Cupra til de ungdommelige og tryghedssøgende

Om kort tid fletter de to vejbaner sammen til én. Jeg ligger side om side med en anden bil. Reelt set kunne jeg lade mig falde tilbage og trække ind bag den anden bilist, men det er fredag, og jeg skal afsted.

Jeg udnytter bilens øjeblikkelige elektriske moment og accelererer så let som ingenting forbi, så jeg kan blinke ind foran ved sammenfletningen.

Det er ingen sag at være vaks i trafikken, når man kører elbil med 204 hk, som er tilfældet i bilmærkets Cupras søster til den populære Volkswagen ID.3.

Cupra er et underbrand til spanske Seat, som er ejet af Volkswagen Group. Derfor er elbilen Cupra Born, som denne uges testbil hedder, bygget op om helt samme skabelon som Volkswagen ID.3.

Det vil sige en elbil, som byder på mellem 150 og 204 hk, en rækkevidde på mellem 350 og 420 km og en accelerationstid fra 0-100 km/t på ned til 7,3 sekunder.

Størrelsesmæssigt befinder Cupra Born sig i Golf-klassen. Men fordi der ikke skal være plads til en benzin- eller dieselmotor og dermed ingen kardantunnel, er rummeligheden væsentligt bedre end, hvad du får i en Golf eller anden tilsvarende mellemklassebil.

Hvor VW ID.3 takket være et forholdsvis neutralt design har bred appel, er målgruppen for Cupra Born mere snæver.

Fronten af Born er derfor væsentlig mere aggressiv og med ’her kommer jeg’-attitude i forhold til den, du finder på en ID.3’er. Både i kabinen, på fælgene og på fronten finder man flere detaljer i ’bronze’, som understreger den mere vovede designprofil.

Der er godt med benplads i hele bilen. Foto: Niels Friis

Når man sætter sig ind i en Cupra Born, er det tydeligt, at der er lagt op til mere dynamik end i en ID.3. Skålformede sportssæder er standardudstyr, og her er ambientebelysning i orange.

Samtidig har materialerne fået et løft, så der er mindre billig plastik end i en ID.3, og Born fremstår mere lækker end koncernsøsteren.

Det er stadig en udfordring, at der ingen fysiske knapper er. Så alle funktioner, herunder klimaanlæg og blæsere til eksempelvis forruden, skal betjenes via touchskærmen.

Born stiller til kamp med en sænket undervogn i forhold til ID.3’erens, og den opleves mere køreglad og livlig. Man får desuden også sportsaffjedring og aktive DCC-dæmpere (Dynamic Chassis Control) med forskellige køreprofiler, så man kan vælge efter egne præferencer.

Faktisk er Cupra Born så velkørende, at man kan betegne den som en elektrisk GTI’er, for den er præcis og underholdende på samme tid. Dermed løfter Cupra Born flot arven videre over i en elektrisk tidsalder fra de tidligere hårdtpumpede Seat Cupra-modeller.

Du kan både bruge Apple og Android. Foto: Niels Friis

Et stort plus for Cupra Born er, at man med i prisen får fem års garanti og tre års service- og reparationsabonnement. Ingen andre af Volkswagen Groups mærker tilbyder fem års garanti. Så hvis tryghed er et vigtigt parameter for dig, bør valget mellem en Cupra Born og en VW ID.3 ikke være svært. Her vinder det spanske modstykke.

Hvis prisen - som det er tilfældet med denne testbil - når op på over de 350.000 kroner, bør du også tage en testtur i en Tesla Model 3, og her vil en Cupra Born være udfordret.

Derfor kan der, medmindre udstyr er af afgørende betydning for dig, være fornuft i at forsøge at holde prisen på Cupra Born nede ved at vælge et lavere udstyrsniveau.

Foto: Niels Friis

Den billigste variant med 150 hk og en rækkevidde på 349 km fremstår til en pris på 249.990 kroner som et decideret slagtilbud. Vil man have flere kræfter, er en pris på 289.990 kroner for versionen med 204 hk og en rækkevidde på 421 km bestemt også fornuftig. Begge versioner er billigere end Volkswagens tilsvarende ID.3’ere.

Som i ID.3 kan Cupra Born lade med 11 kW ved en hjemmelader og op til 100 kW med DC-ladning, og det er ikke blandt feltets mest imponerende tal.

Der er 385 liter i bilens bagagerum. Foto: Niels Friis

Konklusion

Cupra Born ser federe ud, kører bedre og har et mere lækkert interiør end VW ID.3. Samtidig får du længere garanti. Du skal have gode argumenter for at vælge VW ID.3 frem for Cupra Born.

Hvad er Cupra?

Foto: Niels Friis

Måske tænker du stadig, at Cupra er særligt potente varianter af almindelige Seat-modeller som for eksempel Leon og Ibiza. Det var det også engang. Helt så simpelt er det ikke længere.

I 2019 ændrede Seat strategi og lancerede Cupra som et selvstændigt bilmærke, som man kender det fra flere andre bilproducenter. Skal du fremover have den kraftigste version af en Leon, skal du derfor kigge mod Cupra frem for Seat for at få den.

Det er også Cupra, som man skal kigge mod for at få de mest kraftfulde plug-in hybrider af kendte Seat-modeller.

Foruden stærke udgaver af Seat-modeller finder man også særskilte bilmodeller, som kun kommer med Cupra-logoet i front. Det gælder SUV’en Formentor og elbilen Born.

Disse versioner kan du få

Foto: Niels Friis

Cupra Born kommer overordnet i to forskellige grundvarianter, som man kan vælge imellem. I den mindste udgave er batteriet på 45 kWh, hvilket giver en rækkevidde på op til 349 km. Samtidig må du klare dig med 150 hk.

For 40.000 kr. ekstra kan du opgradere til en variant, som foruden mere udstyr også byder på den foreløbigt største batteripakke på 58 kWh. Her får du 204 hk og en rækkevidde på op til 421 km.

På et senere tidspunkt kan du bestille Cupra Born med en særlig performancepakke, kaldet e-Boost. Så er der pludselig en batteripakke på 77 kWh, 231 hk og en rækkevidde på op til 548 km.

I den version kan Cupra Born fås med DC-ladning på op til 125 kW, og med det kan elbilen lade 100 km rækkevidde på syv minutter. De danske priser på versionen med 77 kWh-batteripakke er endnu ikke klar.

