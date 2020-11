Familiebil med lækkerhedsfaktor - og begrænset udsyn

Med et skarpt design, et hav af forskellige drivlinjer og en udstråling som en mindre SUV stiller den nye Peugeot 2008 sig som et solidt bud på definitionen af en 2020-bil.

2008'eren har karakter af en livsstilsbil, så i klichéernes tegn har jeg smidt to paddle boards i bagagerummet og sat Gåbense Havn som destination i GPS'en. Testbilen er en GTline-udgave af Peugeots nye udgave af crossoveren 2008.

Lettere og svagere Supra er en køreglad maskine

Første generation af 2008' eren kom på gaden i 2013, og man fornærmer vist ingen ved at sige, at designet ikke ligefrem vakte opsigt på den model.

Det lader også til, at Peugeot har tænkt, at der skulle ske noget, for anden generation har et mere vovet og karakteristisk design, som spiller godt sammen i virkeligheden.

Kort og godt ser den nye 2008 rigtig fed ud med det maskuline udtryk i front og den kompakte bagdel agterude.

Franskmændene vil ikke efterlade kunderne uden muligheder, så 2008 kan fås med både benzinmotor, dieselmotor og som ren elbil.

Testbilen er udstyret med en 130 hk dieselmotor, som har et moment på 300 Nm. Turen til Gåbense Havn indledes på motorvej, og her klarer motoren det udmærket - uden at brillere.

Kræfterne er tilstrækkelige, og momentet sikrer, at man ikke ryger helt bagerst i køen, når der skal overhales. Motorlyden fra dieselmaskineriet er til den grovkornede side, når man giver den gas i accelerationerne.

Opladelig Ford Kuga er et oplagt valg for familien

Nu vi er ved kritikpunkter af denne nye crossover, så afslører de første kilometers kørsel også, at det friske design har påvirket udsynet.

Normalt får man overblik i SUV'er og crossovere, men her er designet så kompakt, at overblikket faktisk forringes ud af forruden, som er meget smal.

Desuden ligger forruden næsten ned, hvorfor udsynet via den bliver meget smalt. I bag tager en stor C-stolpe også en del af overblikket, hvorfor bakkamera er en nødvendighed.

Kabinen er forholdsvis mørk, og meget af betjeningen sker via touchskærmen i midten. Foto: Niels Friis

Med de store ankepunkter af vejen er det tid til at se på, hvor 2008' eren udmærker sig.

For det gør modellen på flere punkter. Først og fremmest er det et stort plus, at modellen som nævnt kan fås med både benzin-, dieselog elmotorer. Kabinen er desuden et super rart sted at opholde sig. I GT-line-varianten præger blød plastik i kulfiber-look det indre, og gule syninger i testbilen er med til at give liv.

Modellen er vokset med cirka 15 cm i længden sammenlignet med den udgåede model, og det gør gode ting for pladsforholdene - både for de, der sidder på forsæderne, og de, der sidder i bag.

Desuden er her meget udstyr, og selvom det på mange måder er en gimmick, er det tre-dimensionelle 'i-Cockpit' en fed feature (standard fra Allure-niveau).

På klassisk Peugeot-manér skal jeg kigge hen over rattet for at få kig til Peugeots digitale instrumentering, kaldet i-Cockpit 3D. Her giver en kombinationen af to skærme en slags 3D-effekt, der kan få bestemte oplysninger til at 'svæve' foran andre.

Det kompakte design på bagenden giver en fornemmelse af en muskuløs bil. Foto: Niels Friis

Da testturen på vej mod Gåbense Havn ikke længere foregår på motorvej, får jeg også svar på, hvordan 2008 kører, når vejen ikke kun går ligeud. Hurtigt står det klart, at Peugeot har formået at sætte modellen fornuftigt op.

Okay, den kører ikke sportsligt, og presser du virkelig til i skarpe kurver, kan du godt mærke, at tyngdepunktet ligger højere end i 208, som bilen er baseret på, og at den gerne vil vugge lidt i kurverne. Men 2008 gør det hæderligt og leverer forudsigelige køreegenskaber og en undervogn til komfortabel kørsel.

Vil du have klassens mest underholdende bil, skal du kigge mod Ford og deres Puma, men den har til gengæld ikke de fortrin på designfronten, som Peugeoten har. Smag er en subjektiv størrelse, men set herfra har 2008'eren klassens mest vellykkede design.

Ny udgave af trendsætter er en bedre bil

Fremme ved målet er konklusionen klar: Peugeot leverer for tiden meget fornuftige og velkørende biler, og den nye 2008 er ingen undtagelse. Kabinen er lækker, komforten er fin, og der er frit valg blandt drivlinjerne.

Og nå ja, så må jeg jo hellere se at komme ud på det paddle board.

+ Drivlinjer

Design

Kabine ÷ Grov diesellyd

Udsyn

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Peugeot e-2008



Er du mest til elbiler frem for benzin-eller dieselbiler, skal du gå efter Peugeot e-2008, som den elektriske version af familiebilen hedder.

Her er udgangspunktet nogenlunde det samme som det, man finder i den elektriske udgave af 208' eren. Motoren er således den samme sag på 100 kW, eller 136 hk, og et drejningsmoment på 260 Nm.

I e-2008 har Peugeot gemt batterierne ned under gulvet på bilen, hvorfor pladsen skulle være den samme som i benzin-og dieselversionerne af 2008. Prisen for en e-2008 stater ved 299.990 kr., så du betaler cirka 60.000 kr. mere for at komme op at sidde i en SUV i forhold til e-208.

SUV'en er en anelse langsommere i acceleration og har en kortere rækkevidde sammenlignet med e-208. Til gengæld er pladsen og overblikket bedre.

Skal du køre langt? Så overvej denne komfortkonge

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Udstyrsniveauer



Den nye 2008 fås i diesel-og benzinversioner i tre forskellige udstyrsniveauer kaldet Active, Allure og GT-Line. Vælger du e-2008 kan du også få udstyrsvarianten GT.

Standard i Active, som er laveste udstyrsniveau, er blandet andet 16 tommer stålfælge, 7 tommer touchskærm, Mirrorscreen med Apple CarPlay, el-sidespejle med varme, læderrat, parkeringssensor bag, regn-og lyssensor, automatisk nødbremsesystem (inkl. nat-, cyklist-, fodgængerradar), vejbaneassistent, frontkollision advarselssystem.

I Allure-udgaven får man blandt andet Peugeots i-Cockpit 3D, nøglefri startknap, automatisk klimaanlæg og elektronisk håndbremse.

Vil man have et system som adaptiv fartpilot i sin 2008' er, skal man helt op i GT-Line-udstyrsvarianten, som er højeste udstyrsniveau for benzin-og dieselbilerne.

Peugeot 2008 GT-Line, BlueHDI 130 hk Pris (fra): 209.990 kr. Pris (testbil): 309.990 kr. Motor: Fire-cylindret dieselmotor på 1,5-liter Gearkasse: Otte-trins EAT-automatgearkasse Ydelse: 130 hk ved 3750 o./min. Maks. moment: 300 Nm ved 1750 o./min. Brændstofforbrug: 20,4 km/l CO2-udledning: 129 g/km Acceleration (0-100 km/t.): 10,1 sek. Topfart: 195 km/t.

--------- SPLIT ELEMENT ---------