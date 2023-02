Billig familiebil på langtur

Discount: Dacia Jogger er ifølge Bilbasen den mest prisfaste bil, som penge kan købe lige nu. Men hvad får man for investeringen, og hvad får man især ikke? Få svaret her

Vil man gøre en klog bilhandel rent økonomisk, når man køber ny bil, skal man gå efter en Dacia Jogger.

Selvom den billige familiebil fra årsskiftet er steget i nypris, så den nu koster fra 224.990 kroner, er den ifølge Bilbasen stadig den nye bilmodel med forventet lavest afskrivning.

Så med snusfornuften kan du altså sagtens investere i en ny Jogger. Men hvad så, hvis følelserne, hjertet og alt det der også skal spille en rolle?

For at finde svaret på, om man kan udvikle et egentligt nært forhold til en bil, som mest af alt er bygget for at kunne flytte mange mennesker billigt og effektivt omkring, tager vi turen i et orange eksemplar ned gennem Europa - og tilbage igen.

Jogger er mere spændende at kigge på end sin forgænger. Foto: Niels Friis

Første del af forberedelsen til turen går med at tage de to bagerste sæder i Joggeren ud.

Annonce:

Her kan være syv personer i udgangspunktet, men med et snuptag kan de to bagerste sæder tages ud og stilles i garagen, hvis man ved, at man alligevel ikke har brug for dem.

Det gør vi ikke på denne tur, og det er vældig praktisk, at man let kan tage sæderne ud, når de ikke skal bruges.

Bagsædepladsen overrasker en smule negativt. Foto: Niels Friis

Til gengæld er det en skam, at de fylder så meget i bagagerummet, som de gør, når de ikke er i brug.

Her kunne man godt ønske sig, at de kunne folde fladt ned under gulvet eller lignende, for umiddelbart tænker jeg, at man vil have en tendens til ofte at lade de to sæder blive i garagen, hvis man i dagligdagen kun har brug for fem sæder.

Det er bare ikke ret genialt, at de to ekstra sæder så står hjemme i garagen. hvis ungerne en dag vil have legekammerater med hjem fra skole.

Nuvel, ikke jordens undergang for Joggeren, hvis bagagerum med kun fem sæder installeret til gengæld er astronomisk. Man kan simpelthen læsse en helt ferie herind uden overhovedet at komme i problemer.

Man kan finde plads til meget i bagagerummet, når de to bageste sæder ikke er med. Foto: Niels Friis

Annonce:

Faktisk overrasker det mig, at bagsædepladsen ikke er så imponerende, som man måske skulle tro, når man kigger på bilen udefra.

Bagsædepassagererne på anden række ender med at måtte lide lidt under, at der er gjort plads til en tredje sæderække og et stort bagagerum, og derfor er der ikke lige så god benplads, som man kunne have håbet.

Pointen understreges af, at skal der sidde personer på over 190 cm på forsæderne, kan de to flyborde til bagsædepassagererne ikke komme op. På selve forsæderne er der til gengæld enormt stor rummelighed, omend sæderne er til den flade side.

Børnefamilier vil også glæde sig over, at kabinen i Jogger fremstår meget robust og uden sarte materialer. Familiebilen kan holde til at blive brugt som netop det.

Foto: Niels Friis

Køreturen går ned ad Autobahn på den klassisk danskerrute hen over bakkerne ved Kassel. Her begynder det at halte med overskuddet for Daciaen.

Annonce:

Indtil nu har den vist sig som en overraskende komfortabel bil, som kun generes nævneværdigt af vind- og dækstøj ved en fart på over 140 km/t.

Det behøver man trods alt heller ikke køre i en familiebil, og hjemme i Danmark må man slet ikke.

Her i bakkerne ved Kassel er den lille tre-cylindrene turbobenzinmotor ganske enkelt ikke kraftig nok til at holde et fornuftigt tempo, og man skal ofte et par gear ned og trykke speederen i bund for ikke at ende bag lastbilerne i krybesporet.

Selv på flad vej mangler Joggeren kræfter til at kunne overhale øvrige trafikanter med værdigheden intakt, og kører man ofte på motorvej - eksempelvis som pendler - er denne bil ikke for dig. Desuden er den til den forslugne side, når farten ligger på omkring 130 km/t. Her går familiebilen omkring 14 km/l.

Væk fra den tyske Autobahn og på mindre og mere krogede veje byder Jogger ikke på nogen egenskaber, der vækker begejstring i mit indre. Styretøjet er uden indlevelse, og undervognen er på ingen måde til dynamik.

Annonce:

Det vil næppe være diskvalificerende for ret mange, at familiebilen ikke er underholdende at køre i, for den skal købes for helt andre dyder.

Lykkedes det mig at udvikle et nært forhold til Joggeren på min lange tur? Nej, det kan jeg ikke sige.

Men har man tre unger og behov for en familiebil til en weekendtur og en køretur til og fra idrætshallen, får man vanvittig meget bil for pengene i en Dacia Jogger.

Køreglæden må man drømme sig til, og sikkerheden er ikke ligefrem den fremmeste. Man skal gøre sig klart, at der findes langt mere sikre alternativer på markedet.

De koster så også væsentligt mere end denne bil. Og er alternativt at købe en flere år gammel familiebil, er det ikke sikkert, at de er scorer højere på sikkerheden end denne.

Annonce:

Men når der er mulighed for ifølge Bilbasen at gøre en klog investering, og Dacia Jogger står skarpt i forhold til nypris, rummelighed i bagagerum og en robust kabine, er det svært at få øje på familiebiler, som tilbyder lige så meget til så få penge.

Man må bare ikke købe Jogger, hvis man har benzin i blodet.

Foto: Niels Friis

Konklusion

Hvis du er fløjtende ligeglad med luksusfornemmelse, dynamiske køreegenskaber og image, får du i Dacia Jogger en yderst praktisk familiebil, som kan holde til at blive brugt til hverdagens rutiner.

Prisen er steget, men der er stadig langt op til konkurrenterne. Det er en skam, at sikkerheden ikke er bedre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lad ikke prisen stige

Foto: Niels Friis

Når man køber en Dacia Jogger, er det næsten uundgåeligt, at prisen er en af de udslagsgivende ting for, hvorfor man køber lige præcis denne bilmodel.

Derfor skal man også tænke sig om, når man vælger udstyr. Den kan fås med tre forskellige udstyrstrin, hvor den billigste kos-ter fra 224.990 kroner, mens den dyreste løsning koster fra 249.990 kroner.

Annonce:

Selvom man da også får mere udstyr for de ekstra 25.000 kroner, risikerer man, at pointen med at købe en prisvenlig bil går fløjten, hvis den samlede pris bliver alt for høj.

Tilvælger man eksempelvis Media Nav-pakken for at få ting som otte tommer touchskærm, DAB-radio og spejlning af sin smartphone, skal man lægge 10.000 kroner ekstra.

Vil man også have den såkaldte Komfortpakke Extreme med udstyr som elektronisk p-bremse og midterarmlæn med opbevaring, stiger prisen med yderligere 12.000 kroner, og så begynder vi at flirte med grænsen for, hvor dyr en Jogger må være.

Der er rigtig mange penge at spare på den helt rigtige finansiering af bilkøbet. Bliv klogere lige her.