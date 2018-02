Helt ny svensker lander i populær bilklasse

Vi kan lige så godt vænne os til dem: De højbenede biler med offroaderlook er den hurtigst voksende trend blandt bilkøbere overalt i verden.

Derfor har svenske Volvo på blot to et halvt år lanceret tre nye SUV'er, først den enorme XC90 i 2015, sidste år så vi den nye XC60, og nu er turen så kommet til XC40.

Dermed får de to store en lillebror, som er tunet til tidens tendens hen mod mindre modeller, som er mere økonomiske og fylder knap så meget i gadebilledet.

Den danske Volvo-importør har store forventninger til salget herhjemme og har allerede fået underskrifter på 340 biler i en såkaldt First Mover Edition, som nu er udsolgt. Her kunne man bl. a. få en D4 med 190 hk dieselmotor, automatgear og firehjulstræk til 455.000 kr. At de kunder har gjort et godt køb, er mildest talt en underdrivelse, for en tilsvarende model koster fremover 585.000 kr.

- Ja, det var et godt tilbud, konstaterer Volvos danske pressechef, Jan Larsen.

De nye priser er knap så attraktive, om end dog rimelige.

Bilen har haft premiere, og priserne starter ved 411.000 kr. for en model med 156 hk benzinmotor, forhjulstræk og manuelt gear. Er man til diesel, koster det fra 446.000 kr., mens den beskatningsmæssigt ligger på 345.000 kr. Automatgear, der ikke fås til den mindste benzinmotor, koster 30.000 kr.

Priserne kan dog falde 12.000 kr., hvis Volvo får de forventede fem stjerner i den såkaldte Euro NCAP-crashtest.

Priseksempler T3 FWD 6-trins man, 156 hk: 411.000 kr. T4 FWD 8-trins aut., 190 hk: 467.000 kr. T4 AWD 8-trins aut., 190 hk: 543.000 kr. T5 AWD 8-trins aut., 247 hk: 625.000 kr. D3 FWD 6-trins man., 150 hk: 446.000 kr. D3 FWD 8-trins aut., 150 hk: 476.000 kr. D3 AWD 6-trins man., 150 hk: 487.000 kr. D3 AWD 8-trins aut., 150 hk: 517.000 kr. D4 AWD 8-trins aut., 190 hk: 585.000 kr. Priserne kan falde 12.000 kr., hvis bilen, som forventet, får fem stjerner i crashtest.

Alle SUV'er handler om stil, for hvem vil ikke gerne ligne en eventyrer, selv om de bare henter rundstykker hos bageren om søndagen? Linjerne er derfor mere end blot harmoniske på Volvo XC40. De er nærmest så sexede, at begrebet kompakt SUV får en helt ny betydning.

XC40 er første model på en ny platform, kaldet CMA, og får næste år følgeskab af en ny V40.

Bilen lander i den klasse, der domineres af Audi Q3, BMW X1, den nye BMW X2, Mercedes GLA og selvfølgelig Jaguars nye E-Pace.



Bagagerummet er absolut i den pæne ende, og der er overraskende god plads omme på bagsædet. Foto: Christian Schacht

Her skiller Volvoen sig ud på flere fronter, mest positivt. Ud over det spændende design er der nemlig forbløffende meget plads i både kabine og bagagerum.

Det skyldes især, at XC40 er lige så bred og høj som XC60, og det gør, at man ikke sidder og klemmer skuldrene sammen inde i kabinen, ligesom der er virkelig fint rum til lange ben på bagsædet.



Interiøret ligner til forveksling det, vi kender fra de større XC60-og XC90-modeller. Her er samtidig et virkelig godt overblik over trafikken. Foto: Christian Schacht

Bag rattet er det tydeligt, at det er en Volvo, og den opleves i praksis næsten lige så stor foran som storesøster XC60. Man sidder højt, hvilket er hele idéen med en SUV, og instrumenteringen har samme opbygning med digitale instrumenter og en lodretstående skærm, der gradvist også er blevet lettere at betjene, siden vi så den første gang i XC90.

Den store tablet står skarpt, og det skal den også, for der er kun lige under en håndfuld knapper foruden skærmen. Og selvfølgelig er der Apple CarPlay.

Materialevalget virker lækkert, og selv om vi befinder os i en lavere prisklasse end storebror, ser det ikke umiddelbart sådan ud.

Smartere En nyhed ved XC40 er at finde ved den særlige Volvo On-Call-løsning. Som bilejer kan man kommunikere med bilen via sin smartphone. Det har man kunnet i flere år, men nu kan man også invitere venner og familie til at være med, og på den måde kan man give sine børn eller sin nabo tilladelse til at åbne bilen og starte og køre i bilen uden at have en nøgle. Volvo nævner det ikke selv, men funktionen kan også gøre det nemt at udleje sin Volvo gennem kommercielle tjenester som Go More. Ejeren kan hele tiden se, hvor bilen er, og kan begrænse brugen til begrænsede tidspunkter.

Praktisk indretning

Samtidig er den lille Volvo indrettet til storbyens liv. Ved at flytte højttalerne fra døren og udvikle en verdensnyhed, en luftventileret bashøjttaler i instrumentpanelet, lykkedes det at frigøre plads nok i døren til en bærbar computer og en tablet eller et par flasker med vand.

XC40 er også udstyret med en særlig opbevaringsmulighed til kredit-eller andre kort, som kan placeres i god orden i instrumentpanelet, hvor de er lette at få fat i, når der er brug for dem. I midterkonsollen, under armlænet, er et stort opbevaringsrum til f. eks. en æske med papirlommetørklæder. Også affaldet kan man komme af med i en særlig beholder, der er til at tage ud.

Der er tre forskellige udstyrsvarianter, fra Base, over Momentum til Inscription/ R-design.



Volvo XC40 er helt sin egen, den er kompakt, komfortabel og med god plads. Foto: Christian Schacht

Motorprogrammet omfatter tre benzinmotorer, bl. a. en helt ny med tre cylindre på 1,5 liter, der yder 156 hk, og de kendte firecylindrede 2,0' ere med 190 eller 247 hk, mens to forskellige 2,0 dieselmaskiner kaster henholdvis 150 eller 190 af sig.

Vi kører den store diesel, og der er lidt for meget grovkornet dieselbrummen ved alt andet end meget blød acceleration og en automatgearkasse, der ikke er helt så silkeblød, som man kunne ønske.

Her leverer i hvert fald Audi en mere støjsvag kombination. Til gengæld er der masser af kræfter at gøre godt med.

Senere kommer der en opladningshybrid, formentlig sidst på året og baseret på den nye trecylindrede benzinmotor, mens der også skulle være en helt elektrisk XC40 undervejs, Undervognen er justeret ind til at være ganske komfortabel, og da styretøjet heller ikke er helt præcist, giver det en lidt vævende kørsel.

På den anden side er XC40 virkelig komfortabel, og det er den vigtigste egenskab ved en SUV.

Lad os i stedet konkludere, at bilen er fremragende, og overtegnede vil godt æde en surstrømming på, at den bliver et hit. Den har nemlig de bedste egenskaber fra en SUV, samtidig med at den er helt sin egen.