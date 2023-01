Grænsende til genialt

Skandinavisk design har i mange egne af verdenen særlig prestige, og Volvo har aldrig været en undtagelse til den regel.

Den svenske bilproducent ved godt, hvordan man skal slå stregerne til bilmodeller, som er tidløse og klassiske i deres udtryk.

Det er den udprægede designerbil C40 et godt eksempel på, for dér hvor mange af konkurrenterne ender med ganske mærkværdigt udseende bilmodeller, når de lancerer coupéformede udgaver af høje SUV’er og crossovere, er Volvo sluppet væsentligt bedre fra den bedrift med C40 som en mere afrundet og sportsligt udseende udgave af den almindelige XC40.

En velafrundet bagende. Foto: Niels Friis

Volvo har nu lanceret C40 med en mindre batteripakke, som resulterer i færre kræfter og en lavere pris.

En uge med et eksemplar af den model skal gøre mig klogere på, om det er værd at spare pengene og vælge denne C40, eller man skal gå efter de øvrige versioner i modelprogrammet.

Her i testbilen er batteripakken på 69 kWh, hvilket giver en officiel rækkevidde på 436 km. Det er ikke alverden i en bil, der koster fra lige over 400.000 kr., så ved afhentning af testbilen er jeg spændt på, om den mindre batteripakke vil være en begrænsende faktor.

Når man sætter sig ind i en Volvo C40, føler man sig med det samme godt tilpas. Designet er stilrent, og her er ikke for mange støjende elementer i kabinen.

Samlekvaliteten er på et meget højt niveau, hvilket efterlader et indtryk af en robust, gennemført kabine.

Om man kan lide de topografiske detaljer af svensk landskab ved handskerummet og på dørsiderne må være en smagssag, men det fungerer godt som en slags påmindelse om, at man kører i en bil med skandinaviske rødder.

Kabinen er stoppet med lækre detaljer. Foto: Niels Friis

Centralt placeret finder man bilens infotainmentsystem, og selvom designet på Volvos touchskærm ikke er det mest moderne af slagsen, gemmer det på et næsten genialt integreret Google-system.

Fordi alle fra dagligdagen er vant til at bruge Googles systemer som eksempelvis Google Maps, er det enormt intuitivt at benytte sig af infotainmentsystemet i Volvoen.

Indtast din destination i Maps, og Volvoen fortæller dig, hvor meget strøm du vil ankomme til din destination med.

Fordi systemet trækker på data fra Google, kan man samtidig fornøje sig med, at GPS’en med stor præcision har helt styr på, hvor der er kø, og hvor meget ekstra rejsetid det giver.

Bagsædepladsen er acceptabel. Foto: Niels Friis

Det er ikke uden konsekvenser, når man vælger at runde taget af på den måde, som Volvo har gjort det i C40 i forhold til den mere almindelige XC40.

Bagsædepladsen er bedre i sidstnævnte, så er man på jagt efter rummelighed, giver det ikke mening at vælge C40, selvom man faktisk godt kan finde sig udmærket til rette på de bagerste sæder.

Transformationen til coupé-SUV gør i virkeligheden mest ondt i bagagerummet, for selvom det på papiret kun er marginalt mindre end i XC40, er det sværere at udnytte pladsen, fordi bagagerummet i C40 er mindre regulært.

Et af trækplastrene for Volvo C40 er, hvor meget man kan spænde på trækkrogen.

I den mest kraftfulde version af C40 med 408 hk kan elbilen trække 1800 kg på krogen, mens man i denne udgave må spænde 1500 kg efter bilen. Det er stadig mere, end tilfældet er hos mange af konkurrenterne.

Samlingerne står knivskarpt. Foto: Niels Friis

Ude på vejene viser C40’eren sig som værende yderst letkørt. Jeg har tidligere kørt C40 med den kraftigste drivlinje, hvor der er firehjulstræk og 408 hk at gøre med.

Her i forhjulstrækkeren må jeg ’nøjes’ med 231 hk, men på intet tidspunkt savner jeg mere skub fra elmotoren.

Fordi denne version kun trækker på forhjulene, oplever jeg den som mere levende i styretøjet, end jeg husker den firehjulstrukne, og det klæder egentlig elbilen godt.

Nogen decideret køremaskine er C40 ikke, men det overrasker mig alligevel, at man sagtens kan presse bilen gennem sving og komme ud på den anden side med et smil på læben.

Komforten er fornuftig, men de største ujævnheder i form af kloakdæksler og lignende kan ikke forceres, uden at det mærkes i kabinen i C40.

Foto: Niels Friis

Prisen for denne C40 med den lille batteripakke begynder ved 402.180 kr., og her opstår der et problem for modellen.

Kan man finde ekstra cirka 25.000 kr. i sit budget, kan man nemlig opgradere til den såkaldte Long Range-version, som produceres fra uge 17 i år og frem.

Takket være en større batteripakke kan den køre op til næsten 100 km mere på en opladning.

Samtidig kan Long Range-versionen lade med 200 kW ved en lynlader mod 150 kW i denne version. Det betyder, at du i Long Range-versionen kan lade fra 10-80 procent strøm på 27 minutter, mens det tager 32 minutter i den lille udgave.

Her bør du altså kraftigt overveje, om ikke du skal gå efter Long Range-udgaven, for uden at jeg er blevet ramt af egentlig rækkeviddeangst, ville jeg gerne have haft de cirka 100 km mere, når det ikke er dyrere at opgradere til den større batteripakke.

Konklusion

Volvo C40 er en velkørende elbil med høj kvalitet i kabinen og et intuitivt integreret Google-system.

Selvom versionen med den mindre batteripakke fungerer godt og kører lækkert, er prisforskellen op til versionen med længere rækkevidde dog så relativt begrænset, at du bør købe den i stedet.

Farvel til fossilbiler

Fremtiden er elektrisk, lyder det fra Volvo, der vil være klimaneutrale i 2040. Arkivfoto: Fabian/Unsplash

Man kan lige så godt vænne sig til, at en Volvo skal lades op med et kabel på en eller anden måde.

Volvo i Danmark har nemlig stoppet al salg af biler, der udelukkende kører på benzin eller diesel, og efter Norge er Danmark det andet land i verden, hvor Volvo alene vil sælge de såkaldte Recharge-modeller, som er el- og plug-in hybridbiler.

- Volvo Cars har forpligtet sig til at blive klimaneutral i 2040, og det at blive en fuldelektrisk bilproducent er en vigtig milepæl på den rejse.

- Vi har i Danmark allerede nu valgt at fokusere salget helt på vores Recharge-modeller.

- Det gør vi, fordi fremtiden er elektrisk, og fordi Volvo Cars vil være førende inden for elbiler i premium-klassen, og så gør vi det, fordi efterspørgslen lige nu overgår udbuddet, lød det fra Sarka Heyna Fuchsova, der er adm. direktør i Volvo Car Denmark, i forbindelse med offentliggørelsen af stoppet for salget af fossilbiler.

Volvo har et erklæret mål om senest i år 2030 at være en fuldelektrisk bilproducent, hvilket altså vil sige, at Volvo herfra kun vil sælge 100 procent elektriske biler.

