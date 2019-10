Focus Active er en alsidig wannabe

Den ujævne vejstrækning, jeg befinder mig på i den højrøde familiebil, udfordrer i høj grad bilens evner. For hver meter jeg kommer frem på vejen, fremtoner nye, store huller, og græsset i midterrabatten kilder bilen under bugen.

Testbilen er en Ford Focus Active med en trecylindret, 1,5-liters benzinmotor med 150 hestekræfter, der tøjles af en sekstrins manuel gearkasse.

Her skal man særligt lægge mærke til ordet ’Active’, for det indikerer, at der ikke er tale om en almindelig Focus, og tilnavnet giver desuden svar på, hvorfor testturen er havnet på en hullet vej med høj midterrabat i Nordsjælland.

Langt hen ad vejen er en Focus Active og en almindelig Focus én og samme bil, men der er dog visse ændringer, som får Ford til at påstå, at modellen har alsidighed som en SUV.

Første og mest afgørende punkt er en højere frihøjde sammenlignet med den normale Focus. 30 mm ekstra frihøjde får man i en Active, og selvom det ikke er alverden, så er det i kombination med beskyttelsesplader for og bag, sort beklædning om hjulkasserne samt et, for modellen, unikt frontgitter med til at give Active en mere SUV-lignende profil.

Men lad os understrege med det samme, at Focus Active hverken er en bjergged eller en SUV. Siddehøjden er omtrent den samme som den regulære model, og det er ikke muligt at vælge Active med firehjulstræk.

Foto: Niels Friis

Nuvel, et firehjulstræk er der altså ikke mulighed for, men når man sidder bag rattet af en Focus Active, kan man alligevel konstatere, at Ford ikke bare slynger friluftsbetegnelserne omkring. To særlige køreprogrammer har fundet vej til modellen, nemlig ’glatføre’ og ’terræn’.

Køreprogrammet ’terræn’ sørger for, at man kan holde momentum på bløde overflader som f.eks. sand eller sne ved blandt andet at tillade mere hjulspin og en mere passiv speederrespons. ’Glatføre’ giver mere kontrol på overflader med reduceret greb, såsom sne og is, ved at benytte nogle af de samme greb som i ’terræn’.

Havde jeg siddet i en almindelig Focus, var jeg aldrig kørt ned ad den vej, som testturen er endt på. For at tackle den hullede og ujævne asfalt har jeg valgt, at bilen skal køre i ’terræn’-programmet. Det er sikkert ikke nødvendigt, men muligheden er der, og bilen klarer opgaven med bravour - ikke en eneste gang møder bundpladerne jordoverfladen.

Foto: Niels Friis

For sådan er fidusen med Focus Active. Man køber ikke ind i en idé om en livsstil, som man alligevel ikke udlever, som det nogle gange kan være tilfældet med de store SUV’er. De kan måske nok mere i terrænet, hvor ejerne sjældent kører dem hen, men bliver så omvendt kørt agterud af mange almindelige personbiler på snoede asfaltveje.

Det er ikke tilfældet med Active. Til trods for en undervogn, der er lidt blødere opsat, kører den næsten lige så godt som den almindelige Focus. Indstyringen er skalpelskarp, og Active gør præcis, hvad man beder den om, så man konstant føler kontakten til asfalten.

Oven i hatten giver den ejerne mulighed for at dreje af asfaltvejen og fortsætte turen væk på mindre skov- eller grusveje, uden at det nødvendigvis giver anledning til problemer.

Tiltaler tanken om at køre en slags city-SUV én, skal man slippe cirka 7000 kroner mere for en Active-udgave sammenlignet med en Titanium-udgave af en Focus.

Det er svært at sammenligne direkte med andre Focus-modeller, fordi Active har nogle elementer, som man ikke kan finde på eksempelvis en Titanium og omvendt.

Merprisen er dermed ikke alverden, men man skal naturligvis stadig overveje, om den er det værd for én.

Har man reelt ikke brug for ekstra frihøjde og stor trang til offroad-looket, kan man være lige så godt tjent med en almindelig Focus med stor udstyrspakke.

Foto: Niels Friis

Konklusion

Når Ford påstår, at Active har alsidighed som en SUV, er det store ord, fordi Focus Active formentlig vil få problemer under reel terrænkørsel. Omvendt er bilen langt mere agil på asfaltveje sammenlignet med de højere og tungere SUV’er. Køb den, hvis du er vild med outdoor-udtrykket, eller du bor på en hullet grusvej. Du får en velkørende og komfortabel bil.

+ Udseende

Gode køreegenskaber

Minimal prisforskel - Intet firehjulstræk

Mere look end evner

Blødere bil

Foto: Niels Friis

Ford er kendt som velkørende biler, og den tommelfingerregel bliver der ikke lavet om på i Focus Active. Når ret skal være ret, så kører den mere friluftsorienterede udgave af Focus faktisk mindre skarpt sammenlignet med den almindelige udgave. Det vil dog aldrig være noget, man spekulerer over i dagligdagen.

Konkret føles styretøjet en smule mindre præcist – især i ’Normal’-køreindstillingen, hvor den opleves en anelse strammere i ’Sport’-indstillingen.

Active er marginalt blødere sat op i undervognen i forhold til en almindelig Focus, hvorfor den krænger lidt mere i sving. Den blødere undervogn kommer til sin ret, hvis man skal bevæge sin Active ned ad en grusvej eller en skovvej, og for langt de fleste vil forskellen være til at overse.

Se også: Kia E-Soul blæser til kamp mod det konforme

De aktive Ford-modeller

Ford Focus Active er den anden af to Active-modeller, man kan købe hos Ford.

Lillesøster Fiesta Active har været på modelprogrammet siden 2018, og konceptet hos den mindre bil er meget lig det hos Focus Active. Her er plastpaneler og store skærmkanter samt større frihøjde og en anden affjedring. Fiesta Active er to centimeter højere i forhold til den almindelige Fiesta, men som med Focus er det mest for udtrykkets skyld, at man skal vælge Active-varianten.

Fords fokus på offroad-lignende varianter taler ind i en tendens, hvor mange kunder efterspørger og vælger SUV'er og crossovere i stor stil.

Ford Focus Active, 5-dørs, 1,5, 150 hk, sekstrins manuelt gear Pris (testbil): 273.965 kroner Pris (fra): 235.915 kroner Motor: Trecylindret, 150 hk Topfart: 206 km/t Acceleration 0-100 km/t: 9,1 sekunder Brændstofforbrug: 16,1 km/l

Se også: Toyota Corolla er et puritansk og praktisk rumskib