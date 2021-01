Discount-SUV overrasker på charmen: Men skal du holde dig fra den?

’Who you gonna call? Go Duster’.

Dacias marketingafdeling lykkedes med at omskrive temasangen fra Ghostbusters til en tv-reklame, så man i stedet for spøgelsesjægere får bilmodellen på hjernen.

Og nu befinder jeg mig bag rattet af en petroleumsblå, firehjulstrukket Dacia Duster for at finde ud af, om der stadig er ’go’ i den prisvenlige SUV.

Modellen har været på markedet i et stykke tid, så uden at alderen decideret er begyndt at trykke, kan man godt se, at det ikke er en helt ny model længere. Hvor det udgør det største problem, vender jeg tilbage til.

Testturen tager sin begyndelse i det indre København, og ganske hurtigt står det klart, at her hører Duster i hvert fald ikke hjemme.

Den manuelle gearkasse med seks trin er sat op, så jeg skal skifte gear tidligt og meget ofte for ikke at løbe tør for kræfter. Især er det et irritationsmoment ved igangsætninger fra lyskryds, hvor jeg dårligt nok når ud af startblokken, inden der skal skiftes til andet gear.

Gearingen har sin berettigelse, når man befinder sig i terræn og uden for alfarvej, men i bytrafik er det ikke velegnet.

Pladsen i bag er overraskende god, og selv høje personer har plads til hovedet. Foto: Niels Friis

På motorvejen viser Dusteren sig som et meget retningsstabilt bekendtskab. Bilen ligger roligt på vejen, og selv om omdrejningstallet lægger sig til rette på den gale side af 2000 o./min. ved 110 km/t., er komforten acceptabel.

Om lydbilledet vil blive et forstyrrende element på længere ture må stå hen i det uvisse, men dybest set er det heller ikke, hvad Dacia Duster er bygget til – særligt ikke i den udgave, som testbilen står i.

Det lille ’4x4’ i modelbetegnelsen er nemlig vigtig, når vi taler Duster. Det felt, som den konkurrerer i, er fyldt med familiebiler, som i større eller mindre grad pryder sig med prædikatet ’SUV’. Duster har faktisk noget at have det i. Den er reelt bygget til at kunne levere, når asfalten ophører.

Den særegne evne har dog også den betydning, at Dacia Duster er mest oplagt, hvis du af og til har et decideret behov eller en mulighed for at køre offroad.

Kabinen er præget af billig og hård plastik, men det virker solidt. Foto: Niels Friis

Audi-stationcar er et familievenligt monster

Billigste udgave med firehjulstræk står til en pris på lige under 210.000 kr., og med den bevæger Dacia sig faretruende tæt på en prisklasse, hvor de mere etablerede bilmærker står klar med noget mere moderne, sikre og gennemførte modeller.

På en skovvej viser Duster, at den som en anden Bøllebob formår at være både grov og sjov, og jeg tager mig selv i at lade mig charmere af dens gåpåmod og halv-gammeldags evner. I 4x4-versionen har Duster en offroad-X-faktor, som få af konkurrenterne kan matche – og slet ikke til samme pris.

Foto: Niels Friis

Familiebil med lækkerhedsfaktor - og begrænset udsyn

Jeg kan ikke komme udenom, at Dacia Duster er discount. Det står klart allerede første gang, jeg har sat mig i bilen og smækker døren i, for den kvitterer med et højt ‘klank’ i stedet for den mere dybe lyd, som man får på dyrere og mere velpolstrede biler.

Billig og hård plastik i kabinen understreger pointen, ligesom mængden af udstyr – eller mangel på samme – viser, at her er en bilproducent, som går efter at skabe billige biler.

Kompromisserne kan sagtens være til at leve med, for på en eller anden måde er det en del af pakken, når man vælger en Dacia. Det understreges også af startprisen på cirka 180.000 kr.

Med firehjulstræk og udstyrspakker løber testbilens pris dog op i næsten 260.000 kr., og så bliver det en anelse sværere at forsvare.

Foto: Niels Friis

Mest problematisk er det imidlertid, at man i jagten på at skabe en billig bil også har sparet på sikkerheden. Da modellen blev sikkerhedstestet af det europæiske samarbejde Euro NCAP, måtte Duster tage til takke med tre stjerner ud af de maksimale fem. Vel at mærke et godt stykke tid inden testkravene blev skærpet ved årsskiftet til 2020.

Bilen mangler blandt andet en automatisk nødbremse, og det trækker alvorligt ned.

Køber man ind på præmissen om en prisvenlig 4WD, er der dog noget sært tiltalende ved Duster. Det er en meget ærlig bil, for man får lige præcis det, man betaler for.

Skal du udelukkende køre på asfalterede veje, og er sikkerhed af afgørende betydning for dig, skal du kigge efter mere moderne alternativer. Men prøv lige en tur i en Duster først.

Digital Audi med en knap så sportslig motor

Konklusion

Dacia Duster er et charmerende bekendtskab med solide dyder og fornuftige terrænegenskaber. Sikkerheden er et alvorligt rids i lakken, og med firehjulstræk ryger prisen op i et leje, hvor mere moderne konkurrenter kan være med.

+ Charme

Startpris

Ægte firehjulstrækker ÷ Discountfornemmelse

Sikkerhed

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En ægte offroader

Foto: Niels Friis

Er man på jagt efter en prisvenlig firehjulstrækker, er Dacia Duster mere duelig end den gennemsnitlige SUV, der mest af alt er bygget til at forcere perlegrusbelagte indkørsler.

Men ikke Duster. Den trækker naturligvis på alle fire hjul i 4x4-udgaverne, og allerede her er der indikationer på, hvad Duster kan. Desuden kan man få den med såkaldt ’hill start assist’ og ’hill descent control’.

Det første af de to systemer sørger for, at man kan sætte i gang på vej op ad en bakke, uden at bilen triller bagud. Det andet system sørger for, at bilen selv fastholder hastigheden på stejle nedkørsler, uden at man som chauffør skal gøre andet end at styre bilen.

Frihøjden er på 210 mm, så det kan også lade sig gøre at forcere forhindringer i Duster.

En tysker kan også være hooligan

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Discount-varianten



Testbilen er en for Dacia højtudstyret og firehjulstrukket udgave, men da mærket brander sig på at sælge billige biler, er det værd at tage et kig på, hvad man får for pengene, hvis man investerer i den billigste variant, ’Access’.

Her er Duster udstyret med en 1,6-liters benzinmotor og en femtrins manuel gearkasse, mens prisen lyder på 148.980 kr. For de penge får man det mest basale udstyr, og faktisk er det lettest at forklare, hvad du får, ved at beskrive, hvad du må undvære.

Du skal eksempelvis op i næste udstyrstrin, ’Essential’, for at få radio med AUX- og USB-stik og Bluetooth. Højdejusterbart forsæde og justerbart rat er også først en del af pakken i ’Essential’-varianten.

Lettere og svagere Supra er en køreglad maskine

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dacia Duster Prestige 1,5 dCi 115 4x4 Pris (fra): 179.990 kr. Pris (testbil): 258.990 kr. Motor: 1,5-liters turbodieselmotor Gearkasse: Sekstrins manuel gearkasse Ydelse: 115 hk v. 3750 o./min. Moment: 260 Nm v. 2000 o./min. Brændstofforbrug: 17,9 km/l CO2-udledning: 147 g/km Acceleration (0-100 km/t.): 10,2 sek. Topfart: 175 km/t.

--------- SPLIT ELEMENT ---------