Dyr direktørvogn i økoklæder

Med e-tron sætter Audi en tyk streg under, at de kan bygge business-biler med kvalitetskabiner – selv når bilen skal køre på strøm. Men prisen bliver hurtigt astronomisk

Sidespejlene er det første, jeg plejer at tjekke, når jeg som nu skal bakke en ny testbil de første meter ud fra p-pladsen. Men det eneste, jeg kan se, når jeg kigger ud af de to sideruder, er to stumpe forgreninger, som hver har et kamera monteret.

Audi har i e-tron droppet det traditionelle sidespejl og i stedet installeret kameraer, hvor spejlene normalt sidder.

Kameraerne vender bagud, og det, de filmer, bliver vist på to små skærme i de forreste døre.

Systemet kræver en smule tilvænning, og kan man godt lide at hvile venstrearmen i karmen under kørsel, kan armen hurtigt komme i vejen for udsynet til den lille skærm i venstre dør. Til gengæld gør kameraerne det meget lettere at orientere sig i mørke og i dårligt vejr, f.eks. når det regner.

Innovationen er et godt eksempel på, hvad Audi vil med denne bilmodel. Det er ikke en typisk bil for masserne, for prisen løber op i cirka 1 mio. kr. for testbilen, der er spækket med ekstraudstyr.

Man skal vænne sig til at kigge i dørsiderne i stedet for sidespejle, men systemet fungerer rigtig godt. Foto: Niels Friis

Nej, med e-tron får vi en smagsprøve på, hvad der er muligt, når ét af de store tyske bilmærker begynder at producere elbiler, og hvad Audi kan præstere, når de lægger sig i selen for at levere det ypperste inden for teknologi og sikkerhed.

E-tron er Audis første elbil, og testbilen er en ’55 Quattro’, hvilket vil sige, at her er 360 hk at gøre godt med, mens et batteri på 95 kWh giver en forventet rækkevidde på 429 km. Testbilen er dog ’kun’ opgivet til 405, da den er bygget, inden Audi satte rækkevidden op.

Modellen fik en del – og måske lidt uretfærdig – opmærksomhed, da komikeren Jan Gintberg i Politiken fortalte om sine oplevelser som elbilejer og de erfaringer, han havde fået med at skulle køre landet tyndt i en bil, der skal lades op.

For det skal retteligt siges, at Audi faktisk har forsøgt at gøre det let at være elbilejer. Det opdager jeg, da jeg sætter mig for at udfordre rækkevidden på en tur fra indre København tværs over landet en fredag eftermiddag, indtil motorvej E20 ikke er længere ved Esbjerg.

Da jeg har plottet mit slutmål ind i bilens navigationssystem, fortæller e-tron, at den ikke vil kunne klare hele turen uden en opladning. Den foreslår derfor, at vi holder pause i Fredericia, så den kan lade ved en 150 kW-lynlader i 10 minutter. Systemet udregner, at jeg så vil komme frem til min destination med 20 procent strøm tilbage.

E-tron kan lade med op til 150 kWh, så det går hurtigt med at få strøm på maskineriet. Vi formåede at lade 50 procent til 83 procent strøm på cirka 15 minutter. Foto: Niels Friis

At køre en Audi e-tron er udramatisk og ligetil. De mange hestekræfter og det umiddelbare moment, som elbiler har, gør e-tron til en kvik kæmpe.

Bilen har blandt flere andre en ’Dynamic’-funktion til sportslig kørsel, men det er svært at forestille sig, at mange ejere vil benytte sig af den køreindstilling. E-tron er simpelthen for tung til, at det giver meget mening. Vægten kan også mærkes, når man befinder sig på motorvej.

Rækkevidden rasler hurtigt ned, hvis man kører de 130 km/t., man må, så i myldretidstrafikken og for at få længere rækkevidde, holder jeg mig til 110 km/t. på min tur på tværs af landet.

Det giver mig også lidt længere tid bag rattet til at nyde interiøret i den grønne direktørvogn, for det er nemlig Audi, når tyskerne er bedst. Kvaliteten er tårnhøj, og materialevalgene er lækre.

Her er en blanding af hurtige touchskærme, hvorfra man kan styre alt, digitalt cockpit, alcantara på dørsiderne og blødt læder en masse.

Foto: Niels Friis

Både niveauet af udstyr og lækre materialer er dog også noget, man forventer i en bil, hvor den samlede pris med ekstraudstyr runder 1 mio. kr. Og det er måske i virkeligheden e-trons udfordring.

Med en startpris på 799.990 kr. forventer man som kunde at få fat i en vare, som både formår at være eksklusiv, rummelig, velkørende og indbydende.

Alt det lever e-tron til fulde op til. Men den kan ikke på dage, hvor temperaturen ligger omkring fem grader, køre fra København til Esbjerg uden at skulle tankes med ny strøm.

Og det er en skam for så dyr en bil.

Konklusion

Audi har skruet en elbil sammen, som både gør det forholdsvis let at være elbilejer, samtidig med at bilen både ligner og opfører sig som enhver anden Audi i premium-klassen med superlækkert interiør, alverdens teknologi og komfortabel kørsel.

Men prisen er høj og rækkevidden lav, og det trækker ned.

+ Interiør

Komfort

Kvalitet - Pris

Rækkevidde

Ekstraudstyr

Foto: Niels Friis

Som nævnt er testbilen spækket med ekstraudstyr, og det er forklaringen på, hvorfor prisen på testbilen løber op over 1 mio. kr., når udgangspunktet for 55 Quattro er 799.990 kr.

Testbilen har eksempelvis en læder af typen Valcona, og den fornøjelse koster 27.449 kr. ekstra. De virtuelle sidespejle er også ekstraudstyr til 13.871 kr., mens man kan forkæle trommehinderne med lyd fra Bang & Olufsens Premium Sound System med 3D-lyd til den nette sum af 13.426 kr.

E-tron har i højeste udstyrsniveau, Advanced Prestige, meget udstyr med standard. Det tæller blandt andet virtuelt cockpit, adaptiv fartpilot med fartbegrænser, 360 graders kamera, adaptiv luftundervogn, 4-zoners klimaanlæg og særlige dæk med lav rullemodstand.

50 Quattro



Da Audi lancerede e-tron, var det kun muligt at købe den store 55 Quattro. Nu er der dog kommet en ny og billigere udgave på markedet, kaldet 50 Quattro.

Den har 313 hk, et mindre batteri på 71 kWh og en officiel rækkevidde på 329 km, som dermed er 100 km mindre end i 55 Quattro.

Til gengæld er prisen også en helt anden, for 50 Quattro kan i Danmark fås til en startpris på 569.990 kr. og er dermed hele 230.000 kr. billigere end den store udgave.

Hvor 55 Quattro kan lade med helt op til 150 kW, må man i 50 Quattro ‘nøjes’ med 120 kW.

For begges vedkommende gælder det, at de med hhv. 150 kW og 120 kW kan lade fra 5 procent til 80 procent strøm på cirka 30 minutter.

