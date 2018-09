BMW'en, der kan forvandle sig fra sportsvogn til en kontinentkrydser

Det er let nok at lave en sportsvogn: Du gør den let og muskelstærk.

Transmissionen og passagerer lokaliseres omkring midten af bilen, så balancen er optimal. Dernæst afstemmes affjedringen, der sørger for vejgreb og balance, og pronto: Bilen er færdig.

Men recepten holder ikke rigtig, hvis der er tale om en af de fodrappe modeller i firmaklassen, som er nøjagtig lige så lynsnare, som en Ferrari eller Porsche. I sådanne tilfælde skal polyteknikerne tage afsæt i en bilmodel, der er udviklet til at byde på komfort og omskabe den til noget helt uden mage. En bil, der får pulsslaget i vejret, når højre pedal motioneres, men som også kan håndteres, når svigermor skal køres hjem søndag inden aften.

BMW har igennem mange år fuldkommengjort denne besværlige cocktail med den suveræne M5, og den nyeste version er ingen undtagelse.

Udefra bliver man heller ikke ligefrem skuffet over mødet med M5 årgang 2018. Den tiltrækker mere opmærksomhed end ellers med sine brede skærme, der får bilen til at ligne en rugbyspiller med skulderpuder, men også med den frække, blå lakering og et landingsstel med 20 tommers fælge. Og en lang række frække luftindtag.



Indvendig er den nye M5 en rendyrket luksusbil, præcis, som kunderne til den slags biler vil have det. Foto: Christian Schacht

Bag rattet er det svært ikke at føle sig som Kevin Magnussen. Sæderne støtter, som var man naglet fast, og rattet ligner det, vi kender fra racerbiler -lille, tykt og helt fladt nederst, så der er ekstra plads til hurtige bevægelser, uden at man støder på med knæene.

Tryk på startknappen og 'udløs helvede', som Maximus siger i åbningssekvensen til Gladiator-filmen.

Racerhjertet under motorhjelmen er en ottecylindret enhed, der er tunet til 600 hk, mens momentet er løbet løbsk til 750 Nm. Sammenlignet med den gamle standard-M5er det et hop i ydelse på 40 hk og 70 Nm, og det er nok til at få vognen til at spurte op mod de 100 km/ t. på 3,4 sekunder og til 200 km/ t. på 11 sekunder.

Har du adgang til Mulsanne-langsiden, kan BMW'en køre 250 km/ t., da tophastigheden er elektronisk begrænset, men det kan der rettes op på ved at bestille en pakke, hvor begrænsningen er væk, og topfarten i stedet er 305 km/ t. (det skulle for øvrigt tage 49,8 sek. at nå den vanvittige fart).

Præstationerne er på niveau med den evindelige konkurrent fra Mercedes, kaldet E63 AMG S.

Fartevnerne skyldes ikke mindst, at M5 nu har fået firehjulstræk, og et privilegium ved firehjulstrækket er, at accelerationen ikke går op i røg og sorte striber på asfalten. Tværtimod. Formeligt kan du lægge fra land med så nyreknusende brutalitet, at det er svært ikke at bekymre sig for, om mekanikken nu også holder.



Firehjulstrækket gør ikke bilen langsommere, tværtimod: 0-100 er overstået på 3,4 sek., 200 på 11 sek., og det hele sker på en ret udramatisk facon. Foto: Christian Schacht

Historien Vi spoler historien tilbage til 1984, hvor pizza stadigvæk kun er noget, som familien spiser, når ferieturen går til Italien, og kun fuldblodssportsvogne har næsten 300 hk. Men det har en gruppe teknikere hos BMW i München tænkt sig at revolutionere. De skohorner en sekscylindret motor med 286 hk ned i datidens 5-serie, finafstemmer undervognen og sørger for, at bremserne også kan stoppe ekvipagen, når der er brug for det. Slutresultatet bliver kaldt for BMW M5- verdens dengang hurtigste sedan. Siden hen kom der kom nye versioner til...

Kan godt være komfortabel

Men færdigheden ved M5 er også, at den er hverdagsduelig.

For eksperimentets skyld betroede vi nøglerne til en inkarneret BMW-kører, der nok fandt vognen inciterende, men først, da han lod sig besnakke til at presse højre pedal i bund.

'Ellers kører den jo som min egen 5-serie', som han sagde.

Desværre er den næsten tre gange så dyr. Vil du have en BMW med Porsche-præstationer, koster det 2.102.184 kr. På landevejen bemærker vi den kontante undervogn, som på et splitsekund kan forvandle BMW M5 fra en sportsvogn til en komfortabelkontinent-krydser.

Indstil fjedrene på sport og smid roligt skarpe sving og hullet asfalt efter den. Den kvitterer med overlegne køreegenskaber. Dækkene klæber til asfalten som en igle på bentøjet. Selv om M5 fortsat er en tung sag, har den faktisk tabt sig 40 kg i forhold til forgængeren.

Prøv så at formatere den mentale harddisk og glem alt om den stenhårde undervogn. Et tryk på komfort-knappen forvandler M5 til alle tiders rejsevogn.

Forgængerens gearkasse med dobbeltkobling, der godt kunne virke overfølsom, er erstattet af en almindelig 8-trins automatgear, som er hurtig, lydefri og generelt blidt skiftende.

Samtidig er vognen forholdsvis praktisk med et bagagerum på 530 liter og mulighed for at fælde bagsæderyglænet ned.

Motor, gear samt affjedring og styretøj kan indstilles individuelt og uafhængigt af hinanden.

Man kan dog også tage den nemme løsning, og trykke på én af to røde M-knapper på rattet.

Disse to knapper justerer automatisk alting ind til sportslig kørsel i to trin.

Indvendig er M5 et næsten absurd overflødighedshorn af læder - og plads naturligvis - og er lige så praktisk som enhver anden 5' er.

Til at stoppe fartlegen har teknikerne monteret bremseskiver så store som hjulene på en almindelig familiebil. Og de bider fra sig som en hund i det lokale postbud. Bremselængden fra 100 km/ t. er helt nede på under 35 meter - en værdi, som kun Porsche og Ferrari kan matche.



Den 4,4 liters V8-motor med dobbelt turbo yder 600 hk - det er 40 hk mere end forgængeren - og et moment på 750 Nm. Foto: Christian Schacht

Til de potentielle kunder, der måtte ærgre sig over, at konkurrenten fra Mercedes har 12 hk i overskud, lancerer man nu en BMW M5 Competition, der sætter tingene på plads med 625 heste og et moment på 750 Nm fra V8-eren på 4,4 liter med BMW M TwinPower Turbo, og det er nok til at sende skuden fra 0-100 km/ t. på 3,3 sekunder...