Det rummelige alternativ

En stor, solid og firehjulstrukket SUV-model. Det har altid været prædikatet for Mitsubishi Outlander, der samtidig har været en noget rustik og brændstoftørstig bil i grænselandet mellem en civiliseret personbil og et arbejdsredskab.

Nu har det japanske mærke imidlertidig taget hul på en ny æra med Outlander som pluginhybrid. Benzinmotoren spiller her sammen med en elmotor og et batteri, der kan lades op i stikkontakten, så bilen på papiret kan køre op til 45 kilometer på ren strøm.

Det er seks år siden, at Mitsubishi lancerede den første Outlander med pluginhybridteknologi, kaldet PHEV. Bilen har nu fået en opgradering og lanceres herhjemme til priser fra 350.000 kroner for grundmodellen, 'Invite' – 40.000 kroner mere end den billigste udgave med forhjulstræk og en benzinmotor med 150 hestekræfter.

Vi tester PHEV-modellen med det højeste udstyrsniveau, 'Instyle', der lander på 489.000 kroner.

Mitsubishi Outlander PHEV byder på en samlet systemydelse på 224 hk. Kræfterne kommer fra en benzinmotor på 135 hk, der spiller sammen med to elmotorer på henholdsvis 85 og 92 hk.



Opladningen klares ved et stik i højre side ved siden af benzinstudsen. Foto: Jens Overgaard

på ren eldrift, når der er strøm på batteriet. Benzinmotoren springer som udgangspunkt først i gang ved hastigheder over 135 km/t. Dog vil den allerede starte ved 65 km/t., hvis batteristanden er lav.

Fidusen ved en pluginhybrid er, at du måske kan nøjes med at køre på strøm til og fra arbejde. Selv om rækkevidden på el burde være 45 kilometer, nåede vi ikke op over 35 kilometer. Temperaturen lå omkring frysepunktet. Men det gør den ofte herhjemme.

Den officielle brændstofrækkevidde efter den meget teoretiske norm for pluginhybrider siger 50,0 km/l. Med hjælp fra et opladt batteri og forsigtig kørsel lå vi omkring 18 km/l. Når vi kørte som i enhver anden bil endte vi på 11 km/l, hvilket svarer til de Outlander-modeller, der kun har benzinmotor. Brændstoftanken er samtidig kun på 45 liter mod 60-63 liter i de benzindrevne fætre, så rækkevidden er ikke overvældende.

Batteriet ligger som en pandekage i bunden af bilen, og det er med til at sænke tyngdepunktet og give ganske hæderlige køreegenskaber. Det kan lades op hjemme i garagen på fem til syv timer, mens det i byen kan nå 80 procent kapacitet på en halv time ved en lader på 50 kW.

Mitsubishi Outlander PHEV fungerer let og intuitivt i det daglige og byder samtidig på høj indstigning, god plads i kabinen og et rimeligt bagagerum på 463 liter. Og så kan den have op til 1500 kilo på krogen.

Opladningshybriden er selv i basisudgaven 'Invite' veludstyret, men man skal op i 'Intense'-versionen til 420.000 kroner for at få nødbremse. Det er ikke i orden.



Instrumenteringen er garneret med et lille, nemt joystick af en gearvælger. Foto: Jens Overgaard

Mitsubishi Outlander PHEV er det rummelige alternativ blandt de nye opladningshybrider. Men man skal have behov for plads og højde, en klar plan og kende trafikmønstret nøje for at få nok ud af bilen.

Hvis man vil prøve teknologien af, er Kia Niro pluginhybrid til 262.000 kroner et stærkt kort. Men bortset fra de få premium SUV-modeller i klassen for opladningshybrider er Outlander det eneste alternativ til en bil med god plads og brugsværdi. Grundmodellen til 350.000 kroner er det bedste køb.