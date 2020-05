Danmarks billigste elbil: Hvad får man for pengene?

I Danmarks billigste elbil skal du være klar på at klippe en hæl og hugge en tå. Alderen trykker, sikkerheden halter, og rækkevidden er ikke imponerende. Men Mii Electric er letkørt, umiddelbar og et oplagt pendlervalg eller som bil nr. to

Tilkørslen er til den korte side, så jeg trykker speederfoden godt ned. Den elektriske Seat Mii, som udgør testbilen, kommer hurtigt op i marchtempo, og da jeg blinker til venstre og trækker ind på motorvejen, siger farten 110 km/t.

Rækkevidden er omtrent 200 km, da vi får nøglerne til den fuldt opladede elbil på en kold dag i cirka fem graders varme. Da Ekstra Bladet Biler testede søsteren VW e-Up i Valencia, imponerede rækkevidden i de gunstige forhold.

Men her i et køligt dansk klima og på motorvej rasler antallet af potentielle kilometer hurtigt ned, og man har en fornemmelse af, at Seat Mii Electric ikke sådan for alvor er på hjemmebane på motorvejen. Nok er den officielle rækkevidde opgivet til 260 km, men i fem grader og med 110 km/t. er virkeligheden en anden.

Vil man bruge bilen som pendlerbil, skal man ikke have over 100 km på arbejde, hvis man ikke kan lade ved sin arbejdsplads, for så kommer rækkeviddeangsten hurtigt snigende. Man vil helst ikke bevæge sig for tæt på 0 procent strøm, for ved en rækkevidde på under 30 km stopper Mii Electric f.eks. med at blæse varme ind i kabinen.

Her er ikke meget udstyr i kabinen på den elektriske Seat Mii. Foto: Niels Friis

Mii er ikke en ny bilmodel, og det er også tydeligt i den elektriske udgave. Første bevis på aldringen kommer, når man skal sætte i gang, for det foregår med en gammeldags nøgle, der skal sættes i tændingslåsen.

Rattet er ikke længdejusterbart, og for en høj chauffør som jeg selv er det ret upraktisk. Hvis benene skal kunne være der, må sædet langt tilbage, men så føler man nærmest, at man skal læne sig frem for at kunne nå rattet. Desuden skal man bruge sin egen smartphone for at kunne få kørecomputer og navigation.

Derudover – og det er absolut mest alvorligt – så er her heller ingen automatisk nødbremse. Det havde de tre biler engang, men fordi kravene er blevet mere omfattende, har VW-koncernen valgt at hive nødbremserne helt ud af VW e-Up, Skoda Citigo-e IV og Seat Mii Electric.

FDM fraråder ikke at købe dem, men de vil omvendt heller ikke anbefale et køb, så gør op med dig selv, hvad sikkerheden betyder.

Du skal vide, at de nye modeller reelt er mere sikre end modeller fra 2013, men omvendt er elbilerne ikke lige så sikre som tilsvarende moderne konkurrenter som Renault Zoe og den elektriske Peugeot 208.

Bag rattet føles Mii skrabet. Det er efterhånden sjældent at se en helt ny bil uden knapper på selve rattet, men det er der faktisk ikke i testbilen. Det betyder, at du skal dirigere hånden over til midten af bilen, når du eksempelvis vil skrue op og ned for musikken.

På en eller anden måde er minimalismen dog faktisk næsten med til at fremhæve Mii Electrics største kvalitet – nemlig hvor letkørt den er.

Du skal ikke bekymre dig om alverdens knapper, funktioner og systemer, som prøver at hjælpe dig under kørslen. Du sætter dig ind, drejer nøglen, smækker gearstangen i ’B’ og kører ellers bare derudaf.

I ‘B’ bremser bilen selv ned ved at opsamle bremseenergi til at danne strøm til batteriet. Det er både praktisk, fordi man næsten kan slippe for at bruge bremsen i bytrafikken, og fordi det er med til at holde den samlede rækkevidde oppe.

Da Ekstra Bladet testede VW e-Up i Valencia, pointerede både vi og flere af de tilstedeværende motorjournalister, at man kunne mærke den ekstra vægt i den elektriske Up på grund af det flere hundrede kilo tunge batteri, men i den københavnske bytrafik er det slet ikke at mærke i Seaten.

Mii Electric er på alle måder en kvik lille bybil. Momentet på 212 Nm, som takket være det elektriske ophav er klar med det samme, gør, at man kommer hurtigt ud af lyskryds, og man får en fornemmelse af at køre radiobil på offentlig vej.

Konklusion

Seat Mii Electric er et oplagt valg til pendlere, som ikke har alt for langt til og fra arbejde, fordi den tilbyder letkørt, grøn kørsel til en overskuelig pris.

Alternativt vil den for mange være et oplagt bud på en bil nummer to. Alderdommen og den manglende sikkerhed giver dog alvorlige minusser i bogen for elbilen.

+ Letkørt

Kvik

Perfekt bil nr. to ÷ Manglende nødbremse

Rækkevidde i kulde

Aldrende model

--------- SPLIT ELEMENT ---------

VW E-up, Skoda Citigo-e IV eller Seat Mii Electric?

Foto: Niels Friis

Umiddelbart er de meget ens, de tre elektriske søstre fra VW-gruppen, så hvordan vælger du mellem Skoda Citigo-e IV, VW e-Up og Seat Mii Electric?

Medmindre man har særlige fornemmelser for ét af de tre bilmærker, så gå blot efter Seaten, for til en pris på 149.990 kr. er det den billigste. Skodaen koster til sammenligning 154.995 kr., mens prisen på VW’s lille elbil er 162.995 kr. Seat har derudover mere udstyr som standard – blandt andet alufælge, læderrat og fartpilot.

Vigtigst er dog, at Seat Mii Electric som standard er klar til hurtigladning via CCS-lader med op til 40 kWh. Hos Volkswagen koster det eksempelvis 4295 kr. ekstra.

Hurtigladningen er faktisk – foruden den lavere pris – det tungestvejende argument for at vælge Seat Mii Electric, for så kan elbilen lade til 80 procent på cirka en time.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lademuligheder i hjemmet

Nu skal du lade mikrobilen Seat Mii frem for at tanke den. Foto: Niels Friis

For at gøre det lettere for kunderne vil Seat Mii Electric blive solgt inklusive et Clever Unlimited-abonnement med ubegrænset strøm til en fast månedlig pris, standardinstallation af en ladeboks samt en ladebrik, der giver adgang til Clevers landsdækkende netværk af offentlige ladestandere.

Med Clever Unlimited kan du lade ubegrænset på både din egen lader og ude på Clevers offentlige netværk.

Prisen er 749 kr. pr. måned for elbiler og dermed også for Seat Mii Electric.

Med en hjemmelader på 7,2 kWh tager en fuld opladning op mod fem timer, mens du kan oplade batteriet til 80 procent på fire timer med din hjemmeladeboks.

Seat Mii Electric Pris (testbil): 149.990 kr. Pris (fra): 149.990 kr. Motor: Elektrisk Gearkasse: Automatisk Ydelse: 83 hk Maks. moment: 212 Batterikapacitet (netto): 32,3 kWh Officiel rækkevidde: 260 km CO2-udledning: 0 g/km Topfart: 130 km/t. Acceleration: 12,3 sekunder

