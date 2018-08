Er det her drømmebilen til sommerferien?

VW California fylder 30 år. Det skal naturligvis fejres, så vi tog til Californien for at prøve seneste version af den legendariske camper

LOS ANGELES (Ekstra Bladet): Eftermiddagssolen brænder ind gennem det halvt åbentstående vindue. Radioen spiller San Francisco, hittet fra slutningen af 1960’erne med The Mamas & The Papas, og vi er på den mest ikoniske vejstrækning i Californien, Pacific Coast Highway, på vej mod Malibu.

I sangen synger en kælen kvindestemme, at man skal huske at sætte blomster i håret, hvis man skal til San Francisco, men så langt skal vi ikke, så vi nøjes med solbriller i panden, mens vi betragter livsstilen, som den folder sig ud en forårsdag i Californien.

I vejkanten holder der mange ældre VW California’er, men ingen nyere. Flere surfer-dudes med langt, solbleget hår og senede kroppe er ved at dreje hovederne af led, da de ser flere helt nye VW California’er glide forbi. Alle nyvaskede og flere i den karakteristiske tofarvede version. Forbløffelsen hos surferne har dog en naturlig forklaring. Den moderne VW California 2018 kan nemlig slet ikke købes i USA, for den produceres hjemme i Tyskland hos en underleverandør til VW i Wolfsburg og importeres ikke til USA.



Nu er det store 10.000-kroners spørgsmål så, hvorfor deres udsendte kører rundt i Californien i en California. Årsagen er, at VW fejrer den ikoniske campers 30-års fødselsdag. Og det kan man naturligvis kun gøre i Californien, hvor landskabet og stemningen skaber den perfekte kulisse for en bil, som mange elsker. Vi er derfor taget på tre dages road trip, der netop er startet med udgangspunkt i Los Angeles’ nedslidte lufthavn.

Første stop på turen er Venice Beach, som engang var et sted, surfere hang ud. Nu er den berømte boardwalk ved at gå til i hjemløse, folk på crack og en endeløs strøm af tvivlsomt klædte turister, der har læst, at Venice Beach er noget, man bør se, hvis man kommer til LA. Men nej, hvis man vil se det rigtige surferliv, skal man vende bilen nordpå og køre op ad kysten mod steder som Zuma Beach og Surfrider Beach. Her hænger surferne ud og venter på den rigtige bølge, der skabes i en kombination af tidevand og vinklen på kysten og dybden.

Natten tilbringes ofte i en VW California, men også ganske almindelige trucks med hardtop bruges som beboelse. Det handler ikke om bilen, men om bølgerne og livsstilen med sand under fødderne, håret stift af saltvand og lugten af en våddragt, der tørrer på en varm bildør.



Fakta California i billigste version har som standard følgende udstyr: 4 sovepladser: 2 foroven og 2 forneden. Fuldt køkken med 42 liters kompressorkøleskab, 2 gasblus, 2 køkkenskabe med bestikskuffe. Garderobeskab med bøjlestang og spejl. 2 campingstole og et campingbord. Begge forstole kan drejes. 30 liters ferskvandstank og 30 liters spildevands-tank. 3-delt glasplade som køkkenbordspladen. California Coast: Aircondition Fartpilot Læderrat Elruder El-justerbare sidespejle Opvarmede sidespejle California Ocean: 3-zonet automatisk klimaanlæg Termostatstyret luftfyr til opvarmning Dobbeltlaminerede ruder Automatisk åbning og lukning af tag

God luft

Vi fortsætter med bølgerne på venstre side op mod Santa Barbara, hvor vi drejer fra for at gøre holdt for natten på en bjergtop med direkte udsigt ned til bølgerne samt alle surferne.

Næste morgen er der for alvor mulighed for at prøve den moderne California af på knastørre veje i de frodige dale, som kun et fåtal af turisterne oplever.

Her er livsstilen afslappet, og ikke mindst byen Ojai er et besøg værd, hvis man er til flowerpowerstilen og den økologiske - grænsende til veganske - livsstil pakket pittoresk ind i spansk byggestil med masser af frodige, lukkede gårdhaver.

I byen ånder der fred og ro, og livsstilen er totalt afslappet med flere cafeer fulde af folk med fuldstændig ligegyldighed over for traditionelle statussymboler.

Selv om man kun er 40 km fra LA, er pulsen en helt anden, og de store fastfoodkæder har ikke en chance hos de lokale, der foretrækker egne grøntsager. Både dem, der spises, og dem, der ryges.

Fødselsdagsturen betyder naturligvis, at vi overnatter i bilerne. VW’s danske chef for varebiler er med, og han indrømmer, at han aldrig før selv har sovet i en California! Første nat sover jeg på 1. sal. For at slå taget op skal man lige åbne et lille 'soltag', og så trykker man på en elektrisk knap, hvis man har bestilt bilen med dette stykke ekstraudstyr.

De penge kan man dog godt spare, for taget er uhyre nemt at skubbe op med håndkraft, og det er hurtige end med eldrift.



Natten på 1. sal sker på standardmadrassen, og den er hård. På nat to overnatter jeg i selve camperens kabine på en såkaldt komfortmadras. Den koster 4.300 kroner ekstra, og den bør man bestille, hvis der står California på ønskesedlen, for den er markant bedre end standardmadrassen på 1. sal.

Efter to overnatninger begynder jeg at få køretøjet ind under huden og forstår de mennesker, der ikke kunne drømme om en anden camper end California. De efterspørger ikke storslået plads, for California er lille, men rummer det mest nødvendige, og så er den rigtig godt indrettet. Der er små rum overalt, og pengene er brugt på, at detaljerne er i orden. Det betyder små gummilister i skabe, så de ikke rasler/knirker under kørslen, og hver en centimeter er udnyttet i California.

Kigger man direkte på priserne og sammenligner med, hvad man ellers kan få, er California kostbar. Men bilen handler ikke om mest mulig plads for pengene, men om at størrelsen passer til de fleste, der har et ønske om at kunne komme rundt med bilen, som var det en almindelig personbil. Det kan man med California, der kan komme ned i en snæver parkeringskælder.

Prisen er høj, men ved den seneste omlægning af afgifterne faldt de danske modeller omkring 50.000 kroner i gennemsnit, hvilket betyder, at man kan få en California til cirka 475.000 kroner.