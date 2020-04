Friluftsbil til store armbevægelser

VW California har fået en storebror. Vi afprøver den rummelige Grand California, som nærmere er en dedikeret campingbus frem for en allrounder

En impulsiv tur ud i det blå trækker hos mange børnefamilier. Derfor er der stadig flere, som køber en VW California, der er en Transporter, som både kan bruges til campingbus for fire og som hverdagsfamiliebil.

Nu går VW et skridt videre med Grand California, som bygger på den større Crafter. Modellen, vi tester, har en 2,0 liters dieselmotor på 172 hk samt automatgear, og prisen starter fra 695.000 kr. Den løber dog med ekstraudstyr op i underkanten af 1 mio. kr.

Her er nogle af de tunge poster en alkove med børnesenge, en markise, solceller i taget, adaptiv fartpilot og en tofarvet lakering.

Grand California fylder med sine seks meters længde og en glasfiberoverbygning med to børnemadrasser ud af fire sovepladser godt i landskabet. Det er i modsætning til den klassiske California en bil, der er mere dedikeret til ren camping eller overnatning på nogle af de specielle autocamperpladser, eksempelvis på en række lystbådehavne.

Foto: Jens Overgaard

Her er masser af komfort. Tag bare det indbyggede trinbræt, som rykker automatisk ud, når du åbner skydedøren, og det overliggende LED-lys, som tænder samtidigt. Tag dertil massevis af skuffer og aflæsserum, en bruser med varmt vand, toilet, et lille køkken med køleskab og lamper med bevægelsessensorer.

På sovesiden finder du de to sidste madrasser agterude. Bilen har som standard et gasvarmeanlæg, der kan udvides til at fungere med både gas, el og diesel.

På vejen er du ikke i tvivl om, at det er en stor skude. Mens California kører ganske civiliseret, er den store Crafter en mere klassisk håndværkerbil.

Det vil sige et rat med indbygget slør, adstadig fremfærd og sidevindsfølsomhed – selv om den har sidevindsassistent sammen med sikkerhedsudstyr som blandt andet nødbremse og multikollisionsbremse, mens adaptiv fartpilot er ekstraudstyr.

Foto: Jens Overgaard

Til gengæld er der pænt med kraftoverskud i motoren, og det 8-trins automatgear skifter jævnt. Foran har du et godt overblik fra kaptajnsæderne, mens de to bagsæder er smalle og mest egnet til børn.

Håndbremsen med et slags løst kabel, så håndtaget falder ned i bunden og ligger plant med gulvet, er irriterende. Konstruktionen giver dog mening, da den lader førersædet dreje rundt, når man skal bruge det centrale bord til frokost. På den front er der meget mere plads her end i den almindelige California.

Ydermere er der luft til hele 800 liter bagage i rummet agterude og 160 liter under sengen i kabinen. Den store bil fylder dog også godt på parkeringspladsen, og det sætter begrænsninger.

Konklusion

Mens VW California er en bil, der kan opfylde mange formål, er Grand California en dedikeret campingbil. Den har dog ikke samme charme som den oprindelige California.

Som friluftsbil har Grand California til gengæld en række kvaliteter og masser af muligheder for udstyr, som dog hurtigt kan løbe op. Markedet for den type biler er efterhånden stort, og mange opbyggere er på banen, så lav et grundigt tjek, før du køber.

Lang tradition

Foto: Jens Overgaard

VW lancerede Grand California-modellen i fjor som en konsekvens af en ny modetrend, hvor flere vælger en såkaldt ’kastenwagen’ som et alternativ til en fuldbyrdet autocamper, der nærmest har et hus på ryggen.

I forvejen har California, der kom på banen i 1988, slået sit navn fast som et brand, og det har været oplagt for VW’s marketingfolk at bygge videre på dette.

Mens den almindelige California starter fra 427.000 kr., begynder Grand California fra små 700.000 kr. Men når vi sammenligner på udstyr og motorkraft, er forskellen indsnævret til 150.000 kr.

Få vil dog vakle mellem California og Grand California. Her er der for eksempel direkte konkurrenter til Grand California fra en række opbyggere, mens den klassiske California tillige har en konkurrent i samme størrelse som Marco Polo fra Mercedes, der som VW selvbygger autocampere.