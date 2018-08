Børnecontaineren er tilbage

Ekstra Bladet Biler var inviteret til Paris af Citroën.

PARIS (Ekstra Bladet Biler): Det rullende redskabsskur, børnecontaineren eller Postmand Per-bilen.

Citroën Berlingo har mange øgenavne, og mon ikke de hænger ved, når en ny generation rammer Danmark efter sommerferien, selv om designet af den nye model trods alt er knap så bombastisk som tidligere.

Den nye version har fået todelt front og de såkaldte airbumps hen ad siden. De beskytter mod buler og er kendt fra flere af Citroëns modeller, .

Berlingo er til familier, der bare ikke kan få plads nok, og med den nye tredje generation vil Citroën sælge to versioner af bilen: En almindelig og en XL-version, der er 35 centimeter længere.

Det giver mere plads til en tredje sæderække, som dog kan leveres til begge versioner. Priserne har importøren ikke klar endnu, men et gæt kunne være fra cirka 200-220.000 kroner.



Bilen henvender sig til dem, der har brug for god plads. Foto: Citroën

Omtrent samtidig med lanceringen af Berlingo kommer også søsterbilen Peugeot Rifter med samme teknik. Vi kører Citroën Berlingo med diesel og et nyt automatgear, og oplevelsen er meget støjsvag i forhold til den gamle model.

Vi ved jo godt, at Berlingo altid har haft fokus på plads, og at køreegenskaber her mest er noget, der handler om retningsstabilitet, men den første gang vejen drejer, er styretøjet alligevel en småubehagelig oplevelse.

Det øjeblik, du bevæger rattet væk fra sit udgangspunkt og forsøger at diktere en kurve, er det, som om kontakten med hjulene bliver lokalbedøvet. I løbet af testruten bliver jeg aldrig rigtig fortrolig med den måde, som Berlingo styrer på.



Tre sæderækker får til begge versioner af Berlingo. Foto: Citroën

Det har altid været nemt at komme ind og ud af en Berlingo takket være bilens skydedøre. Det ville dog have klædt Citroën, hvis skydedørene kunne fås med elektrisk drift. Men det er desværre heller ikke muligt i den nye version.

Flere USB-stik og friskluftdyser til anden og tredje sæderække ville også have været velset på listen over muligt ekstraudstyr, men i stedet må du nøjes med et handskerum, der har køling fra bilens aircondition.

På listen over positive fornyelser er til gengæld bilens instrumentering. Det er nu muligt at få en skærm på 8 tommer, ligesom elektrisk parkeringsbremse er standard på alle modeller. Har man lyst til det, er det desuden muligt at bestille et head up-display.

En anden god komfortdetalje er gearstangen, der sidder lidt fremskudt, og som derfor er nem at nå.

Lidt overraskende har Berlingo ikke Citroëns nye støddæmpere, der kaldes Citroën Advanced Comfort, og som også betyder nye sæder. Komforten i Berlingo består derfor mest af en blød affjedring og god støjdæmpning.

Mødet med Berlingo skete udelukkende med kraftigste dieselmotor med 130 hestekræfter og automatgear med otte trin. Den kombination bliver der nok ikke solgt mange af i Danmark, hvor en version af samme motor med 100 hestekræfter nok bliver den mest solgte.

Vil man have benzin, er motoren på 1,2 liter og med 100 hestekræfter.



De små airbumps kendes fra flere andre modeller. Foto: Citroën

For at få adgang til den nyeste sikkerhed har Citroën brugt to platforme til den nye Berlingo. Den forreste del af bilen benytter den såkaldte EMP2-platform, mens baghjulsophænget er fra den gamle model.

Den slags sparer omkostninger og betyder samtidig, at det meste sikkerhedsudstyr vil kunne installeres i den nye Berlingo – inklusive adaptiv fartpilot, som bliver tilgængelig fra 2019.

Noget usædvanligt for en ny bil er det dog, at Berlingo ikke kan leveres med moderne LED-lygter. Mon ikke det bliver muligt, når bilen på et tidspunkt skal faceliftes?