler fra for at give den gas på en øde vej eller en trackday, skal du nok overveje at tage den almindelige Mach-E.

Med mellem 269 og 351 hk mangler den ikke ligefrem power, så GT’eren er til dem, for hvem det er vigtigt at have den hurtigste og mest kraftfulde version.

Og hvad skal man så betale for at sidde med den titel? Mach-E GT’eren koster fra 657.410 kroner, og det er mange penge, når du til 800.000 kroner kan få ‘stationcarudgaven’ af Porsche Taycan, kaldet Sport Turismo.

Foto: Niels Friis

Alternativt kan du også spare penge og vælge en Tesla Model Y Performance med en rækkevidde på 514 kilometer og en accelerationstid på samme 3,7 sekunder. Her starter prisen ved 603.816 kroner.

Som praktisk familiebil byder Mach-E GT på helt de samme fortrin som den almindelige Mach-E, så her kan du altså ikke lave for- og imod-lister, som favoriserer den ene eller anden model. I stedet skal du måske overveje, hvor vigtigt den ekstra power og den skarpere køreprofil er for dig.

GT er godt nok en mere præcis, mere kraftfuld og mere underholdende udgave af den almindelige Mach-E. Til en merpris på næsten 150.000 kroner i forhold til den næstmest kraftfulde Mach-E med 351 hk vil publikummet til GT’eren dog være noget begrænset.

Da jeg afleverer nøglerne til Ford-manden, kan jeg ikke lade være med at spekulere i, at pengene er bedre givet ud på at købe en Mustang Mach-E med 351 hk til 510.090 kroner og en brugt Mazda MX-5 til de dage, hvor der skal køres underholdende.

Foto: Niels Friis

Konklusion

Selvom Mustang Mach-E GT viser sig som værende en supersjov, skarp og ganske aggressiv elbil, er det de færreste, der vil give op mod 700.000 kroner for et produkt, der ikke er markant bedre end den almindelige Mach-E.

De oplagte kunder er derfor svære at få øje på.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Masser af standardudstyr

Foto: Niels Friis

Nok koster det noget mere at købe en Mach-E GT i forhold til den mere regulære version af elbilen, men den sportslige pony har også væsentlig mere standardudstyr.

Det tæller blandt andet 20 tommer alufælge, sort tag og den særlige GT-styling. Foruden de visuelle opgraderinger kommer GT’eren også med Brembo-bremser og en særlig MagneRide-undervogn, som er unik for GT’eren.

Kort fortalt er støddæmperne adaptive, og en unik væske i støddæmpernes kammer stimuleres elektronisk til at give mere eller mindre modstand i dæmpningen, alt efter både underlag og den valgte køreindstilling.

På de indre linjer er der performance sportsforsæder, B&O-lydsystem med højttalere, semi-automatisk parkering og 360 grader kamera.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ford og de kommende elbiler

Foto: Niels Friis

Som så mange andre bilproducenter har Ford store ambitioner, når det gælder elbiler, og fra år 2030 vil amerikanerne udelukkende bygge elbiler til det europæiske marked.

Desuden har bilgiganten for nyligt oplyst, at de inden udgangen af 2024 vil tilbyde deres europæiske kunder syv nye fuldelektriske biler. Konkret vil Ford lancere tre nye elektriske personbiler og fire nye elektriske varebiler.

Den første af de nye elbiler bliver en elektrisk crossover, der skal produceres i Köln fra 2023. Modellen skal kunne køre 500 km på en opladning og have plads til fem personer.

Desuden vil Ford i 2024 påbegynde produktionen af en anden elbil, en mere sportslig crossover, på fabrikken i Köln.

Derudover vil Ford lancere en 100 procent elektrisk version af den populære Puma i 2024.

--------- SPLIT ELEMENT ---------