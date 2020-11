Digital Audi med en knap så sportslig motor

Man kan godt argumentere for, at designet på Audis populære A3-model siden introduktionen i 1996 har været igennem en evolution frem for en egentlig revolution.

Konservativt er et passende ord at bruge om designet på Audis svar på en premiumbil i Golf-klassen.

Når jeg står her med Audi-nøglerne i hånden og betragter den røde testbil, som er et eksemplar af den nye fjerde generation af A3, er det ikke, fordi jeg tænker, at tyskerne i Ingolstadt er gået amok i modigt design.

Alligevel er det, som om de har vovet sig en anelse længere ud på det dybe vand i forhold til tidligere, når det gælder at ændre udtrykket på A3' eren.

Audi selv betegner designet på fjerde generation af A3 som mere sporty og mere kompakt, og det beskriver i virkeligheden meget godt den fornemmelse, man har, når man ser bilen udefra i levende live.

Modellen er vokset cirka tre cm i både længde og bredde, og takket være den store grill, de store luftindtag og de brede skærmkasser ser A3 nu mere pumpet end før.

Kabinen er spækket med lækre materialer og skærme.

Når man stiger ind i bilen, møder øjnene flere skærme på instrumentpanelet, og det skyldes, at Audi som så mange andre bilproducenter har skruet op for digitaliseringen, så instrumenteringen er 100 procent digital.

Audi kalder det for 'virtuel cockpit', og det inkluderer blandt andet en stor visning af navigationskortet. Som standard kommer A3 desuden med en 10,1 tommer touchskærm placeret midt imellem forsæderne.

Herfra er der adgang til tredje generation af Audis MMI-system, som producenten lover er 10 gange hurtigere end det i forgængeren.

Fra multimediesystemet kan man styre alverdens ting og oprette seks forskellige brugerprofiler, så alle familiemedlemmer kan individualisere A3' eren til lige præcis deres ønsker.

Bilen har et integreret WiFi-hotspot, og opkoblingen gør, at du via navigationen kan finde forskellige ting i dit område. Du kan f. eks. via navigationen se, hvor længe en restaurant har åbent, og hvilke brugeranmeldelser beværtningen har fået fra andre. Det er smart og moderne.

Kabinen fremstår, som det for det meste er tilfældet i Audi, som et stilrent studie udi lækre materialer, og her tager A3 virkelig kegler i forhold til konkurrenterne fra især BMW.

I front dominerer de store luftindtag designet og understreger den sportslige profil.

Nå, nok snak om kabinen. Hvordan kører en Audi A3 anno 2020 så? Tyskerne har givet undervognen en opdatering, så den er mere sportsligt sat op fra start.

Testbilen er desuden udstyret med sportsundervognen, som er en del af S-Line-udstyrsniveauet og ellers kan fås som ekstraudstyr. Sportsundervognen er 15 mm lavere end den almindelige undervogn, og desuden er afstemningen af fjedrene strammere.

Undervognen er ikke lige så hård, som den du finder i en BMW 1-Serie M-Sport, men Audi har ramt et godt kompromis mellem komfort og sport. Styretøjet er til den lette side i alm. indstilling, men heldigvis kan du individuelt konfigurere bilen til altid at være i den sportslige indstilling, og her får du en superlækker vægtet indstyring i sving.

På motorsiden kan modellen fås med tre forskellige motorer. To benzinmotorer på enten 1,0 liter og 1,5 liter med henholdsvis 110 og 150 hk. På dieselfronten fås en 2,0-liters sag, og det er den, som testbilen er udstyret med. Her er 150 hk og 360 Nm til rådighed for højrefoden, og dieselmotoren er smidig og trækker ganske fornuftigt.

Motoren er dog mere trækhest end væddeløbshest, og derfor er der også et mindre misforhold mellem motoren og testbilens sportslige udtryk. Vælger man en S-Line med den ekstra sportslige undervogn, kan det være en idé at gå efter den største af benzinmotorerne i stedet.

Prisen er i udgangspunktet høj på den kompakte Audi, så er du ikke snobbet omkring mærket i fronten af din bil, skal du overveje at prøvekøre en Seat Leon eller en VW Golf inden køb.

Konklusion

Med øget digitalisering, pænt med standardudstyr, et friskere design og gode køreegenskaber er Audi A3 bedre end nogensinde før.

Prisen rammer i testbilen næsten en halv million kroner, så kig godt efter tilbudskampagner og de forskellige udstyrspakker, hvis du skal holde prisen nede. Vælg benzinmotoren i en S-Line.

+ Design

Køreegenskaber

Moderne teknologi ÷ Prisen bliver hurtigt høj

Vigtig model



At ramme plet med den nye generation A3 er særdeles vigtigt for den tyske bilgigant Audi. Siden introduktionen af modellen i midt-1990' erne er den blevet solgt på globalt plan i over fem millioner eksemplarer.

Herhjemme blev der alene i 2019 indregistreret 2675 nye A3' ere mod 2021 året før. Til sammenligning blev der i 2019 indregistreret 2.922 nye Mercedes A-Klasse, mens de danske bilkøbere satte pengene i 896 nye BMW 1-serie-eksemplarer.

Til og med 31. juli 2020 er der kommet 1095 nye Audi A3' er på danske plader.

Audi har også godt fat i privatleasingmarkedet, når det gælder A3-modellen. I fjor blev modellen den mest privatleasede hatchback i C-segmentet med 631 stk.

Ram den grønne bølge



Hvis du er træt af at holde for rødt lys i trafikken, så vil du nok kunne lide den feature, som findes i den nye A3.

For at skabe en mere glidende trafik med færre opbremsninger og ventetid ved rødt lys har Audi skabet et system, som de kalder for 'Green Wave'.

Systemet er koblet op med intelligente lyskryds i de byer, hvor det er indført, og bilen beregner så den optimale tilladte hastighed, man skal køre med for at ramme det næste lyssignal, når det er grønt.

I Ingolstadt og Düsseldorf er systemet allerede indført, så her kan man altså få hjælpen til at ramme en grøn bølge.

Audi A3 Sportback S-Line 35 TDI S tronic Pris (fra): 299.990 kr. Pris (testbil): 497.136 kr. Motor: 2,0-liters dieselmotor Gearkasse: S tronic automatgearkasse Ydelse: 150 hk. ved 3000-4200 o./min. Maks. moment: 360 Nm ved 1600-2750 o./min. Brændstofforbrug: 20,4 km/l CO2-udledning: 128 g/km Acceleration (0-100 km/t): 8,4 sek. Topfart: 224 km/t.

