Helstøbt mikro flirter med højere klasse

Med den nye i10 viser Hyundai, at mikrobil-klassen ikke behøver at være en saga blot

Lissabon (Ekstra Bladet Biler): Engang var Danmark mikrobilernes højborg. Danske forbrugere var vilde med de små praktiske bybiler, som tilbød relativt meget bil for få penge. Men blandt andet afgiftsændringer har været medvirkende til at hive bilisterne op i større bilklasser, og det har givet minibilerne medvind.

Men mikrobilerne er ikke døde og borte, og faktisk kan man stadig få ganske meget bil for pengene i A-segmentet.

Hyundai vil med en ny udgave af deres mikrobil i10 lokke købere til og bevise, at klassen har berettigelse. Vejret er ustadigt, så man kunne i et kort øjeblik tro, at testen foregår i Danmarks vejrlig. Det gør den dog ikke, for Hyundai præsenterer den nye mikrobil i og omkring Lissabon i Portugal.

Her består testruten af en blanding af motorvej, bjergvej, landevej og bykørsel, og på førstnævnte viser i10 fornemme kvaliteter. Den er modsat nogle af konkurrenterne og især tidligere tiders mikrobiler slet ikke utålelig, når der skal forceres mange kilometer på motorveje i marchtempo.

Motoren på 1,0 liter med 67 hk er naturligvis ikke overhalingernes mester, men mindre kan også gøre det, og bilen slipper hæderligt fra motorvejskørslen. Her er en fartpilot med til at øge komforten, men den er ikke adaptiv.

I kabinen sidder man ikke alt for trangt. Foto: Hyundai

Komforten er i forhold til klassen fornuftig, og det koster hverken sammenklappede tænder eller brud på rygsøjlen at køre over større huller i vejbanen.

Hyundai brander i10 som ’sporty’. På de snørklede bjergveje i Portugal efterlader den et solidt indtryk som en velkørende mikrobil med et ganske præcist styretøj. En gokart er det ikke, men i forhold til sin klasse kører i10 godt, og den femtrins manuel gearkasse er præcis at betjene.

I kabinen er materialevalget typisk for klassen, hvilket vil sige, at her er mere hård plastik end i de større segmenter, men Hyundaien føles ikke billig eller skrabet. Instrumentbordet har fået nyt design, og infotainmentsystemet er blevet opgraderet.

Som ekstraudstyr kan man blandt andet vælge navigation med skiltegenkendelse, samt Blue Link og trådløs opladning af smartphones, hvilket er usædvanligt for klassen.

Bilens bredde er øget med to cm, mens modellen er skrumpet to cm i højden. Særligt bredden er et af de punkter, hvor i10 udmærker sig. Den forgangne model var blandt klassens bredere biler, og med de ekstra to cm i den nye udgave er der god plads, og man sidder ikke med en oplevelse af, at man sidder skulder ved skulder med sidemanden.

Akselafstanden er desuden forøget med 4 cm fra 239 cm til 243 cm, hvilket kommer passagerer i bag til gode. Faktisk er pladsen i bag overraskende god, og selv høje skandinavere kan finde sig til rette med respektabel plads til både ben og hovedet.

Her er dog i de udgaver, som kommer til Danmark, kun plads til fire personer i i10, så det skal man have med i sine overvejelser. Især i forhold til pladsforhold er i10 nu både så stor og gennemtænkt, at den begynder at tilbyde samme forhold som visse af minibilerne.

Især bagsædepladsen er af en karakter, som ikke engang alle minibiler kan præstere. Bagagerummet rummer hele 252 liter, hvilket er størst i klassen.

I bagagerummet er der plads til 252 liter. Foto: Hyundai

De største visuelle ændringer på det ydre design skal findes i front, hvor koreanerne er sluppet godt fra designopgaven.

Fronten ser både frisk og sportslig ud, og det smarte udtryk understreges af, at det er muligt at vælge kontrastfarvet tag i to forskellige farver, enten sort eller rød. Hyundai i10 kommer med fem års garanti.

Konklusion

Hyundai i10 fremstår som et gennemarbejdet, veltænkt produkt.

Med mængden af sikkerhedsudstyr og den gode plads for alle ombordværende kan man godt overveje at vælge den nye Hyundai i10 med meget ekstraudstyr frem for en skrabet minibil.

+ Udstyr

Plads

Garanti ÷ Kun plads til fire

Selvskiftende manuel gearkasse

Imponerende udstyr

Foto: Hyundai

Den nye i10 kommer i tre forskellige udstyrsvarianter, og selv i basisudgaven er der meget at hente. I10 kommer således standard med en nødbremse, der selv kan genkende fodgængere, en aktiv vognbaneassistent, træthedsovervågning, fjernlysassistent samt fartpilot.

Med i standardudstyret er også eCall, hvor bilen selv kan ringe til alarmcentralen, hvis der sker en ulykke. Systemet fortæller da, hvor køretøjet befinder sig, selv hvis passagererne ikke er i stand til at forklare det eller ved, hvor de er.

Hyundai tilbyder også i10 med Blue Link, som er mærkets opkoblingssystem, der altid er online via et SIM-kort. Med Blue Link får man adgang til den aktuelle trafiksituation i området, vejrudsigten og bilens aktuelle brændstofmængde. Man kan også både låse bilen og låse den op direkte fra en smartphone.

Vælg manuelt gear



Hvis man ikke vil have den femtrins manuelle gearkasse, som bilen normalt er udstyret med, kan modellen fås med en nyudviklet selvskiftende manuel gearkasse. Det lyder lidt langhåret, men det skyldes, at der ikke er tale om en almindelig automatgearkasse.

I stedet er det en manuel gearkasse, som er automatiseret, hvilket vil sige, at en robot overtager koblingens skiftefunktion.

Man skal ikke skifte selv, for det gør bilen for én, men systemet føles trægt og underligt at køre med. Skiftene er ikke ret bløde, og man sidder og venter på, at næste gear er klar, hvorfor det kun giver mening at tilvælge, hvis man ikke kan betjene en kobling.

