Fransk muskelbil er livseliksir på hjul

Hvad er den perfekte GTI? Renault svarer på spørgsmålet med Megane RS Trophy. GTI-klassen er fest og farver som aldrig før. Her finder du blandt andre VW Golf GTI, Ford Focus ST og Honda Civic Type-R, hvor den nyeste variant fra Renault byder ind med firehjulsstyring og 280 hk til 458.000 kr.

Testbilen er en RS Trophy, der blandt andet har skarpere undervogn og 300 hk, og som koster 498.000 kr. 300 hk fra 1,8 liter er en del, men Mercedes-Benz hiver over 400 hk ud af to liters slagvolumen i den nyeste A45.

Det kan dog mærkes på den firecylindrede motor, at volumen er til den smalle side, og du kan ramme et punkt med turbotøven. Så må man vente et splitsekund på, at turboen tager sig sammen og får hævet trykket i indsugningen.

Momentkurven peaker først ved 3.200 omdr/min., hvilket er lidt højt for en moderne turbobenziner, men det er trods alt sjældent, at man mangler kræfter. Med 400 Nm er der bøffer nok.

I Megane RS kan man frit vælge mellem manuelt gear eller automatgear. Selv om biler med dobbeltkoblingsgearkasse er hurtigst, så er der bare en tilfredsstillelse ved selv at røre i gryden og bestemme gearet 100 procent, selv om skiftet er noget knoklet i Renaulten.

Kabinen er næsten for anonym, men rattet er lækkert. Infotainment-systemet er ikke det hurtigste. Foto: Ebbe Sommerlund

Det kræver heldigvis kun ét gearskift at ramme 100 km/t., hvilket sker på 5,7 sekunder, hvis asfalten er tør. Her rammer vi ned i akilleshælen ved alle biler, der ikke trækker på alle fire hjul. Hvis ikke asfalten er som en mariekiks, så ender det nemt i hjulspind.

Faktisk lider Megane RS Trophy af irriterende stepperi, hvor forenden hopper, når den ikke får greb. Med kareten sat i Race-mode, bliver steppen vekslet til hjulspind ad libitum. Det er nemmere at dosere, men her må du undvære nødbremse og ESP, så det er ikke så gadeegnet.

Megane kom på gaden i 2016, så infotainment-delen er ikke i Grand Cru-aftapning.

Her er touchskærm, navigation og Apple CarPlay, og instrumenterne er digitale, men lækkerheden og hurtigheden i menuerne halter lidt.

Det er dog dejligt, at moderne GTI godt kan være femdørs, så familien kan være med. Og så er der sæderne, der er Recaro uden sædevarme. De koster den nette sum af 40.000 kr., men er også fuldstændig formidable.

Konklusion

En Megane RS Trophy får dig til at føle, at du er i live – og i Sport – og Race-mode er der heller ingen af naboerne, der er i tvivl. Udstødningen er nemlig udstyret med et spjæld, der lader mere musik strømme ud fra potterne.

Selv er du aldrig i tvivl om, at du kører i en sportslig bil. Firehjulsstyringen, den faste affjedring og de små smæld fra udstødningen gør Renault Megane RS Trophy til livseliksir på hjul.

Styring på fire hjul er for de få

Vælg Siriusorange til 12.000 kr., og du lyser op i landskabet. Trophy har 19 tommer fælge. Foto: Ebbe Sommerlund

Firehjulsstyring er på ingen måde en ny opfindelse. Honda lancerede det på Honda Prelude i 1988, og Renault præsenterede 4Control til Renault Laguna III, der kom i 2007. På Megane RS er systemet sat op til sjov. Under 60 km/t, eller 100 km/t i Race-mode, styrer baghjulene modsat med op til 2,7 grader.

Det lyder ikke af meget, men det gør Megane helt utroligt underholdende. Det er meget tydeligt, at Megane RS drejer skarpere end andre biler, og det giver smil på læben.

Over 60 eller 100 km/t. styrer baghjulene samme vej som forhjulene – det giver mere stabilitet og hurtigere reaktion. Firehjulsstyring er standard på alle RS, og det løfter underholdningsværdien over konkurrenterne, hver gang du drejer på rattet. Trophy-versionen har standardmonteret mekanisk spær, hvilket vil sige, at hvis ét hjul spinder, så vil spærret overføre kræfter til det andet hjul.

Det betyder, at du kan gå på gassen hurtigere ud af sving, men også at kræfterne kan overmande begge hjul, så bilen fortsætter lige ud.

Det er det befriende ved Megane RS Trophy, at den kører som en GTI fra dengang, man ikke var kontrolleret overalt, og motorstyringen ikke skulle spørge 23 sensorer om lov til at lukke helt op for gasspjældet. Giver du for meget gas, skal du dog være over en RS, og det er fedt!

Renault Megane RS Trophy Pris (testbil): 497.900 kr. Pris for RS: fra 457.900 kr. Motor: R4 turbobenzin Ydelse: 300 hk Moment: 400 Nm 0-100 km/t: 5,7 sek. Tophastighed: 262 km/t. Brændstofforbrug: 12,2 km/l CO2: 185 g/km

