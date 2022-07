Enhjørningen

Langdistancevåben: Polestar 1 er en helt speciel skabning i et felt af biler, der ofte går samme vej. Designet går over i historien, og jeg ville elske at have en

Trafikken er gået helt i stå på motorvej E20 kort før Storebæltsbroen. Broen er spærret, så vi kommer ikke til at flytte os foreløbigt.

Folk er gået ud af deres biler for at suge solens stråler til sig. Ved siden af mig holder en familie i en ældre Saab stationcar. Sønnen har tydeligt bilinteresse. Han kigger meget interesseret over på den meget markante bil, jeg holder i.

’Den ligner en Batmobil,’ siger han med stor entusiasme i stemmen.

Om han har ramt referencen spot on, må man selv vurdere, men sikkert er det, at lige præcis designet er det, der gør en Polestar 1 til en helt særlig størrelse. Billederne yder den ikke retfærdighed.

Foto: Niels Friis

Først er det måske på sin plads at indlede med at varedeklarere, hvad vi overhovedet har med at gøre. De fleste kender efterhånden Polestar som et veletableret elbilmærke, som man også støder på i Danmark med elbilen Polestar 2. Polestar 1, derimod, er der ikke meget hverdagseje over, for det er mærkets første bud på en bil, og Polestar valgte at gå all-in fra begyndelsen.

Hvor 2’eren er en fuldelektrisk familiesedan, er 1’eren en brutal, kraftfuld og gudesmuk langdistancebil, en såkaldt Grand Tourer (GT).

Hjertet i Polestar 1 er en blandt størrelse, for den kommer både med benzinmotor og elmotor, og da den kan lades op med et kabel, er vi ude i en plug-in hybrid.

Den fire-cylindrede benzinmotor har både turbo og kompressor og en samlet ydelse på 309 hk, som alle sendes til forhjulene. Benzinmotoren er endda udstyret med generator, som man kender det fra mildhybrider.

I bag finder man to elmotorer, og samlet set yder drivlinjen voldsomme 609 hk og 1000 Nm. De mange kræfter tøjles af firehjulstræk og en otte-trins automatgearkasse med skiftepaler bag rattet.

Fordi Polestar 1 er en plug-in hybrid, kan den også køre på ren strøm - og faktisk ret langt. Den officielle rækkevidde er 123 km, og det forklares med en batteripakke på 34 kWh.

I bagagerummet er der direkte kig til teknikken. Foto: Niels Friis

Da broen endelig åbner igen, og køen bevæger sig fremad, tager jeg det med vilje med ro for at skabe meget god afstand op til den forankørende. Da vejbanen er fri de næste par hundrede meter, hamrer jeg speederen ned.

Bilen skyder afsted i en kraftig acceleration, og da jeg passerer den aldrende Saab, går jeg et gear op med bilens skiftepaler, så lydbilledet ændrer sig. Jeg når lige at se, at sønnen på bagsædet storgriner.

Målet med Polestar 1 har for udviklerne været at skubbe til grænserne for, hvad en GT-bil kan være.

Det meste af bilen er lavet i kulfiber, og den kommer med Öhlins-støddæmpere. Det kunne godt umiddelbart lyde som opskriften på en en ekstremt sjov sportsvogn. Sådan opleves Polestar 1 dog ikke.

Vægten er nemlig på et godt stykke over to ton, og Polestar 1 bliver aldrig dynamisk nok til at kunne bide skeer med de bedste sportsvogne.

Foto: Niels Friis

Situationen fra motorvejen ved Storebæltsbroen illustrerer i virkeligheden meget godt, hvad Polestar 1 kan. Havde jeg holdt her i en Porsche 911, havde Saab-familien sikkert ikke fattet lige så stor interesse for den specielle bil.

Når man kører på en længere tur i en Polestar 1, opdager man, at der er rigtig mange, som slet ikke aner, at denne bil ikke er som så mange andre. Men de, der gør, ved, at de lige har set noget særligt.

Målt som ren langdistancebil vinder den ingen priser. Den er dårligere end konkurrenternes tilsvarende GT’er, fordi undervognen ikke er eftergivende nok, og på lange ture er det trættende.

Omvendt er den både for tung og for stor til at være en ægte sportsvogn.

Polestar 1 placerer sig mellem to stole, men er samtidig så speciel, at man har lyst til at have den stående i garagen derhjemme. Om ikke andet så bare for at kigge på den.

Foto: Niels Friis

Polestar 1 er en enhjørning i en bilverden fyldt med heste. Polestar 1 er et stykke design, et kunstværk, på fire hjul.

På vejen er den afsindigt smuk, og billeder yder ikke GT’eren retfærdighed. Det gør bestemt ikke 1’eren til den bedste bil i sin klasse. Men det gør den til en bil, som ingen andre har. Og måske kan det være specielt nok i sig selv.

Det synes min nye kammerat på bagsædet af Saab’en i hvert fald.

Tre effektive køreprogrammer

I kabinen finder man velkendte elementer fra Volvo-modeller. Foto: Niels Friis

I Polestar 1 har man valget mellem tre forskellige køreprogrammer, kaldet Pure, Hybrid og Power.

Navnene indikerer meget godt, hvad vi har med at gøre, for i Pure foregår kørslen udelukkende elektrisk. Det vil altså sige, at benzinmotorer slår fra, så kørslen er 100 procent elektrisk. Dermed har man en effekt på 228 hk og 480 Nm.

Foto: Niels Friis

Går man i stedet over i Hybrid, får man både kræfterne fra elmotorerne og benzinmotorerne, og her skifter bilen selv mellem kørsel ved brug af de forskellige motorer.

I Power gør 1’eren brug af alle kræfterne, så man her får de 609 hk og momentet på 1000 Nm. Samtidig strammes responsen op på speeder, styretøj og gearkasse.

Så få er der

Polestar 1 blev præsenteret i efteråret 2017 som bilen, der skulle lancere Polestar-mærket. Fra start valgte Polestar, at 1’eren kun skulle bygges i et begrænset antal.

Derfor er Polestar 1 kun blevet bygget i tre år med en årlig produktion på 500 biler, hvilket vil sige, at kun 1500 er blevet bygget. For faktisk er produktionen af GT-modellen allerede stoppet, da det sidste eksemplar blev bygget i slutningen af 2021.

Bilen er blevet markedsført på Polestars oprindelige introduktionsmarkeder i Europe, Nordamerika og Kina.

Ifølge Polestar er der stadig få eksemplarer, som kan købes - også i Danmark - så skulle du have lyst til at købe en helt særlig bil, burde det være muligt.



