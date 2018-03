BMW er klar med lille lømmelbil i populær bilklasse

Verden vil have små luksuriøse biler med karakteristisk formgivning. BMW har givet den lille X1 et gigantisk fysisk tvist, og vupti er bilen blevet til X2. Lidt mindre og meget frækkere og med klassisk BMW-køredynamik

Ekstra Bladet var inviteret til Lissabon af BMW.

Alverdens storbyer tiltrækker tilflyttere.

Snart bor over 55 pct. af verdens befolkning i byer eller bymæssig bebyggelse, hvor der bliver mindre og mindre plads til bilerne.

Samtidig vil kun få eje en bil, der ligner the old world for meget, så derfor kappes premium-mærkerne om at smide små crossovere på gaden.

Opskriften hedder sport, livsstil, radikalt design og en lidt højere siddeposition og mulighed for masser af avanceret udstyr og kræfter ad libitum.

Det er biler som Volvo XC40 og den helt nye Jaguar E-Pace og om lidt også BMW X2.

Interiøret er stort set som i X1. Mulighederne for individuelle farver og materialer er dog øget. Foto: BMW

Tre biler - tre forskellige kunder

Den nye BMW rammer ned midt i den nye klasse, hvor Volvo XC40 er den lidt fornuftige, sikre bil med fokus på familien. Jaguaren er sport på den noble måde, og BMW X2 er den lille lømmelbil til de mennesker, for hvem bilkørsel handler om dynamik og glæden ved at kunne placere et køretøj millimeterpræcist i hvert eneste sving.

Vi kører den nye BMW X2 på næsten mennesketomme veje nord for Lissabon. Asfalten er knastør, temperaturen 20 grader, og det er svært ikke at smile bag rattet.

BMW X2 Bygger teknisk på BMW X1. 98 procent af synlige dele er ændret, men bilen er syv cm lavere. Forhjulstrukket eller 4X4. Senere kommer en 3-cylindret version og flere motorvarianter. I Danmark 10. Marts.

God kørestilling

Man sidder dybt, og udsigten gennem den smalle forrude er som at se en film i moderne 16: 9-format.

Kulsort asfalt bugter sig som kogt spaghetti mellem grønne bjerge, og hist og pist stikker nøgne klipper frem som en kontant advarsel om at blive på asfalten.

Forenden bider sig fast, og styretøjet er knivskarpt på 19'' hjul. Kun lidt for massive A-stolper tager en smule af fornøjelsen, for i snævre sving er det svært at se skråt frem, når det går hurtigt, og det gør det i X2 med fuldt udstyr og 190 hk fra en 2,0-liters diesel.



Begge dieseludgaver kommer som standard med BMW's intelligente firehjulstræk xDrive og ottetrins automatgear Steptronic. Benzinudgaven har syvtrins dobbeltkoblingsgearkasse Steptronic og forhjulstræk. Foto: BMW

Verdenspremieren på X2 er ikke bilen værdig, for der er blot én version til rådighed, og det vil sige topmodellen med alt, hvad der kan hæftes på af ekstraudstyr. Til trods for, at billigste version koster 490.000 kr. i Danmark, er testbilerne pakket med udstyr og runder næsten 1 mio. kr.

X2 kommer allerede her i starten af marts, og ud over den billigste benzinversion med forhjulstræk kommer to dieseludgaver med træk på alle fire til hhv. små 600.000 og 700.000 kr. De priser er i store træk på niveau med konkurrenterne fra Jaguar og Volvo, der dog har noget billigere indstigningsmodeller.

Hvordan en X2 med forhjulstræk, normalt styretøj, ingen variabel sportsundervogn og anden automatgearkasse kører på 17'' hjul, aner vi ganske enkelt ikke. Vi kan heller ikke forestille os kabinen med standardsæder i stof og lille skæm, der ikke er berøringsfølsom.



Bagagerumskapaciteten på 470 liter er marginalt mindre end X1' erens 505 liter. Foto: BMW

Designet er stærkt og noget af det mest flabede længe set fra BMW. Bilens umiddelbare udstråling er næsten brutal, og det hele tager afsæt i en taglinje, der ligner en coupé, og store hjulkasser.

Modsat mange andre har designerne bevidst valgt, at skærmkasserne ikke er korrekt cirkelformede, men derimod uens i formen - lettere firkantede, og det får bilen til at ligne et dyr på spring. Her tør BMW noget.

Foran er de klassiske nyrer også fremhævet, og bagude har bilen store runde afgangsrør.

Stærkeste detalje er helt afgjort bilens C-stolpe, hvor BMW-logoet er placeret, som var det de gode gamle dage, hvor ikoniske biler som BMW 2000 CS og BMW 3.0 CSL fik voksne mænds hjerter til at slå lidt hurtigere.

X2 er sjovt nok kortere og lavere end den X1, den bygger på, men designet er virkelig flabet, når man tænker på, hvor ens bilerne med den blå propel på fronten ellers er. Måske er den nye bil et farvel til det klassiske hos BMW, hvor en 5-serie blot ligner en forstørret 3-serie. Bilen er ikke helt så rummelig som X1, fordi den er syv centimeter lavere, men pladsforholdene er dog godkendt.

Akselafstanden på 267 cm er magen til X1, men ellers har bilen kun ganske få synlige dele tilfælles med X1, blandt andet dørhåndtagene.

X2 er grundlæggende tre forskellige modeller.

Basis hedder blot BMW X2, og næste trin er BMW X2 M Sport eller BMW X2 M Sport X. Forskellen er designdetaljer, og begge modeller koster 123.000 kr. oven i basisbilen.