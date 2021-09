Elektrisk slagtilbud fra Audi

Audis nye elbil, kaldet Q4 e-tron, skubber til grænsen for, hvor meget prestigebil man kan få for pengene

Som afgifterne er i Danmark for tiden, er det muligt at få fingrene i elbiler med forholdsvis mange kræfter og masser af udstyr til priser, vi ikke er vant til at se.

Det gælder for eksempel hos Audi, hvor den nye elektriske Q4 e-tron kan fås til en startpris fra 349.990 kr. Det er en uhørt lav pris for en SUV fra Audi.

For sine 350.000 kr. får man en Audi Q4 35 e-tron, som kommer med en batteripakke på 52 kWh og en ydelse på 170 hk. Der er et par kompromisser, man skal være klar over, men sådan må det næsten også være, når man køber en elektrisk Audi-SUV til 349.990 kr.

For det første må man nøjes med en rækkevidde på 334 km, mens hurtigladningen maksimalt foregår med 100 kW.

Kører man tit længere strækninger, hvor man er afhængig af lang rækkevidde og hurtig opladning, kan der være grund til at opgradere til Q4 40 e-tron.

Her er batteripakken nemlig på 77 kWh, og så stiger rækkevidden til 509 km, mens opladningen foregår med op til 125 kW.

Prisen for den model begynder ved 384.990 kr., og selv her placerer Audi sig så lavt, at modellen kan konkurrere med VW-koncernens øvrige elbiler som Skoda Enyaq iV og Volkswagen ID.4, som Audien også deler teknik med.

Plastikkvaliteten halter et par steder i kabinen. Foto: Audi

Testbilen er netop en Audi Q4 40 e-tron, og set fra dette bord er det også den variant, man skal gå efter. Merprisen for den markant længere rækkevidde er rimelig, og til gengæld får man også 204 hk.

Sprinten fra 0-100 km/t. er overstået på 8,5 sekunder, og det er hverken på Tesla-niveau eller specielt hurtigt, men en Q4 e-tron skal ingenlunde købes for dens sportslige kvaliteter.

Prisen for testbilen løber op i cirka 587.000 kr., og så nærmer vi os pludselig et niveau, hvor Audien kommer lidt til kort. Derfor skal man overveje at slå koldt vand i blodet, når man sidder med ekstraudstyrslisten, for her er faktisk et pænt niveau af udstyr med standard.

Det tæller blandt andet en adaptiv fartassistent, 19 tommer alufælge, et særligt Audi-lydsystem med otte højttalere, digital instrumentering og komfortundervogn – og for elbiler nok så vigtigt: varmepumpe.

Efter kort tids kørsel afslører Q4 e-tron sig som et letkørt, komfortabelt bekendtskab, som sætter en ære i at fragte sine passagerer afsted på lydløs, afslappende vis.

Bagagerummet i Q4 e-tron kan rumme 520 liter. Foto: Audi

Som familiebil rummer elbilen også fine kvaliteter. Der er god plads til alle fem, for bagsædepassagererne kan nyde godt af de fortrin, som en SUV kan tilbyde med god loftshøjde og pænt med benplads.

I kabinen har Audi holdt fast i en opbygning, som man kender det fra mærkets øvrige modeller. Audi er ikke hoppet fuldt ombord på trenden med at fjerne langt de fleste fysiske knapper for i stedet at bygge funktionerne ind i en centerskærm, og i Q4 e-tron finder man derfor stadig fysiske knapper til eksempelvis betjening af klimaanlæg og lyd.

Skal man være lidt hård mod Audi, så er der visse steder i kabinen, hvor plastikkvaliteten er et niveau under det, man normalt finder i biler med de fire ringe i front, men det er nu næppe noget, der vil afskrække potentielle købere.

Modellen kommer i to forskellige udstyrstrin, Q4 e-tron og Q4 e-tron Attitude, og vil man have det højeste trin, er merprisen 15.000 kr. En Q4 e-tron med højeste udstyrstrin og den store batteripakke kan dermed fås til en pris på cirka 400.000 kr.

Konklusion

Når man kan få en elektrisk SUV fra Audi med det højeste udstyrstrin, en rækkevidde på over 500 km og god plads til 400.000 kr., er det kun retfærdigt at betegne bilen som et godt tilbud.

Q4 e-tron ligner et hit. procent af danskerne er ifølge en analyse fra Dansk Erhverv villige til at pendle op til halvanden time.

+ Pris

Komfort

Gode pladsforhold ÷ Plastik i kabinen

Sådan kan den lades



Når der skal strøm på maskineriet, kan den lille batteripakke på 52 kWh oplades med op til 7,2 kW ved en AC-lader, mens det kan foregå med op til 100 kW ved en DC-lader.

Det store batteri på 77 kWh kan oplades med op til 11 kW ved AC-opladning og op til 125 kW ved DC-opladning.

Ved en AC-lader tager en opladning fra 0-100 procent syv en halv time, uanset om man lader med 7,2 kW eller 11 kW. Det skyldes naturligvis, at den store batteripakke kræver mere strøm for at blive fuldt opladet. Holder man ved en DC-lader og kan hive de maksimale 125 kW, tager en opladning fra fem til 80 procent cirka 38 minutter.

Kan også fås som Sportback



Hvis man gerne vil have en Q4 med en mere coupélignende profil, er det også muligt.

Audi tilbyder nemlig også elbilen i en Sportback-udgave, og som Audi-kendere ved, betyder det, at der er tale om en model med en afkortet rumpe og en skrånende taglinje, så udtrykket bliver mere, som var modellen en coupé.

Audi Q4 e-tron Sportback hedder den naturligvis, og den kommer på gaden til efteråret. Den vil komme med de samme drivliner og udstyrspakker som den almindelige Q4 e-tron.

I Sportback får man dog 15 liter større bagagerum, mens begge modeller kan trække op til 1000 kg på krogen - 1200 kg hvis man vælger de firehjulstrukne udgaver.

Endnu har Audi ikke offentliggjort de danske priser på Sportback-modellerne.

Audi Q4 e-tron Attitude Pris (fra): 349.990 kr. Pris (testbil): 587.306 kr. Motor: Elektrisk Gearkasse: Automatisk Ydelse: 204 hk Moment: 310 Nm Batteripakke: 77 kWh Rækkevidde: 472 km Ladning: Op til 125 kW Acceleration (0-100 km/t.): 8,5 sek. Topfart: 160 km/t.

