En Mazda værd at fejre

Den orange bil stikker ud fra det ellers grå vejrlig, som dominerer denne mandag formiddag, da jeg får udleveret nøglerne til jubilæumsudgaven af Mazdas ikoniske sportsvogn MX-5.

Straks opstår et problem, for jeg måler tæt på to meter, og det er ikke så hensigtsmæssigt, når man skal bag rattet af den lille japanske atlet.

Med sædet helt skubbet tilbage og en benstilling, som her i 2020 ville kunne betegnes som ’manspreading’, får jeg dog fundet mig nogenlunde til rette i sædet.

Se også: Mustang Bullitt er en værdig hyldest

Et tryk på startknappen vækker den firecylindrede motor til live med et resolut brum. Første generation af MX-5 kom på markedet i 1989 og var udstyret med enten en 1,6-liters eller 1,8-liters motor. 30 år senere er effekten på topvarianten 184 hk. Mange har siden introduktionen af MX-5 efterlyst flere kræfter til rådighed for højrefoden, og i denne version har Mazda besvaret bønnerne.

184 hk er ikke nok til, at man kan kalde MX-5 for en decideret powerfuld bil, men det giver pondus nok, til at MX-5 fortjener respekt. Motoren er meget omdrejningsvillig og med bundtræk nok til, at MX-5 uden at blive voldsom er en hurtig bil. Den manuelle gearkasse med seks trin har kort vandring og en meget lille skiftekulisse, hvilket øger lysten til at lege med gearene og skifte oftere, end man normalt gør.

Her er ingen smarte features med valg mellem flere forskellige køreindstillinger. MX-5 er en sportsvogn, du sætter dig ind i, starter og kører afsted i.

Du skal leve med, at infotainmentsystemet er af ældre dato og sløvt i optrækket, mens udstyret generelt er sparsomt, men tænk på det sådan her: Din hund er langt hen ad vejen et sjovt bekendtskab, men det sker da, at den ikke kommer, når du kalder, og der var da også dengang, hvor den fik lov at være alene hjemme i bryggerset til stor skade for rummets tilgængelige fodtøj.

Når du så til gengæld finder snoren frem for at indikere, at det er tid til en gåtur, så logrer halen som aldrig før, og den firbenede drejer i cirkler om sig selv for at komme ud at motionere.

Sådan er det også med Mazda MX-5. Der er rigtig mange ting, som den lille roadster ikke er ret god til. Men det, den kan, giver dig glæde som ingen anden bil i verden til de relativt små penge, som MX5 koster.

Se også: Skarpe linjer i overset Nissan

Hvis køreglæde kunne destilleres, så var MX-5 slutproduktet. Roadsteren er beviset på, at man ikke behøver hverken 300, 400 eller 500 hestekræfter for at skabe en underholdende sportsvogn.

Lad os lige blive hængende i sammenligningerne med hundene, når vi skal forklare, hvordan det er at køre MX-5 på en kuperet, snoet vej med kort afstand mellem svingene.

For på vejstrækninger, som indbyder til underholdning, forcerer MX-5’eren sving som en hyrdehund på en agilitybane.

Når man presser roadsteren, bliver det tydeligt, hvor lidt den vejer. Du kan tage imponerende meget fart med ind i selv snævre sving, og roadsteren er legesyg, underholdende og alt det, man ønsker i en ’søndagsbil’’

30-årsudgaven bygges i 3000 eksemplarer, hvoraf 18 kommer til Danmark. Alle er i den hidsige orange farve, og udstyret med spærredifferentiale og Bilstein-støddæmpere samt særlige alufælge.

Den er ikke stor nok til, at du kan købe én, hvis du måler tæt på de to meter. Så får du i hvert fald ondt i ryggen, en frisure præget af at rage mod en stofkaleche og ondt i begge knæ, fordi de ikke rigtig kan være der.

Men du er villig til at tilgive MX-5 for meget for at få den uspolerede køreoplevelse.

Konklusion

Mazda MX-5 er modellen til dig, der vil have glæderne fra at køre klassisk bil, men uden alle ulemperne. Sportsvognen er analog og gammeldags på den fede måde, og du skal selv på arbejde for at få det bedste ud af roadsteren. Kan du leve med den orange farve, er jubilæumsudgaven toppen af kransekagen.

+ Køreglæde

Vægt

Motor ÷ Ingen plads for høje chauffører

Støj ved motorvejskørsel

Se også: Fransk muskelbil er livseliksir på hjul

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tillykke med de 30 år

Foto: Niels Friis

I 1989 lancerede Mazda den første udgave af deres i dag ikoniske roadster MX-5. Det kompakte design med klaplygter i front var inspireret af 1960’ernes italienske og britiske sportsvogne og måske navnligt Lotus Elan.

Derfor var opskriften på MX-5 både dengang og i dag simpel. Baghjulstræk, et præcist styretøj og forholdsvis lav vægt og afsted gik det ud på veje verden over. Alene første generation af MX-5 solgte i 400.000 eksemplarer fra maj 1989 til 1997.

I 2016 slog Mazda ’Guinness World Record’, da de byggede eksemplar nummer én million af MX-5. Ingen anden to-personers roadster er nogensinde blevet solgt i lige så mange eksemplarer som MX-5.

Se også: Den nye Golf er en magtdemonstration

--------- SPLIT ELEMENT ---------

MX-5 som elbil?

Her ses de forskellige generationer af MX-5. Modellen nederst til venstre var den første. Foto: Mazda

Fremtiden for Mazda MX-5 kan blive elektrisk, for det japanske bilmærke har åbnet for muligheden for, at drivlinjen i sportsvognen i fremtiden bliver helt elektrisk eller delvist elektrificeret. Mediet Autocar talte tilbage i november 2019 med Mazda-bosserne Ichiro Hirose og Ikuo Maeda, og fra begge var meldingen, at det kan blive en realitet, men at det vigtige er, at det ikke kompromitterer modellens køreglæde.

- Lav vægt og kompakt størrelse er essentielle elementer i MX-5, så selv hvis vi anvender elektrificering, er vi nødt til at sikre, at det bidrager til at opnå en lav vægt i bilen, lød det fra Hirose.

Ikuo Maede understregede, at det vigtigste var at bevare køretøjets lethed, og at drivlinjen skal bidrage til det, men at krav og præferencer gør, at de kan ende med at overveje elektrificering.

- Jeg har ikke svaret nu, men vi er nødt til at lave en bil, som folk kan eje, uden at bekymre sig om, at de ikke er miljøvenlige, sagde Maede til mediet.