Elektrisk Up gør det godt: Men har VW dummet sig?

Ekstra Bladet Biler var inviteret til Valencia af Volkswagen Danmark.

Valencia (Ekstra Bladet Biler): I den spanske storby Valencia skinner solen fra en skyfri himmel denne formiddag.

Foran lufthavnen holder en række af det, som Volkswagen kalder for ‘en introduktion til fremtidens mobilitet’. De er blå, gule, røde, grå og hedder VW e-Up.

Egentlig har der været en elektrisk Up på markedet i en længere periode, så på den måde er modellen ikke en nyhed.

Volkswagen har dog givet den elektriske mikrobil en større opdatering, som blandt andet betyder en væsentlig længere rækkevidde.

Rækkevidden på den gamle e-Up lå på 160 km efter den optimistiske målemetode, og på den nye model er rækkevidden skruet op til 260 km målt efter WLTP, hvorfor det er mere realistisk at kunne opnå den i virkelighedens verden.

Nye battericeller med en markant højere energitæthed har øget energikapaciteten i batteriet i bunden af bilen fra 18,7 til 32,3 kWh, og det er den udvikling, som har muliggjort den længere rækkevidde.

Det forventede forbrug ligger på 12,7 kWh/100 km. Ladetiden fra 0-80 procent på en 40 kW-lynlader er cirka en time. Skal du lade op med 7,2 kW, tager det lidt over fem timer at lade fra 0 til 100 procent strøm.

Fremtiden er i høj grad elektrisk hos Volkswagen. Foto: Niels Friis

Testturen tager sit udgangspunkt ved Valencia lufthavn og snor sig herefter ind gennem formiddagstrafikken i Valencia, videre ud på landet blandt store appelsinplantager og endeligt en tur på motorvej, hvor e-Up kan få lov at strække benene. Med andre ord: En blandet omgang.

I mikset mellem stop-and-go-trafik i byen, rolig kørsel på landet og fornuftig cruise på motorvejen har den nye e-Up intet problem med at leve op til den lovede rækkevidde. Nok er temperaturen på 15 grader også fordelagtig, men det lykkedes alligevel at få potentielt flere kilometer ud af e-Up'en end de 260, den er opgivet til.

Lad os dog være ærlige – e-Up er ikke til dig, der ofte kører på motorvej. Det er der flere forklaringer på. Først og fremmest er den dybest set ikke for alvor egnet til det, for topfarten er begrænset til 130 km/t, så batteriet vil for hurtigt løbe tør på motorvej. Desuden kan man godt mærke det flere hundrede kilo tunge batteri i bunden af bilen, når man skal dreje i hurtigere kurver. Her føles e-Up på udebane.

Okay, så vi skal altså til byen for at finde e-Ups naturlige habitat. Det gør sådan set heller ikke noget, for her befinder mikro-elbilen sig godt.

Som det er med mikrobiler, så sikrer de minimale ydre mål, at selv de smallere gader i Valencia ikke for alvor udgør en udfordring for overblikket bag rattet af bilen.

Læg så til, at e-Up takket være et moment på hele 212 Nm er kvik, når der skal accelereres mellem lyskryds, og så har vi en rap lille bybil, som tilmed er god for klimaet. Automatgearet gør, at det ikke kræver mange kraftanstrengelser at betjene bilen i byen.

VW ligner sig selv på de indre linjer. Foto: Volkswagen

Alderen kan ingen dog løbe fra, og heller ikke e-Up kan fuldstændig skjule, at den grundlæggende er en ældre konstruktion.

Særligt kritisk er det i forhold til bilens sikkerhedsudstyr, hvor Volkswagen noget overraskende har valgt at fjerne nødbremsen på Up-modellen til stor kritik fra blandt andre FDM. Up og dens søskende var ellers i sin tid med til at gøre nødbremse til standardudstyr i billige biler, men nu har VW, Skoda og Seat helt fjernet nødbremsen fra modellerne.

Desuden kommer alderen blandt andet også til udtryk ved bilens noget gammeldags infotainmentsystem.

Konklusion

VW e-Up hører hjemme i byen, hvor elbilen er et godt bud til pendlere. Den er kvik og velkørende, men overvej dog at kigge på dens søskende, den elektriske Seat Mii og elektriske Skoda Citigo. Fravalget af nødbremse må siges at være en brøler.

+ Rækkevidde

Køreoplevelse ÷ Manglende nødbremse

Gammeldags infotainment

Up og den manglende nødbremse



Det mødte stor kritik fra FDM, da VW Up, Skoda Citigo og Seat Mii i slutningen af 2019 blev gentestet af den europæiske bilsikkerhedsorganisation Euro NCAP. For den automatiske nødbremse er nemlig blevet sparet væk på alle tre modeller.

’En skandale’, lød det fra FDM, da testresultatet kom frem, og selv om FDM ikke direkte vil fraråde danskere at købe bilerne, vil de omvendt heller ikke anbefale det.

Over for Ekstra Bladet tilkendegav Volkswagen Danmark på vegne af VW, Skoda og Seat, at bilerne ’har god passagerbeskyttelse, Lane Assist og selealarmer på bagsædet, hvilket samlet gør det til en af de sikreste biler i sin klasse.’

Volkswagens elektriske visioner



Bilgiganten VW betegner selv e-Up som en introduktionsmodel til fremtidens mobilitet. Det kan lyde lidt langhåret, men dækker grundlæggende over, at VW grundet blandt andet stramme regler fra EU bevæger sig mod en mere og mere elektrisk vognpark.

Således vil VW over de næste fem år investere massivt i deres nye gren af elektriske biler kaldet ID.

Tidligere lød VW’s mål, at de i 2025 ville have produceret én million elbiler, men nu forventer koncernen at nå det mål allerede i 2023, og VW vil i 2025 have bygget 1,5 millioner elbiler.

Volkswagen Group investerer samlet 33 milliarder euro, svarende til cirka 246 milliarder kroner, i disse bestræbelser.

Volkswagen E-Up Pris (testbil): 162.895 kr. Pris (fra): 162.895 kr. Motor: Elektrisk Ydelse: 83 hk Maks. moment: 212 Officiel rækkevidde: 260 km Brændstofforbrug: 14,5 km/l CO2-udledning: 0 g/km Topfart: 130 km/t Acceleration: 11,9 sekunder

