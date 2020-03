Familievenlig SUV med forvirrende signaler

Jeg slår den store SUV over i den sportslige af dens to køreindstillinger, og pludselig optræder den automatiske gearkasse mere aggressiv og kampberedt.

20 kilometer senere vælger jeg at gå tilbage i den normale indstilling i den store Hyundai Tucson, som udgør testbilen.

Hvorfor vender jeg tilbage til.

Tucson er Hyundais bud på en familievenlig SUV til en startpris på lige over 250.000 kr. Nuvel, testbilen, som jeg befinder mig i, koster mere. Det er der flere årsager til.

Først og fremmest er det en nyere mildhybrid version, som kom på markedet i midten af 2019.

Desuden er denne testbil opgraderet til det såkaldte N Line-udstyrsniveau.

Modellen Tucson har nogle år på bagen, og det forventes, at en afløser præsenteres i løbet af 2020.

Koreanerne har dog valgt at give SUV'en en sidste makeover ved blandt andet at introducere den som mild-hybrid, hvor en 48-volts motor samarbejder med en dieselmotor på enten 136 hk eller 185 hk.

Testbilen er den lille version med 1,6-liters motor, så her er 136 hk at gøre godt med.

Den kraftigere motor er på 2,0 liter.

På vejen optræder mild-hybrid-teknikken smidigt. 48-volt-generatoren har funktion som startmotor og kan hjælpe med 16 ekstra hk under acceleration. Ved nedbremsning sætter motoren automatisk ud ved 30 km/t. Målinger viser ifølge Hyundai, at hybridmotoren reducerer Tuscons brændstofforbrug og CO2-udledning med op til syv procent.

Dobbeltkoblingsgearkassen er glimrende, så automatgearkassen skifter blødt og uden at gøre opmærksom på sig selv. Til tider kan man dog godt komme til at savne mere pondus fra motoren, for der mangler kraftoverskud.

Derfor skal man måske overveje at prøve den større 185-hestes version, inden man skriver under på slutsedlen. Merprisen er cirka 70.000 kroner, men så får man også flere kræfter og firehjulstræk med i handlen.

Kabinen er forholdsvis mørk, og kun røde syninger bryder de sorte og grå toner. Foto: Niels Friis

N Line er Hyundais sportslige versioner af deres biler, så denne SUV er prydet med alverdens sportslige detaljer, og Hyundai har især givet den gas med blanksorte detaljer i interiøret til et punkt, hvor det nærmer sig det overdrevne. Generelt er kabinen præget af meget mørke farver, og man kan godt savne lidt 'liv' herinde.

Til gengæld kan man ikke klage over mængden af standardudstyr, som blandt andet tæller LED-forlygter, automatisk nødbremse med fodgængergenkendelse, Apple CarPlay, bakkamera og 8 tommer touchscreen.

I testbilen er der også en udmærket adaptiv fartpilot, som er med til at gøre Tucson til en rigtig fornuftig komfortbil, der er ideel til lange ture eller som pendlerbil. Desværre er det ekstraudstyr til 10.000 kroner.

Netop Tucsons evner som komfortbil leder til en generel undren, der opstår, når man kører N Line-versionen. For giver det egentlig mening at forsøge at præge en stor, tung SUV i en sportslig retning? Tucson kører som udgangspunkt ikke specielt ophidsende, og som jeg var inde på i starten af testen, er 'Sport'-indstillingen ikke et sted, man bliver for længe.

Man får nemlig hurtigt indtrykket af, at bilen og ikke mindst gearkassen her gør vold på sig selv.

På bagsæderne er der god plads til selv større børn, og familievenligheden er i top. Foto: Niels Friis

Komfortabelt er nok det, der bedst beskriver, hvordan Tucson kører, og det gør den godt. Undervognen er heldigvis ikke blevet sænket, og trods fælge på 19 tommer er den blød nok til, at den sluger vejhuller uden at blive for slatten.

Derfor kan det godt betale sig at overveje grundigt, om man har brug for at vælge Tucson i N-Line. Den sætter sig mellem to stole, og du er måske bedre tjent med at vælge en almindelig Tucson i mild-hybrid med mindre udstyr, men med stor besparelse.

Samme motor og gearkasse kan fås i en Trend-udgave til 340.000 kroner.

Du kan også overveje at vente på den nye model.

Konklusion

Tucson N Line gør rigtig mange ting godt. Den ser fed ud, kører komfortabelt og har fornuftigt udstyr, men den sportslige profil passer ikke specielt godt til den familievenlige SUV. Til gengæld er pladsen god, og prisen for en mindre udstyret version er skarp.

+ Fem års garanti

Udseende

Komfortabel - Ikke sportslig

Manglende kræfter

Adaptiv fartpilot ikke standard

Hyundai og N



BMW har en M-afdeling, Mercedes har AMG, og Hyundai har N. Sidstnævnte er Hyundais relativt nyetablerede underafdeling for sportslige modeller. Den første model var en hardcore N-udgave af den almindelige i30, og Golf GTI-konkurrenten fik store roser for sine evner.

Betegnelsen N refererer både til byen Namyang i Sydkorea, hvor Hyundais globale testog udviklingscenter har hjemme. Derudover henviser det også til Nürburgring, hvor Hyundais europæiske testcenter ligger, og hvor i30N blev udviklet.

Ligesom man foruden ægte M-modeller også kan købe almindelige modeller i M-udstyrspakker hos BMW, har Hyundai nu introduceret N Line. Det er en sportslig udstyrsvariant af de almindelige biler, hvorfor denne Tucson blandt andet har sort kølergrill, sorte indlæg i LED-forlygterne, sorte sidespejle og mørke 19 tommer alufælge.

Ny Tucson kan skimtes i horisonten



En ny Hyundai Tucson er på vej. Det ved vi, fordi spionfotografer allerede adskillige gange har dokumenteret, at Hyundai er i gang med tests på offentlig vej af den kommende model.

Således er mere eller mindre kamuflerede prototype-udgaver af den kommende Tucson blevet fotograferet på både vintertests og tests i heftig varme.

Flere medier mener at vide, at den nye generation af Tucson kommer på markedet i 2021.

Dermed kan vi formentlig også forvente, at Hyundai løfter sløret for det endelige design på den nye model allerede i slutningen af 2020.

Hvis du mener, at nyt er bedre, kan du derfor overveje at vente, til Hyundai har lanceret den kommende generation af SUV'en.

Hyundai Tucson N Line mild-hybrid Pris (testbil): 434.995 kroner Pris for Tucson: Fra 254.995 kroner Motor: 1,6 CRDI + 48V Ydelse: 136 hk ved 4.000 o/min. Maks. moment: 320 Nm ved 2.000 o/min. Gearkasse: 7-trins DCT automatgearkasse Brændstofforbrug: 17,9 km/l CO2-udledning: 146 g/km Topfart: 201 km/t Acceleration (0-100 km/t): 9,5 sek.

