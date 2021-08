Elektrisk svensker sætter nye standarder

I virkeligheden blinker jeg langt tidligere, end jeg egentlig behøver. Men lyden af blinklyset i testbilen er så lækker, at jeg simpelthen ikke kan lade være. Den lyder som ingen andre blinklys, jeg før har hørt, og fører tankerne i retning af den lille klikkende lyd i en højtaler.

Man kan simpelthen mærke, at der i Polestars udviklingsafdeling har været mange - og lange - møder for at ramme den perfekte lyd til skifteindikatoren, og det er nok et meget godt billede på, hvad vi har med at gøre her.

For Polestar 2, som er den svenske bilproducents anden bil og denne uges testbil hos Ekstra Bladet Biler, er af tårnhøj kvalitet. Den oser simpelthen af lækker skandinavisk design, selvom den bliver bygget i Kina.

Polestar slår sig op på mantraet 'Pure, progressive, performance', og selvom det selvfølgelig er noget fluffy marketingsprog, så dækker det over, at det kinesiskejede elbilmærke med hjemsted i Sverige gerne vil være moderne og miljøvenlige, samtidig med at de vil bygge velkørende biler.

Kabinen på Polestar 2 oser af kvalitet, og det er et meget behageligt sted at befinde sig. Foto: Niels Friis

Hvad angår den sidste del, man kan på vejen hurtigt mærke, at Polestar har rødder i motorsporten.

Polestar 2 kører, som var den på skinner, og opleves ikke som en bil, der vejer på den anden side af to ton.

Her er naturligvis ikke tale om en Porsche Taycan, men Polestar 2 er meget velkørende og præcis.

Det har Polestar formået, uden at det er gået ud over kørekomforten - selv ikke i testbilen, som er udstyret med Performance Pack og derfor har særlige Öhlins-støddæmpere og Brembobremser.

I testbilen er støddæmperne sat op til medium hårdhed, og det fungerer glimrende. Pakken koster dog også 50.000 kr. ekstra oven i udgangspunktet på cirka 450.000 kr.

Når der skal sættes fra land, har Polestar 2 masser af pondus til opgaven. Modellen, der blev lanceret internationalt i 2020, men som først er kommet til Danmark i 2021, gemmer på to elektriske motorer, der tilsammen yder 408 hk og 660 Nm.

Foto: Niels Friis

Trods en vægt på omkring to ton, skyder Polestar 2 fra 0-100 km/t. på 4,7 sekunder. Ikke helt på Tesla-niveau, men mindre kan gøre det, og i praksis kommer du aldrig til at savne kræfter i den hurtige elbil - for elmotorerne leverer momentet øjeblikket, så man ikke skal sidde at vente på en motor, som kommer op i omdrejninger.

Det gør det til en leg at foretage overhalinger, og de færreste har en chance mod en Polestar 2 i en lyskrydsduel. Modellens officielle rækkevidde er desuden 470 km.

Samtidig er Polestar 2 en meget letkørt bil. I standardindstillingen er der godt gang i den regenerative bremse, hvorfor man uden problemer kan køre bilen uden at skulle flytte foden over på bremsen.

I kabinen finder man materialer og samlinger af ekstrem høj kvalitet. Der er ikke en knap, der sidder forkert herinde, ligesom alle materialerne virker velvalgte og er lækre.

Hvad angår kabinekvalitet ligger Polestar 2 en liga eller to over konkurrenterne hos eksempelvis Volkswagen og Tesla.

Polestar har integreret Android i bilens eget infotainmentsystem, så man ikke behøver at slutte sin telefon til systemet for at få adgang til apps som Google Maps og Spotify. De ligger nemlig som indbyggede apps i systemet, og det er intet mindre end genialt.

Ydermere kan man løbende tilføje nye apps til infotainmentsystemet.

Det gør blandt andet, at man får adgang til Google Assistant, som er stemmestyret, og som fungerer langt bedre end mange af de indbyggede stemmestyringssystemer, man kender fra andre bilmærker.

Man kan eksempelvis sige 'Hej Google, hvor er den nærmeste ladestation?', og så kommer bilen med forslag. Man kan også bede systemet fortælle en joke eller spørge det, hvad meningen med livet er, hvis man keder sig særlig meget.

Efter en uges tid med Polestar 2 står jeg tilbage med et indtryk af en elbil, der i virkeligheden tilbyder alt det, man kan ønske sig af en bil i 2021.

Den er - som det indbyggede Android-system bekræfter - innovativ, den er velkørende, bygget i lækre materialer og meget gennemført.

Konklusion

I Polestar 2 får du langt mere bil, end hvad du ville få, hvis den var udstyret med en forbrændingsmotor.

Over 400 hk, flot design, høj kvalitet og fornemme køreegenskaber ville med en benzinmotor koste langt mere - men det gør det altså ikke her.

+ Design

Kvalitet i kabinen

Køreegenskaber ÷ Ikke meget plads i bag

Højt forbrug

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det kan du vælge imellem

I bilens infotainmentsystem er Android indbygget, og det er derfor muligt at benytte Google Maps direkte i systemet. Foto: Niels Friis

Ved Polestar 2 er der ikke de store valgmuligheder, når det gælder udstyr. Det gør som sådan ikke noget, for som standard har elbilen masser af det. Her er blandt andet panoramasoltag, digital nøgle, Harman Kardon-lydsystem, trådløs opladning af telefoner og meget mere.

Den eneste reelle mulighed, du har som tilvalg, foruden at vælge en anden farve og Nappa-læder, er at opgradere til Performance Pack.

Så får du til gengæld også opgraderet bilens standardchassis, så du får manuelt justerbare Öhlins-støddæmpere, Brembo-bremser og et sæt unikke 20 tommer fælge.

Herudover får du særlige gyldne eller gule sikkerhedsseler, bremsekalibre og ventilkapper.

Pakken koster 50.000 kr. ekstra oven i udgangspunktet på 450.000 kr.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du skal købe den online

Foto: Niels Friis

Når man gerne vil være 'Pure, Progressive, Performance', kan man ikke forhandle biler på traditionel vis, tænker de hos Polestar, og derfor skal modellen her heller ikke købes på ' gammeldags' vis hos en bilforhandler.

Nej, Polestar 2 skal købes online, da alle køb gennemføres på Polestar. com, så man handler direkte med Polestar.

Man kan få lov at prøvekøre bilen flere steder rundt omkring i landet, og i København finder man Polestar Space, som er et udstillingslokale, hvor kunderne kan blive klogere på brandet og bilen, herunder at prøvekøre den.

Uanset om man lægger vejen forbi Polestar Space eller bestiller bilen online, er prisen og købsprocessen den samme.

Man kan reservere sin Polestar 2 nu, men ordrebøgerne åbnes først officielt i september.

Polestar 2

Pris (fra): 449.000 kr. Pris (testbil): 500.000 kr. Motor: To elmotorer, en for og en bag Gearkasse: Automatisk Ydelse: 408 hk Moment: 660 Nm Rækkevidde: 470 km Opladning: Op til 150 kW Batteripakke: 78 kWh Acceleration (0-100 km/t): 4,7 sek. Topfart: 205 km/t.

--------- SPLIT ELEMENT ---------