Danskernes favorit-SUV får friske kræfter

Avisen var inviteret til Barcelona af Nissan.

Barcelona, SpanienPANIEN (Ekstra Bladet Biler): Det kan være farligt at satse alt på blot én bilmodel, men det ser ikke desto mindre ud til at lykkes for Nissan.

Den japanske bilproducent sælger stort set udelukkende SUV-modellen Qashqai herhjemme, mens eksempelvis den lille Micra-model ikke tiltaler mange forbrugere.

Nissan Qashqais succes er resultatet af meget attraktive priser krydret med rigelige mænger udstyr, og sådan har det været i flere år.

Kombinationen er så effektiv, at Nissan Qashqai i 2018 blev den bedst sælgende personbil i juni, juli og august i Danmark.

Hvis salget skal holdes oppe, skal bilen løbende opdateres, og det sker nu med nye motorer, der kan trække mere og samtidig er mere økonomiske. Med motorerne følger en mindre prisstigning i omegnen af 10.000 kroner.

Nissan Qashqai fås nu med en ny benzinmotor på 1,3 liter, der yder enten 140 eller 160 hestekræfter. Den afløser de to tidligere motorer på 1,2 og 1,6 liter, og den vil med stor sandsynlighed blive det naturlige valg for de fleste danske købere.

Spørgsmålet er så bare, om den nye, avancerede motor er pengene værd?

Det forsøger vi at finde svaret på ad kendte veje omkring Barcelona, og vi skal ikke køre mange kilometer, før svaret står lysende klart: Udgaven med 140 hk er uden vibrationer og trækker jævnt fra bunden uden momenthuller undervejs.

Merprisen for versionen med 160 hk er cirka 20.000 kroner, men man savner ikke kræfter i den mindste version. Er man til manuelt gear, er der derfor ingen grund til at købe den kraftige udgave.



Qashqai fik et facelift for et år siden, der blandt andet gjorde interiøret mere moderne at se på. Foto: Nissan

Den bedste nyhed er dog muligheden for dobbeltkoblingsgearkasse i udgaven med 160 hk. Tidligere har Nissan Qashqai kun kunne fås med en såkaldt CVT-gearkasse, og den var ikke specielt vellykket.

Med den nye gearkasse siger Nissan stort set farvel til CVT, hvilket også er tilfældet hos eksempelvis PSA-koncernen, der står bag Peugeot, Citroën og Opel.

Årsagen til flugten fra de tidligere så populære CVT-gearkasser er, at de støjer og ikke giver den smidige og sportslige fornemmelse, som en rigtig automatgearkasse kan give.

Den nye dobbeltkoblingsgearkasse skifter lydfrit, men ikke helt så glidende som hos Volkswagen. Den er dog stadig et stort skridt frem for Nissan Qashqai.



Danskerne har taget godt imod Nissan Qashqai, der blev den anden mest solgte bil herhjemme i 2018. Foto: Nissan

Uanset om man vælger benzinmotoren med 140 eller 160 hk, vil man opleve et lavere brændstofforbrug og CO-udslip end i de gamle motorer, de erstatter. På varianten med 140 hk er udslippet faldet så meget, at den grønne ejerafgift vil blive reduceret i forhold til den gamle motor på 1,2 liter, som den erstatter.

Ikke desto mindre yder den nye benzinmotor 25 hk mere end den gamle, mens drejningsmomentet er forbedret med 50 Nm, så̊ det nu er 240 Nm. Anhængervægten er også øget til 1300 kilo med bremser.

Benzinvarianten med 160 hk kan sammenlignes med den gamle motor på 1,6 liter, der ydede 163 hk. Igen er momentet dog forbedret, så der nu er 260 Nm at gøre godt med, mens anhængervægten for denne motor er 1500 kilo med bremser.



Generelt er Qashqai en rummelig og praktisk SUV, og bagagerummet er med sine 430 liter fornuftigt. Foto: Nissan

Dieselmotoren på 1,5 liter er også blevet kraftigt opdateret. Faktisk er mere end 90 procent af motordelene blevet ændret, og resultatet er 5 hk ekstra, så motoren nu yder 115 hk. Drejningsmomentet bevares ved 260 Nm, men motoren har fået en overboost-funktion, der kortvarigt giver 25 Nm ekstra.

Prisen for Nissan Qashqai med dieselmotor og 115 hk begynder ved 251.990 kroner for en 'Visia'-udstyrsvariant. Den nye 'DIG-T'-benzinmotor med 140 hk begynder ved 249.900 kroner, mens motoren koster fra 297.390 kroner med 160 hk.

Nissan har dog løbende kampagner. Eksempelvis sælges bilen i øjeblikket med den gamle benzinmotor på 115 hk med en rabat på 10.000 kroner, så forskellen er 20.000 kroner.

Umiddelbart er den nye motor dog mere fremtidssikret og merprisen værd.