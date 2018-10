Hjemmehjælpervogn med kompressor og bazooka-udstødning

- Skulle vi ikke lade en hjemmehjælper teste bilen og høre vurderingen?

Spørgsmålet svæver i luften på redaktionen, efter at vi har modtaget den lille raket af en Toyota Yaris GRMN med stram sportsopsætning og 212 hestekræfter. Kontrasten kunne næsten ikke være større.

Toyota Yaris, der normalt er en fornuftig lille bil med økonomiske hybridmotorer, er nemlig blevet en trofast slider hos hjemmeplejen i mange kommuner landet over.

Derfor ville det formentlig give en ekstra dimension at lade hjemmehjælperne kommer brølende gennem gaderne på vej mod dagens dont til bassen fra GRMN-udgavens bazooka-løb af en centerudstødning. Både for hjemmehjælperne og for testen.



Sænket undervogn og sportsudstødning er med til at skærpe raceregenskaberne i den lille Toyota. Foto: Toyota

Det blev dog ved tanken, for oplevelsen med Yaris GRMN, der beløber sig til den nette sum af 457.000 kroner – eller mere end to og en halv gange prisen for en basis Yaris Hybrid – taler for sig selv.

Lad os lige tage et kig på den tredørs Yaris GRMN, som med et surfbræt af en bagspoiler, lav frihøjde, store 17 tommer BBS-fælge med brede dæk og sorte og røde farver fra Toyotas motorsportsafdeling, Gazoo Racing, er inspireret af rallybilen WRC.

Den kompakte miniklasseracer kan da heller ikke løbe fra, at det er en bil ud over det sædvanlige. Donorbilen har været en tur forbi ingeniørerne fra Gazoo Racing, som blandt andet står bag Toyotas Le Mans-sejr i år.

De har taget godt fat i testcentret ved den berømte Nürburgring med den krævende Nordschleife, hvilket også forklarer navnet GRMN, der står for 'Gazoo Racing Meisters of Nürburgring'.

Hjertet er en firecylindret, 1,8 liters motor med kompressor, der er fintunet sammen med motorsportseksperter fra Lotus i England. Det har resulteret i en lille hidsigprop, der klarer 0-100 km/t. på 6,4 sekunder. Bilen tilbagelægger 400 meter – en såkaldt quartermile – på 14,2 sekunder.

Resultatet er en bil, der på alle måder er et kompromisløst valg. Her er hverken adaptiv undervogn eller elektroniske køreprogrammer, som du stadig kan finde i mange andre biler, der har fået et skud væksthormon under motorhjelmen.

Toyota Yaris GRMN er klart en sportslig sag, som føler sig mest hjemme på en bane, mens den til dagligt brug er en hård nyser. Til gengæld leverer den uforfalskede urkræfter.

Bag om Yaris GRMN Bygger bro mellem den almindelige Yaris og rallybilen WRC.

Køreegenskaberne er udviklet på Nürburgring i Tyskland.

Bilen håndbygges på Toyota-fabrikken i Valenciennes, Frankrig.

Drives af en 1,8 liters kompressormotor på 212 hk, som er udviklet sammen med Lotus.

Altid tredørs, hvidlakeret med sort tag og de røde og sorte Gazoo Racing-farver.

Produceres i 400 nummererede eksemplarer til Europa og 200 til Japan. De kunne kun købes over nettet og er alle udsolgt.

To styk er solgt i Danmark.

Vrælende motor

Vi hopper ombord i bilen, der har en frihøjde, som er 24 mm lavere end en normal Yaris. Bag det tykke sportslæderrat sidder du i et bjørnegreb i de dybe og skålformede Toyota Boshoku racersæder.

De professionelle 'petrolheads' har også monteret en forstærket og sænket undervogn med sportsstøddæmpere og fjedre, mens bilen har fået den store tur med Gazoo-styling. Det omfatter blandt andet spoilere og diffusere samt en kabine med aluminiumsdetaljer.

Tryk let på speederen, og resultatet kommer prompte fra kompressoren. Den leverer trækkraft uden tøven fra den vrælende maskine, der yder et moment på 250 Nm ved 5000 omdrejninger. Vejgrebet er direkte, hvor vi med små vrik på rattet følger sving, som var der lagt velcro ud på asfalten.



Den firecylindrede motor med kompressor er fintunet sammen med Lotus. Den er et lille kraftværk. Foto: Toyota

Som de fleste andre sportslige GTI-biler er Yaris GRMN ikke en bil, du sådan bare lige kan bruge til hverdag. Undervognen er hård og sender småhuller direkte op i rygsøjlen som maskinpistolsalver, mens du skal leve med konstant motor- og vindstøj.

Undervogn og styretøj udsender desuden små fine resonanser, som er anstrengende i længden. Men det er der på sin vis ikke noget galt i, for det er en del af bilens racer-DNA.

Det er et friskt initiativ fra Toyota at sende en model som Yaris GRMN på markedet, og der er mere på vej. Angiveligt vil vi også se den kommende sportsvogn Supra i en række versioner med fingeraftryk fra folkene i Gazoo-afdelingen.

Det bliver ikke kedeligt, og det forhindrer ikke de gode folk fra hjemmeplejen i måske at drømme om lidt stjernedrys fra sportsverdenen.



Et tykt sportsrat, dybe racersæder og detaljer fra Gazoo Racing afslører bilens sande identitet. Foto: Toyota

Yaris GRMN er en brutal racer, du skal ville. Prisen og den beskedne produktion på 600 eksemplarer sætter sine helt naturlige begrænsninger. Den er sjov, men også klart kompromisløs.