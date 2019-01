De gamle dyder lever videre i ny BMW 3-serie

PORTUGAL (EKSTRA BLADET BILER): Jeg husker den første testkørsel af den nuværende 3-serie tydeligt. Det var i efteråret 2011, det var gråvejr, og jeg sad med en fornemmelse af, at det sydtyske mærke igen havde bygget en rigtig BMW.

Mærkets BMW-følelse var bevaret med de detaljer, som udgør en 3-serie; den bundhængslede speederpedal, den lave siddestilling, baghjulstrækket, det stramme gearskifte. Solidt bygget og gennemtænkt. Men også en smule traditionel og kedelig.

Nu er der gået syv år. BMW er endelig klar med en ny generation, som samler op hele vejen – og mere til. Modellen er helt nyudviklet og har ifølge BMW ikke en eneste stump tilfælles med forgængeren. Bilen lanceres til marts næste år, men priser og beskatningsgrundlag er endnu ikke offentliggjort.

Kæmpe løft i kabinen

Den nye 3-serie er vokset betydeligt; den er otte centimeter længere og fire centimeter bredere, men har samme højde som hidtil. Akselafstanden, som i udstrakt grad bestemmer pladsen i kabinen, er fire centimeter større end i dagens 3'er.

Kender man BMW 3-serie, vil man med det samme genkende kabinen. Instrumentbord og midterkonsol er dog blevet langt mere moderne og lækrere at se på, og BMW har dermed imødekommet den største kritik af modellens kabine.

På listen over standardudstyr har den nye 3-serie en infotainmentskærm på 8,8 tommer og et digitalt display på 5,7 tommer, der troner i midten af instrumenthuset. Sidstnævnte kan udvides til et instrumentdisplay på hele 12,3 tommer, mens infotainmentskærmen kan opgraderes til 10,25 tommer.

BMW har arbejdet en del med infotainmentdelen, så det gamle og noget langsomme system med et drejehjul nu er skiftet ud med det såkaldte 'BMW Operating System 7'. Det står ikke tilbage for, hvad du for eksempel finder i den nye, faceliftede Mercedes C-Klasse.



Bilens kabine sætter en ny standard for, hvordan en BMW kan se ud og føles. Foto: BMW

BMW 3-serie er fortsat en baghjulstrækker, for det vil kunderne have. Producenten kalder selv den nye generation for en 'game changer i klassen' med hensyn til køreegenskaber, og den skuffer ikke.

Under testkørslen styrer den nye 3-serie præcist og kontant og sikrer, at du kan køre kriminelt hurtigt gennem svingene, uden at du anstrenger dig. BMW'en styrer næsten med tankens kraft gennem alle typer af sving og arbejder med dig, hvor du i mange andre biler kæmper en mindre kamp for at få bilen til at makke ret.

Du ser svinget foran dig, og i de næste sekunder skøjter bilen ubesværet gennem kurverne. Imponerende. Det skal tilføjes, at den bil, vi kørte, var en 330i med M-sportsundervogn, spærredifferentiale og 19 tommer hjul. Den slags hjælper altid.

330i har fire cylindre og kræfter nok til, at bilen uden problemer kan trække sorte striber på vejen, hvis du giver fuld gas i et sving med alle assistentsystemer slået fra. Men du skal gøre en indsats for at nå dertil, fordi vejgrebet er så massivt.

Den mere moderat ekviperede 320d med 190 hestekræfter, som vi kørte dagen efter, føltes mere, som vi husker BMW 3-serie.



BMW 330i yder 258 hk og er så hurtig, at de færreste har brug for mere. Foto: BMW

Den nye BMW 3-serie ligner et hit. Den har det gamle DNA i behold, samtidig med at den er blevet videreudviklet – ikke mindst i kabinen, der er yderst moderne. Nu afventer vi priser og skattegrundlag, der betyder alt i firmaklassen.