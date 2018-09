Hardcore offroader har fået et skud komfort

ØSTRIG (Ekstra Bladet Biler): Det er svært at ændre en bil med succes. Og endnu mere kompliceret, hvis bilen samtidig er et ikon med fans over hele kloden, som elsker produktet for historien og de finurlige detaljer.

Jeep Wrangler er sådan et køretøj, som alle har en mening om, og som er elsket for sine rå evner i terrænet og for sit cool udseende i storbyen. Men nu sker det alligevel: Til næste år er Jeep Wrangler klar i en 100 procent ny version.

Vi er taget til Østrig for at mærke den nye Jeep. Lige nu sidder jeg bag rattet og skuer ud over en kabine, som har taget det bedste fra det klassiske Jeep-interiør og drysset moderne teknologi henover. Og så selvfølgelig lidt humor i form af store ikoner på eksempelvis det arsenal af knapper og håndtag, der styrer bilens firehjulstræk.

Bilen er en Jeep Wrangler Rubicon, en særligt rå version af Wrangler, der er designet til offroad.

Den blidere udgave hedder altid blot Jeep Wrangler, men er alligevel så sej i junglen, at stort set intet moderne 4x4-køretøj kan følge den gennem mudder, over klipper og hvad ruten ellers præsenterer bilen for.

Mere human på asfalt

Lige nu handler det ikke om at kravle gennem et mudderhul eller op ad en fedtet bjergside. Nej, det drejer sig om at finde ud af, om den lidt mere moderne undervogn er til at holde ud at køre med på asfalt.

Det korte svar er, at Jeep Wrangler både med rigtige terrændæk og mere normal dækmontering er blevet lidt mere human på asfalt.

Det betyder dog ikke, at bilen på nogen måde tilbyder noget, der minder om den komfort, man kan få i eksempelvis en Range Rover på asfalt, men det har heller ikke været målet med ændringerne i undervognen. Jeep Wrangler skal stadig være køretøjet for entusiaster, og det holder Jeep klogeligt fast i.

Jeep Wrangler vil som i dag kunne fås med enten tre eller fem døre. Den tredørs model hedder blot Wrangler, mens navnet er Jeep Wrangler Unlimited med fem døre.

Versionen med tre døre har kortere akselafstand og er derfor bedst egnet til kørsel udenfor asfalten.

Som altid helt stiv

Jeep Wrangler har stadig helt stiv og separat chassisramme samt stive aksler. Det er den bedste teknik til terrænkørsel og så solidt, at bilen kan hænge med blot ét enkelt hjul, mens resten af hjulene næsten flagrer i luften.

Mulighed for permanent firehjulstræk er naturligvis en del af Jeep-oplevelsen, og reduktionsgear med mulighed for at låse centerdifferentialet er standard.

I Rubicon er der også mulighed for at låse forreste og bagerste differentiale, og den barske model leveres på rigtige terrændæk som standard.

Det er dem, vi kører på lige nu, og selv om bilen er lidt mere komfortabel end den gamle version, så vibrerer hele bilen, og de grove dæk sender kaskader af offroad-fornemmelse ind i kabinen.

Jeep Wrangler er helt tro mod den oprindelige version, så selvfølgelig kan dørene afmonteres, og forruden lægges fremover.

Du kan også spule hele bilen indvendig med haveslangen, for selv de trykfølsomme skærme og alle knapper tåler vand. Se, det er teknik, der er skabt til at blive brugt og ikke blot noget, som skal se smart ud hjemme på villavejen.

Wrangler leveres enten med hardtop eller med kaleche af den klassiske slags uden ret meget isolering. Den er støjende at køre med, men den slags ved Jeep-folket, og de elsker alligevel køretøjet, der ikke rigtig har nogen konkurrenter.

Det skulle da lige være Mercedes G-Klasse, der netop er blevet fornyet, men som koster cirka det dobbelte af en Jeep Wrangler. Senere kommer Suzuki med en ny Jimny, der nok ikke helt kan måle sig teknisk med en Jeep, men som med garanti bliver meget billigere.

Der er endnu lang tid til, at bilen kommer, men den danske importør vurderer, at den billigste Jeep Wrangler kommer til at koste cirka 850.000 kroner som tredørs.

På det europæiske marked vil Jeep Wrangler blive leveret med enten 2,2-liters diesel eller 2,0-liters benzinmotor. På andre markeder kan Wrangler også leveres med V6-diesel.