Eksorbitant komfort går hånd i hånd med ekstreme præstationer

At sætte sig ind i den nye Mercedes S63 amg i den lange version er en vild oplevelse, for komforten er i top, samtidig med at vognen er hurtig som en Porsche

For 65 mio. år siden døde de sidste dinosaurer, er de fleste eksperter enige om. Nogle taler om et meteornedslag, andre om en lang solformørkelse, og flere videnskabsmænd hælder til den tanke, at klimaforandringer kostede de store dyr livet.

Men enighed er der ikke tale om. Så er det langt nemmere at forklare, hvorfor salget af de store direktionsbiler herhjemme stort set er lig nul. Det skyldes en tv-udsendelse i 2001, der redegjorde for, hvordan højtlønnede erhvervsfolk kørte rundt i dyre firmabiler uden at blive beskattet af det fulde beløb.

Indslaget vakte så meget postyr, at regeringen næsten øjeblikkeligt indførte en ny firmabilbeskatning, og salget af de klassiske luksusbiler som Audi A8, BMW 7-serie og Mercedes S-Klasse stoppede helt.

Herhjemme er det derfor overvejende ministrene, der sidder i agtersalonen i disse prægtige automobiler, primært med dieselmotorer, men skulle en succesrig erhvervsleder alligevel få blod på tanden, har vi prøvet en af de mest potente af slagsen i form af den nye Mercedes S63 AMG, der nok byder på præstationer som en anden Porsche, men alligevel eksorbitant komfort.

Alt er afstemt til perfektion, intet er overladt til tilfældighederne.

Med ekstraudstyr er vi næsten oppe på 4 mio kr. Foto: Christian Schacht

Fabelagtige fjedre

Først pakker den speedede superlimousine dig ind i tungt metal, handskeblødt læder og højglanspoleret ædeltræ og forkæler dig med en affjedring, der ubesværet sluger kraterstore huller med samme appetit, som en sulten tysker klarer en god currywurst.

Kigger man ind bag de enorme fælge, afslører det et sæt nærmest guldfarvede bremsekalibre, der er beviset på, at vognen er udstyret med keramiske bremser. Det er ekstraudstyr til 161.373 kr. og er med til at bringe standardprisen på 3,6 kr. op til næsten 3,9 mio. kr.

Stig med ind på det bløde lædersæde, hvor jeg sikrer mig, at gearvælgeren står i P (det uheld tør jeg ikke engang tænke på!), at håndbremsen er sluppet, og så af sted.

Bilens V8-motor vækkes til live med det dybeste V8-soundtrack, der giver føreren den fantastiske følelse af uendelig potens.

Er du til afslappet bykørsel, så er automatgearkasse og motor perfekt til at glide roligt og komfortabelt gennem gaderne.

Servostyringen går så glidende, at de solide 20 tommer AMG-fælge næsten kan drejes med en lillefinger.

Man behøver dog blot at tænke på at træde på speederen, så farer bæstet frem, og med tysk underdrivelse leveres kræfterne i ét langt, turbineagtigt sug. Under motorhjelmen slumrer en damphammer af en motor på 612 hk, og lad os så komme ud på motorvejsnettet.

I starten holder jeg pænt min S-Klasse i det langsomme spor til en start.

Men det burde jeg ikke. For gang på gang bliver AMG'en og jeg overhalet af menige medtrafikanter, som pludselig sætter farten ned, da de er oppe på siden af bilen for at glo ind. En ting er en S-Klasse, men en AMG Det er med andre ord i trafiksikkerhedens tjeneste, at jeg sagte svæver ud i overhalingssporet.

Ord som monumental, magtfuld og muskuløs passer bedre. Og skinnet bedrager ikke, strækker man højre ben, åbenbarer der sig en voldsom acceleration, og den klassiske disciplin fra 0-100 km/ t. gøres på 3,5 sek.

Selvfølgelig takket være de mange hestekræfter, men også et lastbilstort drejningsmoment på 900 Nm og firehjulstræk.

Bilen kører, som om der ikke var dæk, men skinner under fælgene. Vejgrebet er urokkeligt. Som poterne på et stort kattedyr på hastig jagt gennem terrænet griber hvert enkelt hjul fat i underlaget, uanset om det er tørt, vådt eller glat.

Interiøret er mildest talt luksuriøst, men også indrettet, så den sportsligt indstillede chauffør er glad. Foto: Christian Schacht

Synker ned i sæderne

Omme i agtersalonen kan passagererne strække benene langt ud og synke ned i de brede lædersæder, man kan føre gardinerne op foran ruderne blot ved at trykke på en knap, så verden udenfor forsvinder bag et slør. Og man ville ikke undre sig, hvis der pludselig skulle dukke en stewardesse op og spørge om, hvordan man gerne vil have menuen serveret.

En særlig blød pude i nakkestøtten sørger for en siddekomfort som i en lounge chair for ikke at tale om kopholdere med enten varme eller kulde, og selv armlænet fås nu med varme i. Fornemmelsen af at være ministerchauffør bliver da også mere nærværende, efterhånden som testen af bilen skrider frem.

Og det er det paradoksale ved bilen: Selv om bilen tilbyder væg til væg-komfort, så er den håndterbar i en snæver vending.

S-Klassen flyver gennem sving som en mindre bil, samtidig med at den flader bulede veje ud med samme effektivitet som en vejtromle.

På motorvejens hastigheder skal du finde det mest følsomme aflytningsudstyr frem for at kunne konstatere, at der rent faktisk ligger en motor ude foran.

Benzinmotoren med otte cylindre yder ikke mindre end 612 hk. Foto: Christian Schacht

Konklusion

Mercedes S-Klasse er en fornemmelse og giver ejeren denne helt egenartede følelse af at være i total balance og besiddelse, men en S63 AMG er noget helt specielt.

Den er et på alle områder vanvittigt indslag i en klasse, hvor der næsten ikke bliver solgt biler til andet end ministerierne.

Og en stor V8-benzinmotor vil næppe være et spiseligt valg for nogen minister.