Ford inviterer til asfaltbal

Ford Fiesta ST-Line kan flere af de frække trin – og har ikke kun dansesko på for syns skyld. Selv om den ikke er decideret hurtig, kører den fremragende og er til at betale

Går Fords ingeniører mon til dans, når de ikke udvikler og fintuner bilerne hjemme på fabrikken? Man skulle næsten tro det.

Ford Fiesta lægger nemlig op til asfaltbal og bevæger sig simpelthen mere atletisk end konkurrenterne. Det er sjovt. Og effektivt.

Ford har en lang tradition for at tilbyde skrappe versioner af mærkets husholdningsbiler, og når en Fiesta hedder ST til efternavn, er det et signal om noget, der kører stærkt. Der er således også en 200 hestes Fiesta ST lige om hjørnet - men mindre kan gøre det, viser vores test af den nye ST-Line.

Ford Fiesta 1,0 Ecoboost ST-line koster bare 7000 kr. mere end den komfortorienterede Titanium-model. Foto: Christian Schacht

Vi tester Fiesta 1,0 Ecoboost 125 ST-Line, der koster 181.090 kr. plus levering. Det er en merpris på godt 7000 kr. i forhold til den mere komfortorienterede Titanium.

Designet fejler ikke noget, for kølergitter med bikubemønster, sideskørter, tagspoiler og 17 tommer alufælge er standard.

Testbilen er peppet yderligere op med fælge på 18 tommer, der koster 6880 kr., og for de penge får man også tonede ruder med i købet. Samtidig står vognen lavere takket være sportsaffjedring, der er standard.

Bilen har den velfungerende 125 hk benzinmotor, men for kun 5000 kr. kan du opgradere til 140 hk. Foto: Christian Schacht

Indbygget køreglæde

Indvendigt er forsæderne lidt mere sportslige, der er pedaler og gearknop i alulook, et frækt læderrat og nyt indtræk.

Standard er en 6,5 tommer skærm, men Ekstra Bladet har den større otte tommer af slagsen med om bord, og det er en virkelig overskuelig og lynhurtig skærm at betjene.

Merprisen er kun 1260 kr. Og man kan opgradere til B&O for yderligere godt 4000 kr.

Under dækbrænderdesignet banker i testbilen et hjerte af guld. Det er den 1,0 benzinmotor med turbo, som her yder 125 hk, og som endda kan opgraderes til 140 hk for kun 5000 kr.

På små, snoede veje er Ford Fieste ST-Line i en klasse for sig, når det gælder evnen til at styre så præcist som i langt mere sportslige biler.

Her er der simpelthen indbygget køreglæde, som også holder i en stresset hverdag, hvor man kommer til at elske dens letkørthed.

På motorvejen er bilen overraskende støjsvag, både hvad angår larm fra motor, vind og dæk, og der er ingen problemer med at køre selv længere strækninger - lige bortset fra at fjedrene er ganske hårde i det.

Her skal man gøre op med sig selv, om man vil leve med den noget hårde undervogn.

Interiøret er peppet op med et lækkert lille læderrat og aludetaljer på pedaler og gearstang. Foto: Christian Schacht

Skøn motor

Motoren er blandt de allerbedste på markedet, og man mærker ikke, at den blot har tre cylindre.

Den trækker blot helt fra bunden, og man behøver ikke at skifte gear særlig ofte, hvis man er dovent anlagt. Det er nu ellers en fornøjelse, for gearkassen med seks trin er også blandt de bedste på markedet.

Du må endelig ikke spare de 4650 kr., som en såkaldt assistentpakke 1 koster, for den indeholder automatisk nødbremse, der burde være standard, og så en virkelig velfungerende adaptiv fartpilot, der selv holder afstand til bilen foran.

Gearskiftet matcher fint motoren, og sjette gear er tilpas højt, hvilket resulterer i gode egenskaber på motorvej.

Normalt må man indgå en masse kompromiser i biler, der blot er fire meter lange, men det er ikke tilfiældet med Ford Fiesta ST-Line.

Med multijusterbart rat og forsæder, der kan skubbes bagud i det uendelige, sidder selv høje chauffører perfekt i førersædet.

Værre er det på bagsædet. Taberen er nemlig voksne bagsædepassagerer, der får klemt knæene, og der er heller ikke ret meget plads til deres bagage. Der kan desuden ikke monteres træk på ST-Line.

Så er risikogrupperne advaret. Men når den beskedne komfort og ditto pladsforhold er nævnt, har den nye Ford ST-Line bestemt sin berettigelse.