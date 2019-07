Ford Focus ST danser kinddans med kurven

Nice, Frankrig (Ekstra Bladet): Foden flyver fra gaspedalen til bremsen. Gearknoppen ryger i tredje, og motoren falder til ro.

En bogbus har sat en midlertidig stopper for den friske kørsel, som bjergvejen nord for Nice ellers appellerer til. Chaufføren må tydeligt kæmpe for at få den tunge bus til at klatre op ad stigningen, og de mange sving på ruten gør det umuligt at overhale.

Den skrigorange Ford Focus foran os må i stedet lægge sig bag bussen. Venstre fordæk får ad flere omgange lov til at passere midterstriben, men overhalingsmuligheden lader vente på sig.

– Man kan næsten se, hvordan han sidder arrig bag rattet, udbryder min kollega med et stort grin.

Endelig lykkes det, og kort efter er det vores tur. Det, der for et øjeblik siden både lignede og kørte som en afdæmpet familiebil på sydfransk ferietur, eksploderer nu i en raketlignende mellemacceleration. Bilen når fra 50 til 100 km/t. på fire sekunder, hvilket hurtigt reducerer bogbussen til to forlygter i bakspejlet.

Bilen, vi sidder i, er den nye Ford Focus ST – en hidsigere og mere velkørende udgave af Fords familiebil. Focus ST skal blandt andet konkurrere med modeller som Volkswagen Golf GTI og Renault Megane RS.

Ford Focus er allerede blevet rost vidt og bredt for sine køreegenskaber, og i Danmark har modellen endda drevet det til titlen som Årets Bil 2019. I ST-udgaven har ingeniørerne dog bestræbt sig på at gøre bilen endnu bedre. Det har blandt andet resulteret i en firecylindret motor på 2,3 liter, der sender 280 hk til fordækkene.

Mens hestekræfterne fås i større kvantitet hos enkelte konkurrenter, kan ingen af disse matche bilens moment på 420 Nm.

Et tryk på rattets røde ’S’-knap får Focus ST til at binde løbeskoene en tand strammere. Speederresponsen bliver mere kontant, styretøjet tungere og motorlyden mere indtrængende. Udstødningen giver et par lystige knald, da jeg slipper gassen og gearer ned. Den manuelle gearkasse er stram, vandringen kort, og inden jeg finder koblingspunktet, har bilen selv sørget for at sende omdrejningerne i vejret – såkaldt rev matching – så den er klar til at komme hurtigt ud af svinget.

Jeg styrer ind i hårnålesvinget, men trods computerhjælpen lykkes det mig ikke helt at få bagenden til at danse.

– Man kan nok godt, men det kræver vist lidt øvelse, lyder det tørt fra passagersædet.

Der er med andre ord grænser for, hvor meget hjælp man får. Det ændrer dog ikke på, at det er muligt for selv en forholdsvis uprøvet fører at have det sjovt bag rattet af Focus ST. En stor del af æren for dette må tilskrives styretøjet og bilens spærredifferentiale, der er elektronisk styret og i stand til at sende kræfterne til det forhjul, der har brug for dem.

I svingene arbejder elektronikken til vores fordel, så vi nærmest bliver suget ud på den anden side. Og jeg sidder efterfølgende tilbage med følelsen af at være den fødte sving-konge.

Køredynamikken har dog en pris. Som så mange andre moderne biler har Ford Focus ST en køreindstilling kaldet ’Normal’, men den forandrer ikke bilen til en af villavejenes mindre motoriserede Focus-modeller.

Den dybe motorlyd holder sig godt nok i baggrunden, og speederen behandler input en anelse mere nonchalant, men jeg er aldrig i tvivl om, at jeg sidder i en sportsoptimeret bil. Især affjedringen afslører bilen, og fartbumpene på ruten kan mærkes.

Om det er nok til at trække køreoplevelsen i negativ retning på den lange bane, kræver længere tids test af bilen at svare på. Helt kompromisløs er Focus ST dog ikke, for Ford har blandt andet givet bilen et avanceret system, der overvåger vejen, registrerer huller og indstiller undervognen herefter.

Ud over at øge komforten i byen kommer denne funktion også føreren til gavn, når ruten går derud, hvor bilen trods alt hører mest hjemme: De snoede sogneveje.

Konklusion

De hurtige mellemaccelerationer, det stramme gearskifte og bilens evne til at håndtere skarpe sving med kirurgisk præcision giver grobund for store køreoplevelser bag rattet af Ford Focus ST. Til gengæld er der ikke meget i kabinen, der giver anledning til forhøjet puls, og bilen kan ikke helt skjule sit sportslige ophav, når man kører roligt gennem byen.

Overskuelig plastikkabine

Foto: Ford

Et Recaro-sportssæde krammer føreren fast, når det går hurtigt. Hastigheden kan overvåges på et head-up display, og musikken får lov at flyde fra et B&O Play-anlæg.

Ved første øjekast er kabinen både gjort mere eksklusiv og sportslig end den almindelige Focus. Men kigger man en ekstra gang, er det svært ikke at få øje på den store mængde grå plastik, der får lov at dominere kabinen. Flere steder er overfladen temmelig hård, og kun enkelte, hvide kontrastsyninger bryder mørket.

Til gengæld er kabinen funktionel og overskuelig. Alle knapper er, hvor man regner med at finde dem, og man kan derfor koncentrere sig om det, der betyder noget i en ST-model: Det, der sker på den anden side af forruden.

Hurtig herregårdsvogn

Foto: Ford

Ud over et sæt store alufælge og en større tagspoiler er det småt med detaljer, der adskiller Ford Focus ST fra den almindelige familiebil. Pladsforholdene indvendigt er bibeholdt, og bilen kan endda fås med anhængertræk. Dertil kommer muligheden for at få Focus ST som stationcar.

Her vokser bagagerummet fra 375 til 608 liter. Desværre stiger startprisen også fra 474.000 til 486.000, hvis man vil have benzinmotoren på 280 hk.

Det kan dog gøres billigere, hvis man kan nøjes med en dieselmotor med 190 hk. Her starter prisen nemlig ved 446.000 kroner for hatchback-modellen og 458.000 for stationcaren.

I alle tilfælde er man dog nødt til at tilvælge en Performance-pakke, hvis man vil have mest muligt ud af den sportslige vogn. Det er denne pakke, der gør Focus ST i stand til at overvåge og indstille sig efter vejens beskaffenhed, ligesom man får rev match og launch control, når man vælger manuelt gear og benzinmotor.

