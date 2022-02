Forfrisket men ikke nok

Du vil blive tilgivet, hvis du i et svagt øjeblik kan konstatere, at du har glemt alt om den japanske bilproducent Mitsubishi.

For et års tid siden meldte Mitsubishi ud, at de ville trække sig helt fra det europæiske marked. Den beslutning blev imidlertid omstødt, så man nu alligevel kan købe Mitsubishi på det europæiske fastland, men de er ikke ligefrem vendt tilbage med hornmusik og fyrværkerikavalkader.

Man kan derfor kun købe én eneste personbil fra Mitsubishi på det danske marked, nemlig Eclipse Cross.

Modellen kom oprindeligt på markedet i 2018, så den nye version af Eclipse Cross er en faceliftet udgave, som kun kommer som plug-in hybrid.

Her får man en 2,4-liters benzinmotor med 98 hk og to elmotorer på henholdsvis 82 og 95 hk på hver sin aksel.

Den elektriske ydelse alene er altså på 177 hk, og faktisk er der god grund til at betragte en Eclipse Cross som en slags elbil med en generator ombord – både fordi den kan lade hurtigt, og fordi de fleste af kræfterne gemmer sig i de to elmotorer.

Drivlinjen er sådan indrettet, at den arbejder hårdt på at lade bilen køre på strøm, så meget som det kan lade sig gøre.

Selvom batteriet er ved at være tomt, kæmper benzinmotoren stadig videre for at skabe ny strøm til batteriet, som bliver brugt til at sætte mere fut under accelerationen. Det fungerer faktisk udmærket i praksis.

Når benzinmotoren arbejder hårdt, er der dog en del konstant motorstøj, som bliver anstrengende i længden. Benzinmotoren er desuden ikke blandt de mest kraftfulde, så når batteriet er helt tømt for strøm, er der ikke meget power til rådighed for højrefoden.

Foto: Niels Friis

Under kørsel er det især bilens komfort, som træder tydeligst frem som en kvalitet. Sportslig er den ikke. Og den krænger meget, når man presser den gennem sving.

Førerpositionen er høj, og man har næsten en oplevelse af, at man kører i en varebil. Det gavner overblikket, og derfor skal man betragte Eclipse Cross som en rolig cruiser.

Bagagerummet kan klare op til 471 liter. Foto: Niels Friis

Kabinen i plug-in hybriden er domineret af mørke farver, og selvom der i testbilen, som er af højeste udstyrsniveau, er fornuftigt med udstyr, så virker den aldrende, når man sammenligner med konkurrenterne.

Opløsningen på den otte tommer store touchskærm i midten af kabinen er ikke specielt skarp, og skærmen reagerer heller ikke altid med det samme. Menuen er ikke helt logisk, og trykfølsomheden er ikke på niveau med det, du finder i de mere moderne konkurrenter.

Infotainmentsystemet er ikke blandt feltets hurtigste, og skærmen er gnidret. Foto: Niels Friis

På den positive side er Eclipse Cross en meget velbygget bil. Den virker solid og velkonstrueret med skarpe samlinger. Desuden gemmer modellen på et særligt trick i ærmet, som det ikke er alle plug-in-konkurrenterne, der kan prale med.

Den officielle rækkevidde er på 45 km, og det er ikke meget i forhold til konkurrenterne.

Til gengæld kan Eclipse Cross lades med 22 kW ved en hurtiglader, og det betyder, at man her kan lade op til 80 procent strøm på det 13,8 kWh store batteri på 25 minutter. Ved en ladeboks tager det cirka fire timer at lade batteriet op.

Trods den hurtige ladning har Mitsubishien sine udfordringer i et felt med benhård konkurrence. SUV’en skal bide skeer med de største og mest populære bilproducenter, og her kan japanerne ganske enkelt ikke være med.

Startprisen for plug-in hybriden ligger på 319.995 kr. Dermed er Eclipse Cross blandt de dyrere modeller i et felt, der blandt andre tæller den populære Kuga PHEV til en startpris på 299.990 kr. og den helt nye Hyundai Tucson PHEV til en frapris på 324.995 kr.

Og konkurrenterne er alle bedre end Eclipse Cross.

Man skal have en særlig lyst til at skille sig ud fra mængden for at vælge en Eclipse Cross, men ligesom man nok, når dagen oprinder, fortryder sit valg, hvis man tager til begravelse i et klovnekostume, kan der også være stor risiko for, at det ender i det samme, når man skriver under på en Eclipse Cross

Vælg en af konkurrenterne eller vent på, at Mitsubishi vender tilbage med nye modeller.

Foto: Niels Friis

Konklusion

Mitsubishi Eclipse Cross har for få unikke kort på hånden til at måle sig med konkurrenterne. Garantien er godt nok lang og ladningen hurtig, men den halter på flere afgørende områder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre programmer

Foto: Niels Friis

Når man kører afsted i en Mitsubishi Eclipse Cross, er der tre forskellige køreindstillinger at vælge mellem i plug-in hybriden. Hver især er de egnede til en bestemt type af elektrificeret kørsel.

EV Mode-køreindstillingen er, som navnet indikerer, til 100 procent elektrisk kørsel, hvor de fire hjul udelukkende drives af bilens to elmotorer.

I Serial Hybrid Mode kører bilen hovedsageligt på strøm, men systemet får hjælp fra benzinmotoren under eksempelvis acceleration eller op ad stejle bakker.

Ved Parallel Hybrid Mode er det benzinmotoren, der udfører den største del af arbejdet, men her får den hjælp af de to elmotorer.

Fælles for alle tre køreprogrammer er, at Eclipse Cross arbejder på at køre så meget som muligt på ren el.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Et tættere samarbejde

Foto: Niels Friis

Selvom der for tiden kun er én personbil fra Mitsubishi på det danske marked, er der formentlig udsigt til, at vi får flere henover de kommende år.

Mitsubishi Motors vil således arbejde tættere sammen med den franske bilproducent Renault som en del af Renault-Nissan-Mitsubishi-alliancen.

Det betyder, at Renault i år 2023 skal påbegynde produktionen af to ny europæiske Mitsubishi-modeller, som skal bygges på Renault-platforme og med Renault-teknologi, men som skal have særlig ‘Mitsubishi-karakteristika’ og med Mitsubishis visuelle udtryk.

Præcis hvilke modeller der bliver tale om, står endnu uklart, men flere medier har spekuleret i, at der blandt andet bliver tale om en afløser til modellen ASX, der herhjemme blev solgt i lige under 4000 eksemplarer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------