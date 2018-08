Den klassiske Porsche SUV har glemt at være Porsche

Porsche Cayenne er blevet lidt længere, lidt bredere og lidt lavere. Samtidig er den lettet for en smule vægt, men der er stadig tale om en stor og tung bil, der bæres af samme platform som Audi Q7 og Bentley Bentayga. Godt nok er den nye model kortere i akselafstanden, men det er ikke meget.

Turbomodellen er toppen af Cayenne-serien lige nu, og her får man en ny, 4,0-liters V8-motor med to turboladere, der yder 550 hestekræfter. Det er 50 mere end i forgængeren, til trods for at den gamle motor havde en større slagvolumen på 4,8 liter. Senere kommer måske også en Turbo S med omkring 650 hestekræfter.

Mens den nye Porsche Cayenne ligner den gamle udefra, er der sket ting og sager i kabinen. Her bydes du velkommen af en helt ny oplevelse. Stramt og moderne med masser af blanke overfalder og knapper, der nærmest ligner små skærme rundt om gearvælgeren.

Det ser hamrende godt ud, og så lever man med, at de mange sorte, blanke flader lynhurtigt bliver fedtede at se på. Testbilen har stort set alt i ekstraudsyr, hvilket bringer prisen op på 3 millioner kroner. Til sammenligning kan man få den mindre Macan med 440 hestekræfter fra 1.715.000 kroner.

Tre gange Cayenne Tredje generation af Porsche Cayenne leveres i tre versioner. Mindste motor er V6 på 3,0 liter med turbo og 340 hestekræfter. Er det ikke nok, findes der en Cayenne S med 2,9-liters motor og 440 hk – takket være dobbelt turbo.

Afdæmpet brutalis

Alle, der har hørt den gamle Cayenne Turbo, ved, at den var ekstremt højtråbende, ja nærmest skrydende i lyden, når den fik pisk. Til dem, der synes at det var fedt, er den nye måske en skuffelse.

Selv ved fuld speeder, hvor du lader alle 550 heste få frit løb, er lyden afdæmpet, og det skal Porsche ikke høre for. Store brutale SUV’er med brølende motorer er ganske enkelt ikke god stil i den moderne verden.

Det er også lettere at slippe afsted med at køre hurtigt, når du ikke samtidig efterlader et lydspor, som alle drejer hovedet af led for at fange. Læg desuden mærke til, at Porsche ikke noget sted på bilens ydre skilter med, at her er noget så tørstigt som 8 cylindre under motorhjelmen.

Cayenne Turbo har adaptiv luftaffjedring og aktiv spoiler som standard, og bilen kan bestilles med en bagaksel, der styrer med. Ved lav fart betyder det mindre venderadius, og ved høj fart retningsstabilitet som havde bilen længere akselafstand.



Det indre af Porsche Cayenne er moderne og stramt med knapper, der nærmest ligner små skærme. Foto: Jens Høy

Lad det være sagt med det samme: Cayenne Turbo er næsten naturstridigt hurtig. Bilen har naturligvis den klassiske Sport Response-knap i midten af rattet, der giver 20 sekunders fuldt tryk på turboerne.

Den store bil går til 100 km/t. på cirka fire sekunder, og det er ikke muligt at fremprovokere et eneste pift fra hjulene ved almindelig pedalhåndtering på tør sommerasfalt. Har man brug for hurtigste acceleration på ned til 3,9 sekunder, sker det med Performance Start.

Via Sport Respons-knappen er det muligt at vælge mellem køreprogrammerne Normal, Sport, Sport Plus og Individual. Selve opsætningen af de enkelte programmer sker fra skærmen via tekst og tydelig grafik.



Porsche Cayenne har mere plads i bagagerummet end lillebror Macan, men den koster så også en del mere. Foto: Jens Høy

Vi kører Cayenne Turbo på 21 tommer fælge, og komforten er overraskende god, takket være luftaffjedringen.

Hvad der til gengæld skuffer noget i Cayenne Turbo, er evnen til at begejstre bag rattet. Det er som om, alle de mange fantastiske og avancerede systemer, bilen har fået tilføjet i jagten på fart og kontrol, har hvisket noget af glæden væk ved at køre en lynhurtig bil.

En Cayenne er simpelthen så stor, høj og tung, at den har svært ved at begejstre på køreglæden, med mindre man synes, at acceleration i sig selv er køreglæde. Jo, den kan gennemkøre kurver med hastigheder, man ikke troede muligt for så stort et køretøj, men jeg savner Porsche-fornemmelsen.

Det er ekstremt effektivt, men sjovt bliver det aldrig i en Cayenne, når man er kommet sig over, hvor ufattelig hurtig den tunge bil er. Kommunikationen op gennem rattet føles for meget, som om bilen var bedøvet.

Konklusionen på turen i Cayenne Turbo er derfor, at man – med mindre man har brug for pladsen – er bedre kørende i den mindre Macan Turbo. Med Performance pakke er den næsten lige så hurtig og koster samtidig næsten det halve.