Citroëns særegenhed er tilbage

Barcelona (Ekstra Bladet Biler): Hvis du fortæller et ungt menneske, at den franske bilproducent Citroën engang var et mærke, der gik helt sine egne veje, aldrig rigtig gjorde som alle andre, og som havde en loyal fanskare, der ikke kunne forestille sig at køre i andet, ville de nok kigge på dig med dybe panderynker og en overraskende mine.

Citroën har i de seneste par årtier ikke levet op til fordums unikke position i markedet som et bilmærke, der aldrig var bange for at gå egne veje og som eksempelvis satte komfort over alt andet.

Men nu vil Citroën finde tilbage til rødderne. Vejen dertil skal mærkets nye spydspids, C5 X, som Citroën har inviteret motorpressen til Spanien for at vise frem, blandt andre være med til at skabe.

Foto: Niels Friis

Alene det at indplacere C5 X i de klassiske bilsegmenter er første indikation på, at vi her har at gøre med en bil, som du ikke får alle andre steder.

Bevares, officielt hører den til i D-segmentet, men Citroën selv betegner den som en crossover-hatchback med rummelighed som en stationcar, og modellen er udviklet til at tilbyde høj komfort på langfart - nærmest som var det Grand Tourer.

Ved første øjekast er det især bilens længde, som overrasker mig. Når man ser bilen på billeder, ligner den mest en stor hatchback. Betragter man den i profil i levende live, står det imidlertid klart, at den er længere end som så. Officielt siger længden 4,8 meter.

Flagskibet kommer med benzinmotorer og som plug-in-hybrid, hvor sidstnævnte er mest interessant set med danske briller, da den både er billigst og byder på mest power.

Her får man en samlet ydelse på 225 hk, en elektrisk rækkevidde på 55 kilometer og en otte-trins automatgearkasse.

For at blive klogere på den med danske øjne mest interessante model, nemlig plug-in-hybriden, har jeg snuppet nøglerne til et eksemplar og sat kursen ud mod oplandet rundt om den catalanske storby.

Foto: Niels Friis

I plug-in-hybriden får man altid en særlig hydraulisk progressiv undervogn med elektronisk styring af affjedringen, haps haps haps. Den kan slet ikke fås i den almindelige benzinversion, men efter også at have været bag rattet af den, kan vi trøste med, at selv her er komforten en fornem bedrift.

Vil du have det ypperste, som Citroën kan levere inden for kørekomfort, er der dog ingen vej uden om plug-in-hybriden med den hydraulisk progressive undervogn. Den absorberer ujævnheder og vejbump, som din hud tager imod aftersun efter en lang sommerdag i haven, hvor du har glemt solcremen.

Faktisk er den så eftergivende, at du næsten risikerer at komme mere udhvilet frem til din destinationen, end du var, da du satte afsted. Samtidig er den ikke så blød, at det bliver ubehageligt, når du pludselig befinder dig på en bjergvej med skarpe sving.

I den regulære benzinversion er der ikke ligefrem overvældende med kræfter, og de 130 hk er på hårdt arbejde for at skabe noget ’go’ i den 1418 kilo tunge bil. Altså er vi tilbage ved plug-in-hybriden som det klart mest meningsfulde valg.

Om end plug-in-hybriden vejer næsten 400 kg mere, sikrer de flere kræfter, at den stiller med noget større overskud, ligesom man også automatisk får den mest komfortable undervogn.

Foto: Niels Friis

I kabinen finder man en bred centerskærm, hvorfra de fleste funktioner skal betjenes. Citroën har heldigvis fundet plads til fysiske knapper til betjening af klimaanlægget og varme i for- og bagrude.

Modellen kommer med et lækkert head-up-display, som fungerer virkelig godt i praksis, og hurtigt vænner man sig til kun at kigge på det frem for på den regulære digitale instrumentering.

Bagsædepladsen er decideret imponerende, når det handler om benplads, men er man høj, kan der være udfordringer i loftshøjden. Her gør den coupé-agtige form ondt på pladsforholdene.

Fordi plug-in-hybriden er den billigste på prislisten, er der heller ikke meget at rafle om, når det handler om, hvilken udgave du skal vælge. Det er dén!

Kan du finde de 20.000 kroner ekstra, som det koster at opgradere til udstyrstrinnet ’Concorde Premiere Pack’, fremstår det på alle måder som det bedste valg.

Foto: Niels Friis

Konklusion

Uden at hænge fast i fortiden formår Citroën at genoplive nogle af de dyder, der tidligere gjorde mærket til noget anderledes.

C5 X er en komfortkonge, og har du mod på at skille dig ud, så køb den.

Sådan er den udstyret

Foto: Niels Friis

Citroën C5 X kommer i fire forskellige udstyrsvarianter, og navnene på varianterne i sig selv er et skønt vip med kasketten til fransk finesse.

Concorde, Concorde Premiere Pack, Palais og Grand Palais hedder de fire udstyrstrin således, og de gode nyheder er, at man kan få masser af lækkert udstyr i den nye flagskibsmodel.

Herfra lyder anbefalingen dog at holde sig fra laveste trin og gå efter Concorde Premiere Pack eller derover, da du ellers skal undvære et par essentielle ting eller betale ekstra for at få dem.

På mindste trin, Concorde, skal man eksempelvis betale 12.000 kroner ekstra for adaptiv fartpilot, 8000 kroner ekstra for 360 graders kamera og 7000 kroner ekstra for 7,4 kW-ladning til plug-in-hybriden.

Alt dette får du med i prisen, hvis du vælger Concorde Premiere Pack, som det koster 20.000 kroner at opgradere til. Og de penge har du hurtigt tjent hjem i det ekstra udstyr, som er med i pakken.

Går man efter de to højeste udstyrstrin, får man udstyr som et velfungerende head-up-display.

C5 X i Danmark

Citroën har en forventning om at sælge cirka 600 eksemplarer af C5 X om året.

Kigger man på, hvem Citroën forventer bliver kernekunder til bilen, så er det især ældre over 50 år, tidligere ejere af en C5’er og firmabilister, som vil stå klar hos forhandlerne, når modellen kommer på markedet i løbet af sommeren.

