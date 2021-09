Fed elbil: Elektrochok til konkurrenterne

Ekstra Bladet Biler var inviteret til Spanien af Hyundai Danmark.

Når man først ser et billede af den hypede Hyundai Ioniq 5, kan man godt tro, at elbilen er på størrelse med en Volkswagen Golf.

Men det er den ikke. Hyundai har inviteret danske motorjournalister en tur til Spanien for at vise, hvad elbilen Ioniq 5 kan.

Når testbilerne holder her side om side, fylder de godt ud i lufthavnens parkeringskælder.

Ioniq 5 er noget længere end en Hyundai Tucson, marginalt lavere og bredere. Og samtidig har den en afsindig lang akselafstand. Den vender vi lige tilbage til senere.

Blandt appelsinplantagerne i oplandet til Valencia får det kantede og nærmest brutale design Ioniq 5 til at fremstå som noget, der er dumpet ned fra det ydre rum.

Om man kan lide designet på Hyundai Ioniq 5 må nødvendigvis være en smagssag, men det er på alle måder fedt, at Hyundai tør gå mere radikalt til værks og lade bilen være helt sin egen på designfronten.

Det er ikke kun på de ydre linjer, at Hyundai har nytænkt, hvad en bil skal og kan rumme. For i kabinen er mulighederne for at kunne rykke rundt på sæder og konsoller, om ikke uanede, så i hvert fald gode.

Alle sæderne – både for og bag – kan således rykkes frem og tilbage, så man kan gå efter god benplads i bag, hvis det er vigtigt, eller ekstra plads i bagagerummet.

Afhængigt af udstyrsvariant kan forsæderne også laves om til deciderede business-klasse flysæder med benstøtter, så kabinen kan tjene som en slags lounge – eller sovesal – når man eksempelvis holder og tapper ny strøm til bilens batteri.

Desuden kan boksen med armlænet mellem forsæderne i visse versioner af Ioniq 5 endda skubbes om til bagsæderne for endnu bedre rummelighed i front.

Når den føromtalte akselafstand samtidig er på intet mindre end 300 cm, er udgangspunktet for pladsforholdene på for- og bagsæder noget særligt. Uanset hvor man befinder sig i Hyundai Ioniq 5, føler man sig godt tilpas og med masser af luft omkring sig.

Og her kan konkurrenterne i klassen for prisvenlige elbiler simpelthen ikke være med.

I kabinen kan der rykkes rundt på elementerne. Foto: Hyundai

Midt på instrumentbrættet og hen over bilens rat finder man to store skærme, som rummer både den digitale instrumentering og store dele af bilens øvrige betjening.

Den digitale instrumentering er en spøjs størrelse, for den kan ikke tilpasses i ret stor stil. Vælger man mellem bilens tre forskellige køreindstillinger – standard, sport og øko – skifter designet ganske vist, men det er faktisk også det, der er at gøre med.

Det kan godt undre, at der ikke er plads til mere leg, når nu det netop er digitalt.

Under kørsel viser Hyundai Ioniq 5 sig som et behageligt bekendtskab. Den kører meget neutralt uden at krænge gennem sving. Komforten er god, og styretøjet har en behagelig præcision. Der er ikke så meget at sige til kørslen, som nok skal begejstre de danske familier.

Elbilen kan fås med to forskellige batteristørrelser, og med det store 72,6 kWh-batteri kan rækkevidden være op til 481 km. I testbilen er der 305 hk at gøre med, firehjulstræk og 20 tommer alufælge, og derfor er rækkevidden cirka 50 km kortere.

Men forvent ikke, at du kan tage dig en lur i flysæderne, når der skal lades strøm på batteriet. Ioniq 5 er nemlig baseret på Hyundai-koncernens platform, som tilbyder spænding på op til 800 V.

Det er dobbelt så meget som hos de fleste andre elbilproducenter og sikrer, at Ioniq 5 kan lynlades med op til 220 kW.

En nylig norsk undersøgelse fra Norsk Automobilforbund,, som Hyundai hellere end gerne henviser til, udnævnte Ioniq 5 til at være den hurtigste til at lade blandt 21 forskellige elbiler.

Konkret betyder det, at Ioniq 5 kan lades fra 10 til 80 procent strøm på 18 minutter, mens 100 km rækkevidde kan lades på fem minutter. Det bør give anledning til bekymrede miner hos konkurrenterne, at Hyundai sammen med Kia her ser ud til at være så langt foran.

Din lur i flysæderne bliver i hvert fald højst til et powernap.

Konklusion

Med avanceret ladeteknologi, et forfriskende design og imponerende rummelighed bør Hyundai Ioniq 5 tage kegler hos de danske forbrugere. Særligt når startprisen hedder cirka 320.000 kr.

Det er en fed elbil!

+ Lynladning

Design

Pladsforhold ÷ Den digitale instrumentering

Ikke matrix-lygter

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan er Ioniq 5 udstyret

Ioniq 5 tilbydes ikke med Matrix-lygter. Foto: Hyundai

Hvis man vælger Hyundai Ioniq 5 med den lille batteripakke på 58 kWh til startprisen på 319.995, kan man vælge mellem to forskellige udstyrsvarianter, kaldet Essential og Advanced.

Vælger man den store batteripakke, som fås til en pris fra 339.995 kr., kan man vælge en variant med endnu mere udstyr end de to øvrige, kaldet Ultimate.

Generelt byder Ioniq 5 på meget standardudstyr, som blandt andet tæller adaptiv fartpilot med stop&go-funktion, batterivarmer og varmepumpe.

For 30.000 kr. ekstra ved den lille batteripakke og 35.000 kr. ved den store kan man opgradere til Advanced. Så venter der blandt andet 44 tommer head-up display og sæder, som er betrukket med særligt øko-behandlet læder, samt elbetjent bagklap.

I Advanced-udstyret får man bl.a. også 360 graders omgivelseskamera, Bose lydanlæg, de særlige forsæder med benstøtter og fjernbetjent parkering. Firehjulstræk, der yder 306 hk, koster 25.000 kr.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Brug din elbil som lader

Foto: Hyundai

En fed feature ved Hyundai Ioniq 5 er, at du kan bruge den som oplader til diverse elektroniske apparater.

Vehicle-to-Load (V2L) kalder Hyundai funktionen, som betyder, at bilen er udstyret med to 220V-udtag, som kan bruges til at tappe strøm fra bilens batteri til alt fra din bærbare PC over din elcykel til en kaffemaskine, hvis du eksempelvis skal lave morgenkaffe på campingpladsen.

Det ene udtag finder man under anden sæderække, mens den anden udgang sidder ved den udvendige ladeport.

Hyundai Ioniq 5 Ultimate Pris (fra): 319.995 kr. Pris (testbil): 424.995 kr. Motor: Elmotorer for og bag Gearkasse: Automatisk Ydelse: 305 hk Moment: 605 Nm Batterikapacitet: 72,6 kWh Rækkevidde: Op til 481 km Acceleration (0-100 km/t.): 5,2 sek. Topfart: 185 km/t.

--------- SPLIT ELEMENT ---------