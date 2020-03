Elektrisk Mercer leverer varen

Det har taget tid for de store, hæderkronede bilproducenter at hoppe ombord på elbilbølgen. Amerikanske Tesla storsatsede for efterhånden en del år siden på elektriske biler, og først nu kommer markedets store spillere langt om længe. Umiddelbart er der dog ingen børnesygdomme at spore hos en af de tyske giganter.

I hvert fald ikke når der er et Mercedes-Benz logo i front og modelbetegnelsen ’EQC’ i bag.

EQC er Mercedes-Benz’ første model, som udelukkende er udviklet som elbil, og det kræver blot få kilometers kørsel at forstå, at tyskerne ikke gør noget halvt.

Den er elegant og komfortabel. Man tænker ikke over, at det er en elbil, man kører, for den føles fuldstændig som en almindelig SUV fra Mercedes-Benz med en stor, kraftig motor, der tillader hurtig acceleration.

Forskellen er blot, at her er tyst som i graven. Og så skal man planlægge sin kørsel anderledes, end man er vant til, hvis ikke man vil smittes med rækkeviddeangst.

Det er en tung bil med en kampvægt på cirka 2500 kg, hvilket bliver tydeligt, hvis man forsøger sig med hurtige retningsskift til den ene og anden side. Så føles EQC pludselig, som om den vugger i høj sø.

Hvad man ikke får i dynamik, får man til gengæld i komfort. Fordi der ikke er en stor motor i front, er den så godt som lydløs, hvilket understreger den komfortable profil. Ruderne er desuden lydisoleret yderligere med en akustisk membran.

I tillæg til den næsten lydløse atmosfære er undervognen sat imponerende op, så den fjedrer flot hen over huller, bump og andre ujævnheder, som man støder på i sin fremfærd.

Komforten går hånd i hånd med et stort kraftoverskud. Effekten i kW er 300, svarende til 408 hk, og med et moment på hele 760 Nm er der pondus nok til, at EQC giver indtrykket af, at den kunne trække en færge, hvis det skulle være. Indtil batteriet vel at mærke løber tør.

Batterikapaciteten er på 80 kWh, og rækkevidden er opgivet til at være 417 km. Den store Audi e-tron 55 quattro præsterer til sammenligning 429 på en opladning. Tesla Model X er opgivet til 505 km.

Og selv om man ikke kan spænde en hel færge efter EQC, så kan den faktisk trække op til 1800 kg. Ved et tryk på en knap på den elbetjente bagklap vipper et fabriksmonteret anhængertræk frem, hvilket ikke er alle elbiler forundt at have. Anhængertrækket er ekstraudstyr til cirka 11.500 kr.

I kabinen har Mercedes-Benz fundet plads til masser af teknologi og skærme. Foto: Niels Friis

Testbilen er lakeret i en dybblå metallak og er desuden udstyret med store 21 tommer AMG-letmetalfælge. Sidstnævnte koster 18.110 kr., men er også medvirkende til, at jeg får positiv opmærksomhed fra omgivelserne på min testtur, både da jeg befinder mig i gaderne omkring Christiania og senere fra Whiskybæltets ellers godt vante beboere.

EQC er ikke helt så rummelig som Audi e-tron, og fordi batterierne og anden teknik fylder godt ud i bunden af bilen, er der faktisk en slags kardantunnel, som stjæler benplads fra bagsædepassagererne – selv om elbilen i sagens natur ingen kardanaksel har. Derudover skal man vide, at EQC trods sit SUV-look i højere grad er at betragte som en stationcar, for frihøjden er kun 12,5 cm, som er en anelse mere, end det man får i E-Klasse All-Terrain.

Mercedes’ elbil fås kun i én udstyrsversion, og grundprisen starter ved cirka 690.000 kr. Man bør dog tilvælge den såkaldte 'førerassistentpakke’, som primært er en sikkerhedspakke, der skal gøre livet både lettere og mere sikkert.

Pakken koster cirka 10.000 kr. ekstra, og for de ekstra penge får man også en meget velfungerende adaptiv fartpilot. Det kan dog undre, at den ikke er med i standardudstyret.

Konklusion

Prisen er naturligvis høj, men Mercedes-Benz leverer med EQC en helstøbt pakke, der stiller med komfort og store kræfter som sine største forcer. Kan man leve med rækkevidden pr. opladning, er EQC et fuldendt alternativ til en tilsvarende SUV med benzin- eller dieselmotor, og det er bilens største force.

+ Komfort

Udstyr

Kraftoverskud - Adaptiv fartpilot ikke standard

Høj vægt

Billig ladning

Striben over kølergrillen lyser med, når lyset på EQZ er tændt. Foto: Niels Friis

Køber man en ny elbil fra Mercedes-Benz, indgår et medlemskab til Ionity-netværket gratis det første år med tjenesten ’Mercedes me Charge’.

Ladenetværket Ionity har for nylig sænket priserne, så man som medlem kan lade sin Mercedes-elbil til 2,20 kr. pr. kWh. Det vil sige, at en elbil som Mercedes-Benz EQC kan oplades for 176 kr. Hvis man lader på en oplader med 110 kW, kan en Mercedes-Benz EQC lades fra 10 til 80 procent strøm på omtrent 40 minutter.

Der er i dag seks aktive Ionity-stationer i Danmark og 208 aktive stationer i Europa, og firmaets ambition er at have 400 ladestationer klar i løbet af 2020.

Medlemsprisen er noget lavere end de 6,20 kr. pr. kWh, som det ifølge Bil Magasinet koster, hvis du ikke har noget abonnement på Ionity. I stedet for 176 kr. vil det i så fald koste 496 kr. at lade det 80 kWh store batteri op.

Tysk lir



Som det hører sig til i en bil med en startpris på lige under 700.000 kr., er der meget standardudstyr installeret. Der er selvfølgelig meget af det, man kan forvente, men derudover er der flere ting, som bevæger sig over i gadget-genren.

Her er eksempelvis hele 64 forskellige ambiente belysninger at vælge imellem til at præge oplevelsen i interiøret.

Du får også Keyless Go, så du ikke behøver at tage nøglen op af lommen. På forreste sæderække har man udsigt til to gange 10,25 tommer skærme, mens du bag rattet kan glæde dig over et multifunktionsrat med touch. Man får også et 225 W lydsystem og USB-ladeport i midterkonsollen ved bagsæderne.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic Pris (testbil): 856.869 kr. Pris (fra): 690.157 kr. Motor: To elektriske motorer Ydelse: 300 kW/408 hk Maks. moment: 760 Nm Officiel rækkevidde: 417 km CO2-udledning: 0 g/km Topfart: 180 km/t. Acceleration: 5,1 sekunder AC-ladning (kW): 7,4 DC-ladning (kW): 110

