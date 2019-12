BMW bryder traditioner: Men er det en dårlig idé?

I den nye 1-serie har BMW lagt et af mærkets traditionelle kendetegn på hylden, nemlig baghjulstræk, men du skal være stivstikker for at se det som et problem

’Har BMW begået helligbrøde?’

Det spørgsmål trænger sig på, når man får nøglerne til den nye 1-serie, for BMW har smidt det traditionsbundne baghjulstræk på porten og gjort 1-serien til en forhjulstrukken hatchback.

Hvad betyder det så? Fordelene er umiddelbare. Her er mere plads i bagagerummet på den nye generation, og på bagsædet kan også større børn nu finde sig til rette med mere loftshøjde og rum til længere ben. Knæpladsen er vokset med 33 mm i forhold til forgængeren. Den øgede plads opstår, fordi motoren ikke længere behøver at ligge på langs, og fordi der ikke er differentiale mellem baghjulene.

Modellen er dog stadig ikke blandt de bedste i Golf-klassen, når det handler om pladsforhold, og man kunne måske mene, at BMW, især i bag, burde have fået mere plads ud af transformationen.

På forreste sæderække i testbilen, som er med den såkaldte ’M Sport’-udstyrspakke, er der installeret sportssæder, som griber om én, som satte man sig ned i en baseballhandske. Sæderne er til den smalle side, så folk med en bred ryg vil føle sig skubbet frem i sædet af sidestøtterne.

BMW og baghjulstræk Der var engang, hvor tyske BMW-annoncer hånede andre mærker i annoncer med en ordlyd i retningen af: ’Hvis du vil have forhjulstræk, så bak’. Traditionelt set har BMW været et af de bilmærker, der stædigt har holdt fast i, at biler bør trække på baghjulene, mens konkurrenterne i stigende grad gik over til forhjulstræk. Over de seneste par år har BMW dog ændret holdning, og flere modeller bliver nu lanceret med forhjulstræk. Skiftet fra træk i bag til front hænger især sammen med, at det er billigere at installere forhjulstræk i nye biler, og at det giver mere plads i bag. BMW ejer desuden Mini, så ved at gøre 1-serien til en forhjulstrækker kan tyskerne i højere grad genbruge teknik i Mini’er og omvendt. Den nye generation kan også fås med firehjulstræk i i modellerne M135i xDrive med 306 benzinheste og 120d xDrive med 190 dieselheste - begge har fire cylindre. De resterende versioner, 118i, 116d og 118d, bliver forhjulstrukne.

Jeg flytter hånden ned ved siden af gearstangen, trykker på startknappen, og den tre-cylindrede benzinmotor, som er i 118i, vækkes til live. Nu er det tid til at finde ud af, hvor stor BMWs forbrydelse er, så gearstangen får et nøk ned, og jeg triller af sted på testturen.

Geografisk befinder jeg mig i det vestlige Jylland i et af Forsvarets store områder, hvor vejene er velholdte, øde og fyldt med snævre sving.

Jeg vælger bilens sportslige køreindstilling og smækker gearstangen i ’Sport’. Det er tydeligt, at BMW ved, hvordan man bygger biler til folk, som går op i køreegenskaber, for det kompakte sportslæderrat ligger perfekt i hænderne.

I M Sport-udstyrspakken har tyskerne installeret en særlig sportslig styring og sportslig ophæng, så på den måde er de køredynamiske egenskaber i testbilen ikke helt standard. Motoren med 140 hk og tre cylindre er kvik uden at være decideret kraftfuld.

Efter en rum tid har jeg gjort tilnærmelser nok ved at snuse til BMW’ens dynamiske evner. Lad os se, hvad den virkelig kan.

Med en fornuftig fart nærmer jeg mig et blødt højresving, som efterfølges af et skarpere venstresving.

Højresvinget bemærker 1-serien slet ikke, så jeg ankommer til venstresvinget med 60 km/t. Hårdt på bremsen, et solidt greb i læderrattet og et kvikt ryk mod venstre. 1-serien virker til at være i stort overskud og holder fuldstændig den kurs, som jeg udstikker med rattet.

Jeg tager en tur mere gennem samme sving, men denne gang i højere fart for at se, hvor meget BMW’en kan presses. Resultatet ændrer sig ikke: 1-serien holder bare på og nægter at slippe vejgrebet.

Man skal køre direkte uansvarligt for at bringe den nye 1-serie på glatis, og der skal meget til, før den understyrer. Indstyringen er millimeterpræcis, og det er så let som ingenting at placere bilen lige der, hvor man gerne vil, gennem et sving.

En 1-serie henvender sig især til føreren af bilen, og det kan man tydeligt mærke. Foto: Niels Friis

Standardudstyret er vanen tro ikke klasseledende i en BMW, og det er heller ikke tilfældet i den nye 1-serie. Til gengæld er iDrive-systemet yderst velfungerende og meget intuitivt at betjene. Den er ikke blandt de mest støjsvage, hvor især dækstøj trænger op i kabinen ved motorvejskørsel.

BMW har med den nye 1-serie konstrueret en bil, som i 98 procent af tilfældene kan det samme som forgængeren, når det gælder køredynamik. I den nye får man bare mere plads og i mine øjne et mere harmonisk design. Langt de fleste kunder vil alligevel aldrig under kørsel opdage, at den nye trækker på forhjulene frem for baghjulene.

Konklusion

Man skal vælge 1-serie, hvis man går op i sportslig kørsel. Gør man ikke det, er der både mere plads og udstyr hos mange konkurrenter. Er køreegenskaber til gengæld vigtige for én, kan vi roligt sige, at BMW ikke skuffer med 1-serie, til trods for at de trækkende hjul nu er i front og ikke i bag. Den kører stadig som en drøm.

1-serien i Danmark



Siden BMW sendte 1-serien på gaden i 2004, har modellen været en stor succes for det tyske mærke. Herhjemme er modellen solgt i over 12.000 eksemplarer.

I 2018 blev BMW 1-serie af Danske Motorjournalister kåret som Årets Brugtbil. Her blev der især lagt vægt på, at modellen var af høj kvalitet, og at den kunne tilbyde ejerne køreglæde med baghjulstræk, gode bremser og et præcist styretøj.

– Det er ikke en stor familiebil, men en smart og sportslig bil til dem, der primært benytter de forreste sæder, lød det i den forbindelse fra et jurymedlem.

Trods radikal ændring ser det samme ud til at være tilfældet med den nye 1-serie.

BMW 118i M Sport Pris (testbil): 472.295 kr. Pris (fra): 323.000 kr. Motor: 3-cylindret, 1,5 liter Ydelse: 140 hk ved 4600- 6500 omdr./min. Maks. moment: 220 Nm ved 1480- 4200 omdr./min. Gearkasse: 7-trins automatgear med dobbeltkobling Brændstofforbrug: 15,4 km/l CO2-udledning: 148 g/km Topfart: 213 km/t Acceleration: 8,5 sekunder

