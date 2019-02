By-Jeep har fået endnu en viagrapille

Der er skruet op for udstrålingen i Fiat 500X, som har fået ny styling og nye motorer. Men den løber op i pris, hvis der skal nødbremse ombord

Humor var der masser af, da Fiat for nogle år siden lancerede den høje 500X.

Det skete med en reklamefilm, hvor en aldrende, italiensk herre var på vej ud i en erotisk seance med en moden, italiensk mama. Han måtte dog først peppe sig op med en viagrapille, som uheldigvis røg ned i tanken på en nuttet Fiat 500.

Den lille bil svulmede op til en fyrig crossover, der hævede sig over den fornuftige 500L MPV. Fiat 500X var født.

Siden er markedet for potente, høje biler boomet, og nu giver Fiat sin 500X-model en overhaling, som skal skærpe italieneren i kampen mod de nye konkurrenter i klassen.

Det sker blandt andet med nye lygter og styling både foran og bagerst, ny instrumentering, mere sikkerhedsudstyr og ikke mindst to af producentens nye 'Fire-fly'-motorer, som lever op til EU's skærpede miljøkrav.

De to motorer byder begge på turbo, direkte benzinindsprøjtning og partikelfilter.

De lanceres i en trecylindret udgave på 1,0 liter, der yder 120 hestekræfter, og i en firecylindret version på 1,3 liter med 150 hk. Sidstnævnte går altid i spænd med en sekstrins dobbeltkoblingsgearkasse.

Vi tester motoren med 120 hk, der skal afløse den både bedagede og sløve 'Multijet'-motor på 1,6 liter samt 'Multiair'-motoren på 140 hk.

Testbilen er en kampagnemodel kaldet 'Urban City First Edition', der koster fra godt 250.000 kroner. For de penge får man en del introduktionsudstyr, men testbilen er blevet yderligere begavet med ekstraudstyr, der sender prisen op på 268.000 kroner.

Fiat 500X kan dog fås fra 210.000 kroner med det laveste udstyrsniveau, 'Urban', og den nye motor på 120 hk.



Interiøret er blevet ommøbleret, men skærmen skuffer. Foto: Jens Overgaard

Der er ingen tvivl om, at profilen er blevet skærpet med faceliftet. Og de indre værdier holder endnu: 500X er stadig en praktisk bil med regulær plads og et rimeligt bagagerum på 350 liter. Man skal dog leve med, at C-stolpen er enorm og tager en del af udsynet agterud.

Bag rattet har man udsigt til et stiligt og velordnet instrumentbord med beklædning i karrosserifarven - en detalje, bilen deler med den 'almindelige' Fiat 500.

Infotainmentskærmen på syv tommer virker dog noget klejn og utydelig efter dagens standard, og multimediesystemet er heller ikke det hurtigste i byen.

Sæderne er til gengæld velpolstrede, kørestillingen er fin, og på vejen oplever du en bil, som involverer føreren mere end de andre modeller i 500-serien. Den nye motor gør det godt og leverer pænt med trækkraft, mens forbruget er rimelige 14,5 km/l efter WLTP-normen.

Speederresponsen er kontant, undervognen forholdsvis fast, og styretøjet rimelig præcist set med Fiat-briller.

Det lægger dog mere op til komfortabel hverdagskørsel end sportslig fremfærd.

Grundmodellen til 210.000 kroner har det meste i udstyr - men ingen nødbremse.

Man kan heller ikke købe denne som løst ekstraudstyr til grundudgaven, man skal op i næste udstyrsniveau.

Her får man også masser af ekstraudstyr, men hoppet sender samtidig prisen op på 250.000 kroner. Og så befinder vi os i samme farvand som den større og veludstyrede Nissan Qashqai.



Fiat 500X er praktisk med et bagagerum på 350 liter. Foto: Jens Overgaard

Fiat 500X er et fint og friskt indslag i klassen for mellemstore crossovere.

Den nye grundmotor og faceliftet giver vitalitet. Du skal dog op i versionen til 250.000 kroner for at få nødbremse. Det skaber unødige udfordringer for 500X, da konkurrenterne presser på.