En lunken fornøjelse

Ekstra Bladet Biler var inviteret til Spanien af Renault Danmark.

Madrid (Ekstra Bladet Biler): På fedtede, våde veje i bjergene i baglandet til den spanske hovedstad Madrid stifter jeg bekendtskab med Renaults nyeste automobile påfund, Austral.

Ofte kan man tale om, at en ny bilmodel skal løfte en tung arv, når forgængeren har solgt i stor stil. Den historie giver ikke mening at hive frem ved Austral. Modellen er nemlig efterfølger til SUV’en Renault Kadjar, som du vil blive tilgivet, skulle du have glemt dens blotte eksistens.

Kadjar faldt ikke direkte igennem, men blev bare aldrig noget hit, og til pressevisningen af Austral tæt ved Madrid er den franske bilproducent overraskende åbenhjertige omkring Kadjar. Her indrømmer de blandt andet, at eksempelvis bilens infotainmentsystem var gammeldags, og at der i den nye model er rettet op på det.

Annonce:

Austral bygger på en ny platform, som den deler med alliance-søsteren Nissan Qashqai, og bilen hører til i segmentet for C-SUV’er. Udefra ser Austral mere rummelig ud, end den virker, når man sætter sig ind i bilen.

Førersædet kan eksempelvis ikke køres langt nok tilbage til, at jeg med mine to meter kan sidde ordentligt. Det virker underligt, at Renault har skabt en bil, hvor høje mennesker ikke rigtig kan finde sig til rette på førersædet, når nu de ydre proportioner lægger op til det modsatte.

Til gengæld kan jeg næsten sidde helt oprejst på bagsæderne, og det er slet ikke tilfældet i alle konkurrenter, at loftshøjden er så god.

Infotainmentsystemet er meget velfungerende. PR-foto

Renault fortæller, at de har gjort meget ud af at forbedre kvalitetsfornemmelsen i kabinen, ligesom teknologien er blevet markant mere tidssvarende. Testbilen er i højeste udstyrstrin, den såkaldte Esprit Alpine, og her fremstår Austral både lækker og med fornemme valg af materialer.

Annonce:

Så umiddelbart kunne der godt være noget om snakken, men det havde været rart, om Renault havde fundet plads til en basisudgave af modellen til pressepræsentationen, så jeg kunne blive klogere på, hvordan en mere almindelig Austral er.

Austral kommer med forskellige motormuligheder, som tæller mildhybrid og fuld-hybrid.

Testbilen er med den mest kraftfulde fuld-hybrid-drivlinje med 200 hk. På bjergvejene savner jeg ikke kræfter, og motoren er meget lydløs i sin gang. Officielt er den opgivet til 21,7 km/l på literen, og det er imponerende af en hybridbil af denne størrelse.

Til gengæld er drivlinjen ikke den mest harmoniske på markedet. Den er til tider noget hakkende i sin gang, og motoren leverer ikke øjeblikkeligt sin power, når man med speederen beder den om det. Med den regenerative bremse på højeste niveau, opleves den ’automatiske’ nedbremsning desuden noget staccato.

PR-foto

Testbilen kommer med den særlige firehjulsstyring, som Renault har arbejdet på i en del år efterhånden, og som betyder, at baghjulene kan styre med i en vinkel på op til fem grader.

Annonce:

Selv fremhæver bilproducenten, at det er praktisk at have i en SUV, når man skal køre i snævre byer, og muligvis øger det manøvrebiliteten i visse situationer, hvor man skal dreje meget skarpt, men mest af alt fremstår det som en unødig og fordyrende gimmick. Det er i hvert fald svært at mærke, at det skulle bidrage med noget særligt på de våde bjergveje omkring Madrid, når der ikke er mulighed for at prøve en Austral-udgave uden firehjulsstyringen.

PR-foto

Kørslen i Austral er klart mere komfort end sport, og det er yderst behageligt at køre rundt i SUV’en.

Undervognen er tilgivende over for ujævnheder i vejbanen, uden at man vugger, som var man på Molslinjen, mens styretøjet har en fornuftig vægtning. Samtidig er Austral, med et lille minus ved et par store sidespejle, næsten lydløs under kørsel, hvilket er med til at fremhæve den komfortable profil.

Austral prøver på lidt af hvert og når ikke rigtig i mål. Firehjulsstyring, men komfortkørsel. Store proportioner, men ikke overbevisende kabineplads. En lavtforbrugende drivlinje, som dog er uharmonisk.

Rummeligt ser det ud, men opleves ikke udelukkende sådan indendøre. PR-foto

Den tidligere fodboldtræner Troels Bech sagde engang om landsholdets daværende mangel på topspillere noget i retning af, at uanset hvor mange kopper med 50 grader varmt vand, man hælder oven i hinanden, vil det aldrig komme til at koge.

Annonce:

Samme fornemmelse har jeg af Renault Austral. Trods en god portion udmærkede elementer som eksempelvis infotainment-systemet og kørekomforten har SUV’en ikke et punkt, der får den til at stikke ud i et marked med benhård konkurrence.

Det peger i for mange retninger, og argumentet for, hvorfor forbrugerne skal købe en Renault Austral frem for konkurrenterne, er simpelthen svært at identificere.

PR-foto

Konklusion

Renault Austral er nydelig at se på, og undervognen er behagelig, men SUV’en opleves mere som en bil udviklet til sydeuropæere end os i Norden. Jeg er ikke sikker på, at Austral formår at træde ud af den skygge, som forgængeren Kadjar levede i.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Motormulighederne i Austral

PR-foto

I Danmark får vi tre forskellige motorversioner at vælge imellem ved Austral. Mest potent er E-Tech-fuld-hybriden, som testbilen kører med.

Annonce:

Den er bygget på en 1,2-liters tre-cylindret benzinmotor, som yder 131 hk. Tilkoblet er en 50 kW elmotor, som skubber den samlede ydelse op på 200 hk og 410 Nm. Motoren fås også i en 160 hk-version. Den mest kraftfulde går 21,7 km/l, mens 160 hk-udgaven går lidt længere med et forbrug på 22,2 km/l.

Uanset om man vælger versionen med 160 eller 200 hk, er motoren koblet sammen med en automatgearkasse med 15 kombinationsmuligheder.

PR-foto

Derudover kommer Austral også med en 140 og 160 hk mild-hybrid. Her er benzinmotoren en fire-cylindret sag på 1,3 liter, som er udviklet i samarbejde med Daimler. Motoren har et 12 V litium-ion batteri, der hjælper til ved start og igangsætning. 160 hk-versionen har CVT-gear, mens versionen med 140 hk er udstyret med manuel gearkasse.

Begge motorer har et moment omkring 260 og 270 Nm, mens brændstofforbruget ligger på lige over 16 km/l.

Der er rigtig mange penge at spare på den helt rigtige finansiering af bilkøbet. Bliv klogere lige her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------