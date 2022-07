Flot familiebil med kræfter - og tørst

Engang kunne man ikke sparke sig frem for stationcarudgaver af Peugeots mellemklassebil, hvis man frekventerede Bilkas parkeringsplads en fredag eftermiddag.

Eksempelvis Peugeot 307 SW var en meget populær bil blandt de danske familier, og nu skal en ny model af Peugeots Golf-klassebil samle handsken op i forhold til at vinde familiernes gunst.

Den nye Peugeot 308 SW er noget så klassisk som en stationcar, og testbilen er plug-in hybridversionen. Det skal vise sig, at den både rummer elementer, som gør livet som familie til en lidt større leg, og samtidig også elementer, som sætter sine begrænsninger.

Hvis du op gennem 00’erne befandt dig på Bilkas parkeringsplads med de mange Peugeot 307 SW, ville du nok ikke have lykkedes med at få mange til at sige, at de syntes, at en 307 SW var hverken smuk eller specielt spændende at kigge på.

Men tiderne skifter, og det gør de også hos Peugeot. Den nye Peugeot 308 er, hvad enten du betragter den som hatchback eller som stationcar, en væsentligt mere iøjnefaldende bil.

Ja, faktisk skiller den sig decideret ud, når den triller gennem trafikken eller befinder sig på en parkeringsplads.

Fronten er udstyret med Peugeots nye logo integreret i kølergrillen, og særligt de brede skærmkasser ved hjulene og skarpe lygtedesigns er med til at give et indtryk af en sportslig udseende bil.

Foto: Niels Friis

Med til at understrege den pointe er også, at bilen er vokset med 6 centimeter i længden i forhold til forgængeren, mens den er også er blevet 2 cm lavere, så den ser mere ’plantet’ ud.

På forsæderne har man udsigt til det kantede rat, som på traditionel Peugeot-vis skal kigges hen over for at få øjenkontakt med instrumenteringen. Kabinen er stilrent indrettet i mørke nuancer, og i det særlige i-Cockpit får man blandt andet 3D-instrumentering i øjenhøjde og en 10 tommer touchskærm.

De ekstra centimeter i længden kommer bilens passagerer til gode, for uanset om man befinder sig på for- eller bagsæder, er pladsforholdene gode.

De tre sæder i bag er individuelle, hvilket er praktisk, så man kan nøjes med at lægge et af dem ned, hvis der skal opbevares lange genstande i bagagerummet, samtidig med at man skal have to passagerer med i bag.

Rummeligheden på bagsæderne er god, og sæderne er individuelle. Foto: Niels Friis

Når det gælder bagagerummet, er transformationen fra fossilbil til elektrificeret bil ikke helt uproblematisk. Vælger man de benzin- og dieseldrevne udgaver af Peugeot 308 SW, kan man nemlig stuve 608 liter ind i bagagerummet.

Fordi der til gengæld skal være plads til et stort, tungt batteri i bunden af plug-in hybriden, falder volumen til 548 liter i plug-in hybriden. 60 liter færre bagage er ikke nødvendigvis et stort problem, men er man flerbørnsfamilie, der skal have plads til en barnevogn og kufferter, kan det gøre forskellen.

Bagagerummet er 60 liter mindre i plug-in hybridversioner i forhold til de fossile udgaver. Foto: Niels Friis

Selvom man i plug-in hybridversionen skal leve med mindre plads i bagagerummet, får man en del andet i retur. Peugeot regner da også med, at den elektrificerede udgave vil stå for mindst 80 procent af salget af 308’ere.

Og det kan man sådan set godt forstå, for i plug-in hybriden får man kombinationen af en 150 hk benzinmotor og en 110 hk elmotor med en samlet ydelse på 180 hk.

Man kan også få en mere kraftfuld PHEV-version med 225 hk, men set fra dette bord er der ingen grund til at give de ekstra penge for mere power. Testbilen kan nemlig sprinte fra 0-100 km/t på 7,6 sekunder, og ude på vejene mangler man aldrig kræfter i stationcaren.

Selvom Peugeot 308 ser sportslig ud, er det komforten på lange ture, der er dens adelsmærke. Presser man den hårdt gennem sving, kan man godt mærke, at der ligger et over 300 kg tungt batteri i bunden af bilen.

Foto: Niels Friis

Plug-in hybriden kører meget afbalanceret, og selv ved kørsel på ren strøm er accelerationen kvik. Til gengæld går det hårdt ud over brændstoføkonomien, når de elektriske kræfter slipper op.

Her sluger benzinmotoren pludselig de dyre dråber i et helt andet tempo, og kører man ofte meget lange ture, er man måske bedre tjent med en dieseludgave. Bor man et sted med mulighed for egen lader, og tager man ofte mange små ture - eksempelvis til og fra arbejde - er Peugeot 308 SW en behagelig familiebil.

Konklusion

Med en kraftfuld elektrificeret drivlinje, et iøjnefaldende design og moderne teknologi i kabinen er Peugeot 308 SW PHEV en gennemført familiebil. Batteriet går dog ud over størrelsen på bagagerummet, og motoren er tørstig, når batteriet er tomt.

Udstyrsvarianter

Kabinen er præget af kvalitetsmaterialer og meget få knapper. Foto: Niels Friis

Peugeot 308 SW kan fås i fire forskellige udstyrsniveauer, kaldet Active Pack, Allure, GT og First Selection Hybrid.

Sidstnævnte er en særlig introduktionsmodel, der har lidt ekstra godter fra udstyrslisten med bl.a. 180 graders bakkamera, 3D-navigation, nøglefri betjening, adaptiv fartpilot, rear cross traffic alert og 17 tommer alufælge.

Vælger man det nederste udstyrstrin, Active Pack, venter der ting som LED-lygter for og bag, elektronisk p-bremse, automatisk 2-zoners klimaanlæg og p-sensor.

Vil man have ting som adaptiv fartpilot, 3D-navigation og 17 tommer alufælge, skal man til udstystrinnet Allure tilkøbe en pakke til 10.000 kr., mens det er standardudstyr i GT-varianten. Pakken kan ikke tilkøbes til laveste udstyrstrin.

Læderindtræk kan kun fås som tilkøb til GT-udstyrspakken, og her koster det 30.000 kr.

Disse motorer kan du få

Foto: Niels Friis

Hvis man ikke er til plug-in hybrid med 180 eller 225 hk, er der flere andre muligheder at vælge imellem hos Peugeot ved 308’eren.

Er man til benzinmotorer, kommer 308 med en 1,2-liters turbomotor med enten 110 eller 130 hk. De er begge noget langsommere end PHEV’en med accelerationstider fra 0-100 km/t på henholdsvis 10,8 og 9,8 sekunder.

Uanset om man vælger versionen med 110 hk eller 130 ligger brændstofforbruget på et sted mellem 17 og 18 km/l.

På dieselsiden kan man også få 308 med en 1,5-liters BlueHDI-dieselmotor, der yder 130 hk og 300 Nm. Med dieselmotor er sprinten fra 0-100 km/t klaret på 10,7 sekunder, mens det officielle forbrug ligger på 21,7 km/l.

På et tidspunkt i løbet af 2023 kommer Peugeot 308 også som ren elbil, og det gælder både for hatchbacken og stationcaren.

