DS7 Crossback er en fransk flyder med cockpit fra en Mirage-jager

Kunst, kulturrevolution og kokkerier. Få folkeslag har en så stærk forhistorie at trække på som franskmændene, og det gælder også køretøjerne. Tag bare Citroën, der med 'DS'-modellerne fra 1950'erne satte hele den motoriserede verden skakmat.

Siden 2010 har PSA-koncernen, der i dag ejer Citroën, forsøgt at skabe et nyt premiummærke, der bærer DS-navnet og trækker på anerne, men som også peger fremad.

Mærket bliver relanceret i disse år, og DS7 Crossback er første spydspids. Det er en høj crossover, der er bygget på samme undervogn som Peugeot 5008 og har stort set samme længde og højde som sin landsmand. Det sikrer de praktiske dyder, men her ophører enhver lighed så også.

DS7 Crossback er nemlig designet til at gå direkte i kødet på biler som Audi Q5.

Vi tester topmodellen, 'Élégance', som drives frem af en dieselmotor på 2,0 liter, der yder 180 hestekræfter. Bilen er yderligere udstyret med automatgear og ekstraudstyr som fælge på 20 tommer og en sikkerhedspakke med blandt andet kø- og vejbaneassistent. Det får den samlede pris til at løbe op på 674.000 kroner, selv om DS7 Crossback fås fra 400.000 kroner.

For de penge får man dog også en bil, der adskiller sig en hel del fra de minimalistiske grundmodeller. Testbilen har eksempelvis skiftet den mørke 'Performance'-front ud med en såkaldt 'Opera'-front med krom, og bilen byder på en del overraskelser – hvor nogle er mere brugbare end andre.



Læder, møbelmaterialer og hightech instrumenter fylder kabinen. Foto: Lars Krogsgaard

Vi begynder i kabinen, der ikke ligner nogen anden på markedet. Den minder mest af alt om en mellemting mellem en eksklusiv, håndsyet lædertaske, loungen på et luksushotel i Paris og instrumenteringen fra et jagerfly.

Det glatte, læderbeklædte instrumentbord spiller sammen med en betjening, der i bedste bijouteri-stil byder på knapper og greb, der er udsmykket med detaljer i aluminium og sågar gummi. Hertil kommer lædersæderne med urlænkemønster og det eksklusive ur fra B.R.M Chronographes, som vipper ud af instrumentbordet, når du starter motoren.

Bilen er udstyret med en infotainmentskærm på 12 tommer, hvorfra det er muligt at 'se' i mørke. Ud over at kunne advare om bløde trafikanter ved nattekørsel, byder DS7 Crossback nemlig på et decideret nightvision-kamera, der transmitterer til skærmen i kabinen.

Funktionen er gjort mulig ved hjælp af et avanceret system af full LED-forlygter og kameraer, der tilpasser lyset efter vejrforholdene og vejens type. LED-forlygterne er diamantformede og gjort yderligere iøjnefaldende med en funktion, der lader dem dreje 180 grader, når bilen låses op.

Det imponerer med stor sandsynlighed naboen, men det lyder også som teknik, der kan gå i stykker ad åre. På vejen fungerer lygterne dog til UG med et klart og langtrækkende lys.

I topversionen, 'Élégance', præsenteres man kort sagt for et overflødighedshorn af luksus og hightech. Men spørgsmålet er så, om det er nok til at lokke kunder til i de højere luftlag, hvor Mercedes-Benz, Audi, BMW og Volvo dominerer. Svaret er måske.

Der er ingen tvivl om, at DS7 Crossback er en alsidig kunstner på vejen. Den opleves først og fremmest som en stor bil med vægten lagt på det komfortable. Et lille klik med den joystickagtige gearvælger og du er på vej.

Dieselmotoren er pakket godt ind, og kræfterne overføres glidende gennem automatgearet, der har en udligningsfunktion, som minimerer tøven mellem gearene.

Aktiv affjedring er en del af standardudstyret i 'Élégance'-versionen, og DS lover, at det leverer uhørt komfort i køreindstillingen 'Comfort'. Vi oplever affjedringen som ganske gelinde, men ikke ekstraordinær. Her er faktisk mere forskel på køreprogrammerne 'Normal' og 'Sportsmode', hvor bilen skifter karakter fra en gedigen allrounder til en crossover med nerve.

Den store DS7 Crossback bliver dog aldrig så sportslig og skarp, som for eksempel en Audi Q5 kan være det.



Testbilen har nightvision-kamera, men skærmbilledet er dog noget utydeligt. Foto: DS

Selv om DS7 Crossback byder på masser af luksusfornemmelse, er finishen generelt ikke så gennemsolid som hos netop Audi. Faktisk opleves den nye Peugeot 508 på næsten samme niveau.

Samtidig virker det som om, at en del af betjeningen er lavet for at være anderledes frem for at være funktionel. Det gælder især kontakterne til sideruderne, som meget ulogisk er placeret i midten. Til gengæld er der point for loftslyset, som man kan aktivere med en håndbevægelse.

Også nightvision-funktionen er et stort plus, selv om det er ekstraudstyr til 20.000-30.000 kroner alt efter variant. Det skyldes alene muligheden for at blive advaret, hvis man nærmer sig fodgængere eller dyr inden for 100 meters afstand. Muligheden for at 'se' i mørke via infotainmentskærmen er til gengæld mere lir end gavn.

Billedet er forholdsvis utydeligt, og du mister opmærksomheden på vejen, når du stirrer ind i skærmen. Den bratte overgang fra oplyst skærm til kulsort nat er heller ikke god, da det tager nogen tid, før øjnene igen er tunet ind på mørket.

På den praktiske front byder bilen på god plads og masser af anvendelighed. Bagagerummet har plads til 550 liter, og hældningen på bagsædets ryglæn kan i denne version justeres elektrisk. C-stolpen tager dog for meget af udsynet bagtil.

Konklusion

Den nye DS7 Crossback er et forfriskende bud i den øvre del af crossover-segmentet. Den byder på en ny oplevelse i klassen og leverer varen som en stor luksuriøs bil med mange talenter.

På bundlinjen tilbyder den dog ikke afgørende eller revolutionerende nyt i klassen. Bilen taler til din indre individualist og luksusdyr, men rationelt er der ikke noget, som gør bilen til et bedre valg end de andre i klassen. Valget handler derfor i høj grad om følelser – hvilket det ofte gør i disse luftlag.